Adalet ve hissiyat sorusu

Hafta sonu İstanbul’un en büyük salonlarından birinde yapılan ve dolu dolu geçen bir Panelde konuşmacı idik.

Bediüzzaman’ın gelecek tasavvurunu konuştuk.

Bilhassa geleceğin sahibi olan gençlerin duruşu ve ilgisi dikkatimizi çekti. Geleceğe dair ümidimiz arttı.

Konuşmamızın sonunda salona şöyle bir soru sorduk:

Yirmi yaşındaki oğlu ve altmış yaşındaki babası ile bir kayıkta ve açık denizde bulunan kırkında bir baba düşünelim. Hem oğlu ve hem de babası baygın halde ve hastaneye yetiştirmesi lazım. Ama fırtına çıktı ve kayık üç kişiyi taşıyamayacak hale geldi. Babasını feda ederse çocuğunu kurtarabilecek. Çocuğunu feda ederse babasını kurtarabilecek. Hiçbirini feda etmezse üçü de boğulacak. Babası da çocuğu da baygın olduğu için kararı kendisi vermek zorunda ve bir an önce karar vermek zorunda. Hangisini feda ederse “daha doğru” ya da “daha az yanlış” olur?

Bu sorumuza, o kalabalıkta salondan hemen cevap istemek, beklemek ve almak elbette mümkün değildi. Amacımız sadece düşündürmek ve bir kapı açmaktı.

Panelden sonra iki küçük kız sorunun cevabı olarak aileleri ile birlikte buldukları ya da verdikleri kararı bildirmek için heyecanla yanımıza geldiler ve “geçmişin hatırı için geleceği feda etmemek gerekir” dediler.

Bir okuyucumuz bu sorunun tek bir doğru cevabının olmadığını söyledi. (Haklı olabilir.)

Elbette bu kararın sübjektif çok yönü var. Mesela on oğlu olan bir kişinin o olayda tekil bir süje durumunda olan babasını daha değerli bulması ve bu gerekçeyle on evladından birini feda etmesi mümkündür. Ya da babanın daha yaşlı ve çocuğun daha küçük (bebek) olduğu hallerde yine farklı gerekçeler ortaya çıkarılabilir.

Bu kararı akılla ve mantıkla vermek çoğu zaman zordur.

Böyle bir kararı akılla mı yoksa duygularla mı alacağı kişinin ebna-yı mazi mi yoksa ebna-yı müstakbel mi olduğuna da bağlı.

Özneleri değiştirerek sübjektifliği değiştirmek de mümkündür. Mesela babası ve oğlu arasında tercih yapmak zorunda kalmak yerine anası ve babası arasında tercih yapmak zorunda kalmak, eşi ile anası arasında ya da iki çocuğu arasında tercih yapmak zorunda kalmak gibi...

Başka bir okuyucumuz bu tür bütün sorular gibi bu sorunun da cevabının Kur’an’dan ve onun çağdaş tefsiri olan Risalelerden bulunup çıkarılabileceğini söyledi.

Biz de kendisine “haydi gayret” dedik ve vazifeye davet ettik.

Aslında benzer sorular da var: Mesela babası ve oğlu yanmakta olan ve her an çatısı çökebilecek durumda olan bir evde baygın durumda olan bir kişi öncelikle hangisini çıkarmalı?

(Bu soruya konu olayda çok acele karar mecburiyeti sebebiyle insiyakî tercih muhtemelen daha etkili olacaktır.)

Biz daha da önce çeşitli yazılarımızda benzer adalet paradokslarından söz etmiştik.

(Örnek olarak 3 Ocak 2020’de yazdığımız “Spelunka kâşiflerine adalet” başlıklı yazımızın linki: https://www.yeniasya.com.tr/ ahmet-battal/spelunka-kasiflerine-adalet_509667)

Yukarıdaki sorularda da sizlerle müzakeremizi köşemizde aktarmaya gayret edeceğiz.

