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9 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Batı Afrika'nın en büyük camisinde Ramazan hazırlığı

09 Mart 2024, Cumartesi 18:14
Senegal'in başkenti Dakar'da bulunan Massalikoul Jinaan Camisi'nde ramazan hazırlıkları tamamlandı.

<p>M&uuml;ridi tarikatının 2019&#39;da a&ccedil;tığı camide ramazan &ouml;ncesi halılar ve yerler temizlendi, hoparl&ouml;rler değiştirildi, ışıklandırma sisteminin bakımı yapıldı.</p> <p>Arap&ccedil;ada &quot;Cennete giden yol&quot; anlamına gelen ve Batı Afrika&#39;nın en b&uuml;y&uuml;k camisi olan Massalikoul Jinaan&#39;da her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan boyunca her g&uuml;n iftar programları d&uuml;zenlenecek.</p> <p>Sandvi&ccedil;, kahve, su ve hurmadan oluşan m&uuml;tevazı iftar sofralarında binlerce kişi aynı anda orucunu a&ccedil;acak. M&uuml;ridi tarikatının ileri gelenleri, Dakar&#39;da mukim M&uuml;sl&uuml;man b&uuml;y&uuml;kel&ccedil;iler i&ccedil;in de camide iftar verecek.</p> <p>Ramazan boyunca teravih namazlarının hatimle kılınacağı camiyi g&uuml;nl&uuml;k 25 ila 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/fe386ddc-9865-4064-86ce-4843f9d09fd4/Burak%20Yilmaz%2F2024%2Fmart%2FNew%20folder%20(11)%2FAA-33936563.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p><strong>Caminin halıları T&uuml;rkiye&#39;den</strong></p> <p>Kubbet-&uuml;s Sahra&#39;ya benzeyen yaldızlı kubbesi, Mescid-i Nebevi&#39;yi andıran mimarisi ve avlusuyla ilgi &ccedil;eken Massalikoul Jinaan Camisi, 27 Eyl&uuml;l 2019&#39;da ibadete a&ccedil;ıldı.</p> <p>Adını M&uuml;ridi tarikatının lideri Şeyh Ahmadou Bamba&#39;nın &quot;Cennete giden yol&quot; anlamına gelen Massalikoul Jinaan kasidesinden alan cami, Colobane semtinde devlet tarafından 6 hektarlık alana 7 yılda inşa edildi.</p> <p>Batı Afrika&#39;nın en b&uuml;y&uuml;k camisi kabul edilen yapının altın yaldızla kaplı i&ccedil; kısmında 10 bin, mermer d&ouml;şemeli avlusunda 20 bin olmak &uuml;zere 30 bin kişi namaz kılabiliyor.</p> <p>Cami, &uuml;st&uuml;nde saatin bulunduğu 78 metrelik boyuyla Senegal&#39;in en uzun minaresine sahip. Yapının 5 minaresi, biri Kud&uuml;s&#39;teki Kubbet-&uuml;s Sahra&#39;ya benzeyen 9 kubbesi ve 4 mescidi bulunuyor.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/fe386ddc-9865-4064-86ce-4843f9d09fd4/Burak%20Yilmaz%2F2024%2Fmart%2FNew%20folder%20(11)%2FAA-33936566.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p>Cuma ve bayram namazlarında adeta dolup taşan Massalikoul Jinaan&#39;ın inşaatında 800 iş&ccedil;inin yanı sıra binlerce M&uuml;ridi g&ouml;n&uuml;ll&uuml; &ccedil;alıştı. Caminin halıları T&uuml;rkiye&#39;den &ouml;zel getirildi.</p> <p>H&uuml;k&uuml;metin ışıklandırma, sıhhi tesisat ve yol &ccedil;alışmaları i&ccedil;in ayırdığı 10,5 milyon avroluk b&uuml;t&ccedil;enin yanı sıra M&uuml;ridi tarikatının g&ouml;n&uuml;ll&uuml;leri ve Senegalli hayırseverler de inşaat i&ccedil;in 30 milyon avro destek sağladı.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/fe386ddc-9865-4064-86ce-4843f9d09fd4/Burak%20Yilmaz%2F2024%2Fmart%2FNew%20folder%20(11)%2FAA-33936585.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p><strong>Mescid-i Nebevi etkisi</strong></p> <p>M&uuml;ridilerin inşa ettikleri camilerde Mescid-i Nebevi&#39;den esinlendikleri biliniyor. M&uuml;ridiliğin merkezi kabul edilen Tuba kentinde bulunan Tuba Camisi de mimarisi ve avlusuyla Mescid-i Nebevi&#39;ye benzerliğiyle dikkati &ccedil;ekiyor.</p> <p>&Uuml;lkede adeta M&uuml;ridiliğin simgesi konumundaki Tuba Camisi, en g&ouml;rkemli zamanını Şeyh Ahmedu Bamba&#39;nın &quot;s&uuml;rg&uuml;ne g&ouml;nderilişinde elde ettiği manevi derecenin&quot; kutlandığı Magal G&uuml;n&uuml;&#39;nde yaşıyor. Hicri takvime g&ouml;re Safer 18&#39;de d&uuml;zenlenen Magal i&ccedil;in milyonlarca M&uuml;ridi, Tuba&#39;ya adeta akın ediyor.</p> <p>Yalnızca Tuba Camisi&#39;nde Magal G&uuml;n&uuml; etkinliklerinin bir kısmına 2019&#39;dan bu yana Massalikoul Jinaan da ev sahipliği yapıyor.</p> <p><img alt="" src="https://www.aa.com.tr/uploads/userFiles/fe386ddc-9865-4064-86ce-4843f9d09fd4/Burak%20Yilmaz%2F2024%2Fmart%2FNew%20folder%20(11)%2FAA-33936589.jpg" style="border-style:none; box-sizing:border-box; max-width:100%; vertical-align:middle" /></p> <p><strong>Barış ve tasavvuf &uuml;lkesi Senegal</strong></p> <p>Fransa&#39;dan bağımsızlığını 1960&#39;ta kazanan, n&uuml;fusunun y&uuml;zde 90&#39;ının M&uuml;sl&uuml;man olduğu, M&uuml;sl&uuml;manların y&uuml;zde 70&#39;inin tasavvuf &ouml;ğretileriyle yaşamını s&uuml;rd&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; Senegal&#39;in, kıtadaki diğer &uuml;lkelerin aksine o g&uuml;nden bu yana hi&ccedil;bir darbe ya da i&ccedil; karışıklık yaşamamış olması dikkati &ccedil;ekiyor.</p> <p>M&uuml;ridiliğin kurucusu Ahmadou Bamba&#39;nın (1853-1927) s&ouml;m&uuml;rgeci Fransızlara karşı g&ouml;sterdiği pasif direniş ve kullandığı kardeşlik dili ile tasavvufi &ouml;ğretilerin, &uuml;lkede radikal unsurların &ouml;n&uuml;ne ge&ccedil;tiği ifade ediliyor.</p>

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