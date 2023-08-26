"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 AĞUSTOS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Aceleye ne gerek vardı?

Ahmet BATTAL
26 Ağustos 2023, Cumartesi
Adalet kiralık ev arayan adamın araba sürüşü gibi yani gerektiği kadar hızlı olmalı.

Ne çok hızlı ve ne de çok yavaş.

Hızlı giderse görmesi gerekenleri de göremez. Yavaş giderse bu kere de girmesi gereken sokaklara giremez. 

“O sizin dediğiniz sürüş usulü eskidenmiş, şimdi internet var” dediğinizi duyuyoruz. Haklısınız. 

Ama bakalım aşağıdaki haberde kim haklı.  

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partili Hukukçu milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun X gönderisi aynen şöyle: 

*** 

Sn. Meral Akşener hakkında silahlı terör örgütüne üye olma (Fetö) suçundan yürütülen soruşturmada 7 yılın sonunda “Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar” verilmesi iflas eden yargının trajik uygulamalarının somut bir örneğidir. 

Yapılan soruşturma bir “gizli tanık” üzerinden ve tamamen soyut iddialar ile keyfi bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu büyük haksızlık karşısında 7 yıl gibi uzun bir süre devam eden soruşturma sonucunda verilen karar da oldukça gecikmiş bir karardır ve makul sürede yargılanma hakkının açık ihlalidir.

Bir siyasi parti genel başkanına yönelik bu hukuk devleti iddiası ile alakasız uygulama bir yandan muhalefet üzerindeki baskıyı ortaya koyarken diğer yandan da sayısız vatandaşımıza yaşatılan haksızlıkları görünür kılıyor…

Soruşturma sürecinde üzerinde durulan tek delil “gizli tanık” beyanları ve bu kişinin soyut varsayımlara dayanan saçma sapan iddialarıdır. Gizli tanık beyanı tek başına hükme esas teşkil etmeyeceği gibi keyfi bir soruşturma yürütülmesine gerekçe olamaz. Bu nedenlerle Sn. Akşener’e yapılan soruşturmanın hukuki bir izahı yoktur.

Aynı şekilde binlerce insan için başlatılan benzer soruşturmalarda ve bunlara dayalı kovuşturmalarda da hukuk yok sayılmış, maalesef büyük acılar yaşanmıştır.

***

Bu “…öcü” damgası ile ilgili görüşümüz belli. Tekrara gerek yok.

“Bu saçma soruşturma neden açıldı, neden şimdi kapatıldı” gibi sorularla ve dedikodularla da ilgilenmiyoruz. 

Anayasaya göre yargı bağımsızdır ve siyasetçilerin dokunulmazlık kuralları bellidir. Açar da kapatır da…

Ama burada olay başka. Süre, süreç, sürdürme ve süründürme meselesi.

Bu sebeple biz de işin süresi ve failleri ile meşgulüz. 

Gerçekten, yedi gün ya da yedi aydan bahsetmiyoruz. 

Yedi sene boyunca açık tutulan (açık unutulan değil) bir soruşturma dosyası bu.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kendisini Sayın Meral Akşener’in yerine koysun. 

Aynı empatiyi HSK üyelerinin ve Adalet Bakanlığı yetkililerinin de yapmasını isteriz. 

Türkiye’yi seviyor musunuz? Türkiye’deki Cumhuriyet’in hukuk devleti olmasını istiyor musunuz? 

Bu “muameleyi” kabul edebilir misiniz? 

Bu işi “normal” görebilir misiniz? 

Kesinlikle hayır, hayır ve binlerce kez hayır. 

O halde şimdi Adalet Bakanlığından ve Hakimler ve Savcılar Kurulundan beklentimiz şudur:

Bu soruşturmayı ve savcılık yetkilerini kötüye kullandığı açık olan bu dosyanın yedi yıllık savcılarının ve başsavcılarının derhal soruşturma altına alınması gerekli.

Soruşturmanın selameti için tedbiren ne gerekiyorsa ayrıca o da yapılmalı. 

En önemlisi de bu soruşturmanın bütün safhaları kamuoyuyla düzenli şekilde paylaşılmalı. 

Allah aşkına diyemiyoruz. 

Bari hukuk devletinin h’sı aşkına!

Okunma Sayısı: 222
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Myanmar ordusu yargılanmalı

    Muayene ücretlerine yüzde 50 zam geldi

    Okul servislerinde kısa mesafe 10 bin lira

    Ekran çocuklara zararlı

    Danimarka Maslahatgüzarı 6. kez Dışişleri'ne çağrıldı

    Avrupa Birliği, Ben-Gvir’in ırkçı sözlerini "şiddetle" kınadı

    Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesi 30-40 yıl sürebilir

    Rize'de 8 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

    KPSS sonuçları açıklandı

    Keyfî yasak yine AYM’den döndü

    Gıda fiyatları iki katını geçti

    Düştü mü, düşürüldü mü?

    Bu çocuklar nasıl okuyacak?

    Okul masrafları yüzde 100 zamlandı

    Filistin, basına yansıyan 'işgal' planını kınadı

    Müslüman olan Güney Afrikalı rahip: İslam ailesinin bir üyesi olmaktan büyük şeref duyuyorum

    Çanakkale - Biga'da ağaçlık alanda yangın çıktı

    Beşiktaş, Dinamo Kiev'le karşılaşacak

    Ukrayna Kırım’da hata yaptı

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Aceleye ne gerek vardı?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Polat ve Nutku’yu yad ederken
    Ali FERŞADOĞLU

    “Benim şeyhim müceddiddir!”
    Cevher İLHAN

    “Hani nas var’dı!?”
    Sebahattin YAŞAR

    Hacdan sonra (H.S.)
    Mehmet ÇETİN

    Bir tefekkür çalışması
    Risale-i Nur'dan

    Lisan-ı halin ile de Kur’ân’ı oku!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali Ünal

    “Bilinmez” olarak yaşamak ve ölmek…
    H. Muharrem OKUR

    Risale-i Nurlar ile Tedavi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.