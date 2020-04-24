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24 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Adalet Bakanına açık mektup

Ahmet BATTAL
24 Nisan 2020, Cuma

Sayın Adalet Bakanı,

Bandırma 1. Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü (Eğitim Kurulu Başkanlığı) 6.4.2020’de, 3.4.2020 tarihli Yeni Asya’daki yazımızdan dolayı gazetenin hükümlüye verilmesinin engellenmesine karar vermiş. 

Yazımızın linki: https://www.yeniasya.com.tr/ahmet-battal/tbmm-ve-sucluya-adil-muamele_516163

***

Sayın Bakan, 

Biz o yazımızda özetle demişiz ki “FETÖ yargılamalarında yanlış yapılmasın, suçlular ceza alsın, suçsuzlar beraat etsin”. Bunu zaten kanun da söylüyor, siz de söylüyorsunuz. 

Ama yazımız sizin emrinizde faaliyet gösteren bir Kurulca cezaevi için riskli ya da uygunsuz sayılmış. 

Ağır ithamlar içeren gerekçeden bazı cümleleri aynen verelim:  

***

Devletimize ve Hükümetimize karalamalar yapılması ve diğer terör örgütleri ile iş birliği içinde gösterilmeye çalışıldığı. … Devletimize ve Hükümetimize karalamalar yapıp hedef gösterildiği, kamu çalışanlarının açıkça hedef gösterildiği, yasadışı ve kanunsuz eylemleri gerçekleştirenlerin övülüp yüceltilmesi,

Ceza İnfaz Kurumları’ndaki tutuklu/hükümlüler arasındaki örgütsel dayanışmayı teşvik eden ibareler taşıması, İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlülere uygulanan eğitim ve iyileştirme çalışmalarını boşa çıkartacak, kurumlarda örgütsel faaliyeti arttırarak disiplinsizliğe yol açmak suretiyle kurum güvenliğini tehlikeye düşürecek neviden içeriğe sahip olması nedeniyle söz konusu yayının …

***

Sayın Bakan,

Bu karar bir metni yanlış okuyacak ve doğru okuduğunu da yanlış anlayacak kadar yetersiz bir heyetin kötü kararı. 

Meselâ biz yazımızda “ETÖ” demişiz, ama Kurul üyeleri “FETÖ” anlamış. Ya da öyle anlamak istemiş! 

Sadece bu kastî hata bile bu kararı verenleri hesaba çekmenizi gerektirmez mi Sayın Bakan.

“Örgüt adına suç işlemiş olanların bu suçları cezasız kalıyor, çare bulunmalı” demişiz. Bunun “hükümet”i ve “devlet”i “karalamak”la ne alakası var? Bunu yazmak “yasadışı eylemleri meşrulaştırmaya çalışmak” mıdır?

Bu yazıda “kamu çalışanlarının açıkça hedef gösterildiği” nasıl düşünülebilir? Kimin adı veya tarifi geçmiş ve kimi kime ne yapması için hedef göstermişiz?   

Yazımızda “Yasadışı ve kanunsuz eylemleri gerçekleştirenlerin övülüp yüceltilmesi” sayılabilecek tek bir cümle ve hatta bir ima var mı?

“Ceza İnfaz Kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler arasındaki örgütsel dayanışmayı teşvik eden ibareler” taşıdığı düşünülen cümlelerimiz nelerdir?

Bu yazımız “infaz Kurumlarında bulunan tutuklu/hükümlülere uygulanan eğitim ve iyileştirme çalışmalarını” nasıl olacak da boşa çıkartacak?

“Kurumlarda örgütsel faaliyeti arttırarak disiplinsizliğe yol açmak suretiyle kurum güvenliğini tehlikeye düşürecek neviden” içerik bu yazının neresinde var? 

Sayın Bakan,

Kurul üyeleri ve bu kötü karar ve kararı verenler hakkında gereğinin yapılmasını adalet ve Hak namına sizden talep ediyoruz.

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  • Erhan

    24.4.2020 16:48:06

    Hakkı hak bilip, hakkın peşinden gidip, haklıya hakkını teslim edemeyenlerden, Allahım ebediyen razı olmasın. İyiki varsınız!!!

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