"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 MART 2022 SALI - YIL: 53

AB süreci ve AKMHP iktidarı

Ahmet BATTAL
22 Mart 2022, Salı
Gerçek bir Avrupa Birliği uzmanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, kanalb.com.tr’deki habere göre, Brüksel’de toplanan 79. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı’nda AB süreci ile ilgili olarak önemli şeyler söylemiş. Değerlendirelim:

*”Biz Soğuk Savaş’tan beri her zaman tarihin doğru tarafında olduk. Batı kampını seçtik ve NATO’nun sağlam bir üyesi, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olduk. Ancak bu AB tarafından yeterince takdir görmedi. Biz AB’ye katılımda samimiyiz. AB tarafından bazı konuşmacılar Türkiye’deki gelişmelerden endişeli olduklarını söyledi. Ancak bizim AB’nin Türkiye gibi aday bir ülkeye karşı vizyonsuz ve kör tavrından dolayı birçok endişemiz bulunuyor.”

Türkiye’de AKP iktidarının AB’ye üyelik konusundaki samimiyetinin göstergesi ne yazık ki bir teknisyen ve bürokrat olarak Sayın Kaymakcı değil. Mesele muhatapların Türkiye’deki gelişmelerden endişeli olmasına sebep olan siyasetçilerde. Özellikle de insan hakları ve güvenlik yanında dış politikadaki belirleyici ortak durumundaki MHP’de. MHP maalesef kimseye güven vermiyor. 

AB’nin Türkiye’ye karşı tavrının “vizyonsuz ve kör” olduğunu söylemek kolay. Ama bu tavrın bilhassa bizden kaynaklanan sebeplerini görüp teşhis ve tedavi etmek önemli. Sayın Kaymakcı ve ekibinin asıl bunu yapması lazım.

Yardımcı olalım: Onların gözünde, AB müktesebatı konusunda yapması gerekenleri “yapmak” yerine “yapmış gibi” yapan bir Türkiye yok mu? 

*“Türkiye’nin AB üyelik sürecinde üzerine düşen konular var ancak AB de Türkiye’ye adil davranmıyor ve sözlerini tutmuyor. Katılım süreci ne kadar güçlü olursa Türkiye’de reformlar da o kadar hızlı olur.”

Bilhassa ideolojisiz devlet ve “ama”sız insan hakları konusunda asıl görev Türkiye’de değil mi?

*“Türk halkının yüzde 80’i AB üyeliğinden yana. TBMM’deki siyasi partiler de üyeliği savunuyor.”

Bu, süreç hakkında ümitlenmemiz için müthiş bir oran. Doğru olduğunu varsaymak isteriz. Hele partiler konusundaki iyimser bakış da muhteşem. Tebrikler. 

*“Ben AB’nin terör listesinde olan PKK’nın adını söylediğimde bile rahatsız olan bazı AP milletvekilleri var ama bazı PKK sempatizanlarını ve FETÖ sempatizanlarını AP koridorlarında dezenformasyon yaparken gördüğümüzde Türk milletinin ne yapmasını bekliyorsunuz? Sizin terörle mücadelede samimi olmanızı bekliyoruz. DEAŞ ve El Kaide dahil tüm terör örgütleriyle kararlılıkla birlikte mücadele etmeliyiz. Böylece son yıllarda kaybolan güvenin yeniden tesis edileceğine inanıyorum.”

PKK meselesinde AB ile aramızda bir problem yok. İstisnalar önemsiz. Ama “FETÖ” konusunda oradaki sağduyulu büyük çoğunluğu neden ikna edemediğimizi anlamak için de sadece AP koridorlarındaki enformasyonun dez’ine bakmak yetmez. Dönüp içeriye, mesela; eleştirel bakabilen anayasa ve ceza hukuku profesörlerinin bu konuda yazıp söylediklerine ve bilhassa “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı formülü ile AİHM karşısında aciz halde bırakılan iç yargımızın içler acısı haline de bakmamız lazım. 

*“AB güvenilir bir çıpa olursa Türkiye saygı duyulan ve hızla reformlar yapan bir ülke olacaktır.”

AB’nin insan hakları konusundaki eleştirilerini ve tavsiyelerini bir düşman bombası gibi görüp neredeyse her Allah’ın günü Avrupa’ya ve AB’ye karşı bomba sallayan muktedir siyasileri ve besleme basını AB görmüyor mu? 

Gördüğüne göre çare belli. Önce biz içimizi düzelteceğiz. İnsan hakları ve demokratik toplum düzeni konusunda standardı belli bir seviyeye yükseltmeden Türkiye’nin o çıpaya takılma şansı yok. 

Sayın Kaymakcı yapabiliyorsa bunları Saraydaki görünen ve görünmeyen siyasetçilere söylesin. Bu devirde bizce bu bile büyük hizmettir. 

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çay lüks oldu

    Karada ve havada zam yarışı

    Hak yiyene yuh olsun

    Asgari ücret yeniden belirlenmeli

    Abluka altındaki Gazze'de su sıkıntısı yaşanıyor

    Kiev'de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    "Rus ordusu 15 bin asker kaybetti"

    Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Brüksel'de diplomasi trafiği

    Çin'de 133 yolculu uçak düştü

    Ukrayna, Rusya'nın "Mariupol'den çıkın" teklifini reddetti

    ABD, Arakan'da Müslümanlara yönelik soykırımı tanıyacak

    Hafif Ticariyi önemsiyoruz

    'Bu girişimler başarısız olursa bu bir 3. dünya savaşının başladığı anlamına gelir'

    Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler

    Çiftçi gülmezse köylü gülmez

    Fuar coşkusu devam ediyor

    Nur Çocuklar Bediüzzaman'ı andı

    Stokçuluk, kötü gidişatın göstergesi

    Ukrayna'da açlık tehlikesi başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başörtülüye başörtülü polis şiddeti ve ötesi
    Ahmet BATTAL

    AB süreci ve AKMHP iktidarı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Çanakkale geçilseydi, Ayasofya kapanacaktı!
    Ali FERŞADOĞLU

    “Siz sadece şerh ve izah edin”
    Süleyman KÖSMENE

    Tahkikî iman nasıl anlaşılır?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Yasir Özer

    Bediüzzaman Hazretlerinin kabri (1)
    Risale-i Nur'dan

    Harp ve hicret içinde kaynayan bir memleket
    M. Latif SALİHOĞLU

    Sömürgecilikten kurtulmak hiç kolay değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.