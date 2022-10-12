Ölümden ders almıyoruz

Yazar Nazife Yetişgen

Hayatın içinde yaşanılan her şey insana ders verir. Sevgi de, nefret de, ölüm de, kalım da. Biz ölümden alacağımız dersi eksik alıyoruz. Sınıfta kalıyoruz. Sınıfta kalmasak; miras kavgaları olmaz. Ölümden gerekli dersi alsak; içimizde şu fani dünyaya dair tüm kavgalar biter, affederiz asla affedemem dediğimiz insanları, sevgiyle bakarız tüm yaratılanlara, malın kırkta biri biraz daha artar paylaşmada. Biz ölüm var biliyoruz. Diplomayı duvara asıyoruz, öğrendiğimiz hiçbir şeyi kullanmıyoruz. Sadece duvarda asılı. Biz öğrendik. Neyi öğrendik? Bir gün hayatın son bulacağını. Gel gör ki; çabucak unutuyoruz, hep havada kalıyor ölüm sözcüğü. İnsana en çok çeki-düzen verdiren durum ölüm durumudur.