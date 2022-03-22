AB süreci ve AKMHP iktidarı

Gerçek bir Avrupa Birliği uzmanı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, kanalb.com.tr’deki habere göre, Brüksel’de toplanan 79. Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Toplantısı’nda AB süreci ile ilgili olarak önemli şeyler söylemiş. Değerlendirelim:

*”Biz Soğuk Savaş’tan beri her zaman tarihin doğru tarafında olduk. Batı kampını seçtik ve NATO’nun sağlam bir üyesi, Avrupa Konseyi’nin kurucu üyesi olduk. Ancak bu AB tarafından yeterince takdir görmedi. Biz AB’ye katılımda samimiyiz. AB tarafından bazı konuşmacılar Türkiye’deki gelişmelerden endişeli olduklarını söyledi. Ancak bizim AB’nin Türkiye gibi aday bir ülkeye karşı vizyonsuz ve kör tavrından dolayı birçok endişemiz bulunuyor.”

Türkiye’de AKP iktidarının AB’ye üyelik konusundaki samimiyetinin göstergesi ne yazık ki bir teknisyen ve bürokrat olarak Sayın Kaymakcı değil. Mesele muhatapların Türkiye’deki gelişmelerden endişeli olmasına sebep olan siyasetçilerde. Özellikle de insan hakları ve güvenlik yanında dış politikadaki belirleyici ortak durumundaki MHP’de. MHP maalesef kimseye güven vermiyor.

AB’nin Türkiye’ye karşı tavrının “vizyonsuz ve kör” olduğunu söylemek kolay. Ama bu tavrın bilhassa bizden kaynaklanan sebeplerini görüp teşhis ve tedavi etmek önemli. Sayın Kaymakcı ve ekibinin asıl bunu yapması lazım.

Yardımcı olalım: Onların gözünde, AB müktesebatı konusunda yapması gerekenleri “yapmak” yerine “yapmış gibi” yapan bir Türkiye yok mu?

*“Türkiye’nin AB üyelik sürecinde üzerine düşen konular var ancak AB de Türkiye’ye adil davranmıyor ve sözlerini tutmuyor. Katılım süreci ne kadar güçlü olursa Türkiye’de reformlar da o kadar hızlı olur.”

Bilhassa ideolojisiz devlet ve “ama”sız insan hakları konusunda asıl görev Türkiye’de değil mi?

*“Türk halkının yüzde 80’i AB üyeliğinden yana. TBMM’deki siyasi partiler de üyeliği savunuyor.”

Bu, süreç hakkında ümitlenmemiz için müthiş bir oran. Doğru olduğunu varsaymak isteriz. Hele partiler konusundaki iyimser bakış da muhteşem. Tebrikler.

*“Ben AB’nin terör listesinde olan PKK’nın adını söylediğimde bile rahatsız olan bazı AP milletvekilleri var ama bazı PKK sempatizanlarını ve FETÖ sempatizanlarını AP koridorlarında dezenformasyon yaparken gördüğümüzde Türk milletinin ne yapmasını bekliyorsunuz? Sizin terörle mücadelede samimi olmanızı bekliyoruz. DEAŞ ve El Kaide dahil tüm terör örgütleriyle kararlılıkla birlikte mücadele etmeliyiz. Böylece son yıllarda kaybolan güvenin yeniden tesis edileceğine inanıyorum.”

PKK meselesinde AB ile aramızda bir problem yok. İstisnalar önemsiz. Ama “FETÖ” konusunda oradaki sağduyulu büyük çoğunluğu neden ikna edemediğimizi anlamak için de sadece AP koridorlarındaki enformasyonun dez’ine bakmak yetmez. Dönüp içeriye, mesela; eleştirel bakabilen anayasa ve ceza hukuku profesörlerinin bu konuda yazıp söylediklerine ve bilhassa “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı formülü ile AİHM karşısında aciz halde bırakılan iç yargımızın içler acısı haline de bakmamız lazım.

*“AB güvenilir bir çıpa olursa Türkiye saygı duyulan ve hızla reformlar yapan bir ülke olacaktır.”

AB’nin insan hakları konusundaki eleştirilerini ve tavsiyelerini bir düşman bombası gibi görüp neredeyse her Allah’ın günü Avrupa’ya ve AB’ye karşı bomba sallayan muktedir siyasileri ve besleme basını AB görmüyor mu?

Gördüğüne göre çare belli. Önce biz içimizi düzelteceğiz. İnsan hakları ve demokratik toplum düzeni konusunda standardı belli bir seviyeye yükseltmeden Türkiye’nin o çıpaya takılma şansı yok.

Sayın Kaymakcı yapabiliyorsa bunları Saraydaki görünen ve görünmeyen siyasetçilere söylesin. Bu devirde bizce bu bile büyük hizmettir.