Ölümü hatırlayın

Peygamberimiz (asm) “Kabirleri ziyaret ediniz; çünkü kabir sizleri dünyadan vazgeçirir, ölümü hatırlatır” buyurmuşlardır.

Peygamberimiz (asm) “Kabirleri ziyaret ediniz; çünkü kabir sizleri dünyadan vazgeçirir, ölümü hatırlatır, ölümde sizin için ibretler vardır.” (Suyutî, Kabir Âlemi, 52-53.) buyurmuşlardır.

Hz. Ali (ra) sık sık mezarlığa gider ve onlarla konuşurdu. Şöyle derdi: “Biz size dünyadan haberler verelim. Mallarınız bölü- şüldü, kadınlarınız evlendi, evlerinizde başkaları oturmaktadır. Sizin yanınızdakiler konuşacak olsalar ‘Takvâdan daha hayırlı azık görmedik’ diyeceklerdir.” (Kurtubî, Tezkire, 25.)

Hz. Ali’nin (ra) sık sık mezarlığa gitmesine hayret edenler sordular. “Neden kabirleri çokça ziyaret ediyorsun?” Hz. Ali (ra) onlara şöyle dedi: “Onlar yüzüme karşı bana ters cevap vermiyorlar ve arkamdan gıybetimi yapmıyorlar.”

Katılaşan kalpler ne ile yumuşar?

l Kabirleri ziyaret etmek,

l Âlimlerin va’z ve nasihatlerini dinlemek,

l Peygamberlerin ve evliyaların hayatlarını okumak.

l Ölümü çokça zikretmek.

l Kur’ân-ı Kerîm ve Hadisleri okumak. (Tezkire, 25.)

Mal ölümü sevdirmez

Resulullah’a (asm) bir adam geldi ve “Yâ Resulallah! Niçin ölümü sevemiyorum?” dedi. Peygamberimiz (asm) “Malın var mı?” buyurdular. Adam “Evet!” dedi. Peygamberimiz (asm) “O zaman sen önce malını ahirete gönder. Çünkü mü’minin kalbi malı ile beraberdir. Malını ahirete gönderirse ona kavuşmayı ister, dünyada kalırsa dünyada malı ile beraber kalmak ister” buyurdular. (Celaleddin-i Suyutî, Kabir Âlemi, 47.)

Peygamberimiz (asm) “Ahirette beraber olmak istediğin şeye gönlünü ver. Orada beraber olmak istemediğin şeye değer verme” (Suyutî, Kabir Âlemi, 48.) buyurmuşlardır.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri bu hadisi şöyle ifade eder: “Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı taktirde fani dünyada bıraktığın eserlere de ehemmiyet verme!”

İslâm bilginleri demişlerdir ki “Her kim ölümü çokça zikrederse Allah ona üç şeyi ikram eder. Birincisi acele tevbe etmeyi nasip eder. İkincisi, dünya malına ve nimetlerine karşı hırsı gider, kalbi kanaatla dolar. Üçüncüsü, ibadet zevki ve neşesi verilir ve şevkle ibadete yönelir.

Kişi ölümü unutursa ona da üç şey verilerek cezalandırılır. Birincisi, tevbeyi geciktirir ve Allah korusun ölüme gafil yakalanır. İkincisi, dünya hırsı ve tamahı kalbine dolar ve mal kazanma peşine koşar, ibadetlerden ve hayırlı hizmetlerden geri kalır. Kazancı da yine takdir edilenden fazla olmaz. Üçüncüsü, ibadette tembellik ve üşengeçlik ile cezalandırılır.”

(Yeni Asya Araştırma Ekibi)