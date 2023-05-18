Adalet talebi artarak devam etmeli

Dünkü yazımızda, özetle; “hepimizin az çok bildiği ama seçim sonuçları ile birlikte avam için dahi görünür hale gelen milliyetçilikler meselesi kalıcı gündem maddemiz olmalı” demiştik.

Bu sonuç, hürriyet ve adalet talebi konusundaki değişmez gündem maddelerimize bu çerçevede ilave yapmamız gerektiğini de gösteriyor.

Adalette ve devlette “özgürlük-güvenlik dengesi” olarak tarif edilen ve hürriyetler aleyhine bozulan içtimai ve siyasi denge yeniden kurulmalı.

Milli güvenlik gerekçesiyle hürriyetlerden ve farklılıkları bir arada yaşatabilme gayretinden vazgeçecek değiliz.

Kuvvetli ama zulmeden devleti değil, adaletiyle kuvvetli devleti hedefleyeceğiz ve inşasına katkı yapacağız. Zira hak kuvvette değildir, kuvvet haktadır.

Yani hedeflerimiz ve ilkelerimiz gayet net. Ama işimiz hiç de kolay değil.

Zira bütün renk ve tonlarıyla entelektüeller de bu güvenlikçi milliyetçilik rüzgârına kapılmış durumdalar. Mesela yirmi sene önceki olumlu havadan eser yok.

Bu sonuca AKMHP’leşen AKP’nin sebep olduğu hususunda da şüphe etmemek gerekir. Zira iktidar mesuliyeti onlardadır ve bu netice onların uzun süren iktidarının sonucudur.

Milliyet fikrinin ve milliyetçiliğin yönetilmesi ve hayra yöneltilmesi her zaman önemli ama bilhassa adalet talepleri açısından şimdilerde özellikle önemli.

Bu konuda Bediüzzaman Hazretlerinin şu çok kıymetli tesbitleri yol göstericidir:

“Unsuriyet ve milliyet esasları, adaleti ve hakkı takib etmediğinden zulmeder. Adalet üzerine gitmez. Çünki unsuriyet-perver bir hâkim, milletdaşını tercih eder, adalet edemez. [‘Müslüman olduktan sonra, Habeşli bir köle ile Kureyşli bir efendi arasında hiç bir fark yoktur’ ve ‘İslam cahiliyetten kalma ırkçılığı ve kabileciliği ortadan kaldırmıştır’] ferman-ı kat’îsiyle: Rabıta-i diniye yerine rabıta-i milliye ikame edilmez; edilse adalet edilmez, hakkaniyet gider. (Mektubat, 54)”

Bu metinden şunları anlayabiliriz:

Hem ırkçılık hem de üstün kültür iddiasına dayalı milliyetçilik mutedil değildir. İtidal ve adalet üzerine gitmez. Hâkimin gözlerinin, tarafların kim olduğunu görmemesi için, bağlı olması gerekir. Ama milliyetsever bir hâkim tarafların sosyal kimliğini görmemeye çalışmaz ve hatta bunu görmeye çalışır. Böyle yapınca da adalet şaşar, hakkaniyet gider.

Yukarıdaki metnin ikinci kısmından milliyet yerine dinin geçirilmesi gerektiği sonucu çıkarmak da fevkalade yanlış olur. Hâkim, yargıladığı tarafların dinine de elbette bakamaz ve bakmamalı.

Aksi halde hâkim “din milliyetçiliği” yapmış olur ki bu da ırk milliyetçiliği kadar ve hatta ondan daha fazla kötüdür.

Nitekim yine Bediüzzaman bu konuda şu örneği veriyor:

“Hazret-i Ömer, hilafeti zamanında âdi bir Hıristiyan ile mahkemede birlikte muhakeme olundular. Halbuki o hristiyan, İslâm hükûmetinin mukaddes rejimlerine, dinlerine, kanunlara muhalif iken, mahkemede onun o hali nazara alınmaması açıkça gösterir ki, adalet müessesesi hiçbir cereyana kapılmaz, hiçbir tarafgirliğe kaymaz. Bu, din ve vicdan hürriyetinin bir ana umdesidir ki; komünist olmayan şarkta, garbda, bütün dünya adalet müesseselerinde cari ve hâkimdir. (Tarihçe-i Hayat, 651)”

Yani davacının halife olması ve davalının da İslâm hükûmetinin mukaddes rejimine, dinine, kanunlarına muhalif bir kişi olması dahi sonucu değiştirmemeli. Esas olan hangi tarafın haklı olduğudur.

Bu sebeple tekrar edelim: Bütün alt türleriyle bütün milliyetçilikler masaya yatırılmalı ki adalet ve kardeşlik hukuku tesis edilebilsin ve İttihad-ı İslam’a kapı açılsın.

Yoksa, dört beş sene önce “İslam ordusu kurduk” yalanlarıyla avutulmuş olan bu dindar millet, bu kere de “Türk Dünyası ordusu kurduk” gibi hilelerle kandırılır ve birileri de “demokrasi kandırmacadır” zanneder durur.