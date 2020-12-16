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16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 1

Ahmet BATTAL
16 Aralık 2020, Çarşamba
Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan “15-20 Temmuzların İlâcı - ADALET ve HÜRRİYET” adlı kitabımız umduğumuzdan daha yüksek bir teveccüh gördü ve ses getirdi. Teşekkür ediyoruz.

Bazı okuyucularımız önemli teşhisler ve tedaviler içeren bu kitabı muhataplarına ulaştırırken kendileri için kolaylık olması açısından bir özet yazmamızı istediler. 

İşte özetin özeti: Önce Türkiye’yi 15 Temmuz’a getiren süreci ve hataların telâfisinin genel şartlarını özetleyelim: 

1. Aklı başında herkes ve bilhassa muhakemeli dindarlar, insan haklarına saygılı demokratik devletle muhatap olmak ister ve istemeli. 

Zira farklılıkları bir arada tutabilen şey demokratik hoşgörü ve müzakere kültürüdür. İnsanı insan yapan da hürriyetidir. 

Dindar insanın inanç ve ibadetini Allah katında kabulden makbule çıkaran ise hoşgörü ve hürriyetin helâl mahsulü olan ihlâs ve samimiyettir.

2. Bugünün hizmetkâr devletinden beklenen şey, nasihat kılıfı altında da olsa ideal ve ideoloji empoze etmesi değil, adalete dayalı kuvvettir. Kuvvet kanunda olmalıdır. Kanunlar ve tatbikatçılar âdil olmalıdır. 

Devletin dini adaletidir. Siyasetçi ve bürokratın dindarlığı adalet ve liyakate verdiği değerle ortaya çıkar. 

3. Dinini yaşamak ve başkalarını da dine ve ibadete dâvet yani “nuranî nasihat” etmek isteyenin, devletten ve onun topuzu olan kamusal kudretten uzak durması gerekir. 

Devleti dine hizmet ettirmek için parti kurup iktidarı elde etmeye çalışmak (Siyasal İslâmcılık) dini bir rekabet alanı ya da malzemesi haline getirir ve dine faydadan çok zarar verir. 

Devleti dine hizmet ettirmek için dindarların devlette kadrolaşmaya çalışması da (Bürokratik İslâmcılık) liyakat ilkesini ihlâl ettiği için yine dine faydadan çok zarar verir. 

4. Devleti ideolojik vesayetten kurtarmanın yolu ırk veya din esaslı başka vesayetler kurmak değildir. Devleti tam demokratik hukuk devleti haline getirmektir.

Kemalizm’i dayatan ideolojik anayasa devletin demokratikleşmesinin önündeki en büyük engeldir. Derhal kaldırılmalıdır. 

Dinin ideolojiye dönüştürülerek toplum tarafından ve devlet eliyle “dayatılması” da engellenmelidir. 

5. Din hizmeti yapan kamu kurumları siyasetin oyuncağı olmaktan çıkarılmalı, özelleştirilmeli ya da en azından özerkleştirilmelidir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı ve teşkilâtı, sivil alanı yönlendirmek için muktedirlerin kullanacağı bir araç olmamalıdır. 

6. Cemaat ve tarikatların ve onların kurduğu sivil toplum kuruluşlarının Devletle kurumsal ilişki kurmaları ve Devletten itibar ve bilhassa maddî menfaat elde eden taraf olmaları sakıncalıdır. 

7. Devletin, vatandaşlar arasında dinine, mezhebine, cemaatine, ideolojisine bakarak ayrım yapması yanlıştır. Devlet demokratik devlet olmalıdır. Bunun için de siyasî ve bürokratik iktidar demokrat ekiplerin ve kişilerin elinde olmalıdır. 

8. Devlet kuvvetini kullananların cemaat ve tarikatlarla kayırmacılık esasına dayalı ilişki kurmaları yanlıştır. Pozitif ayrımcılık gereken haller sınırlıdır ve sadece maziden kalan mağduriyeti gidermeye ve hürriyeti sağlamaya yönelik olabilir. 

9. Cemaat ve tarikatların siyasî partileri hizmet ortağı gibi görmesi ve partilerin de onları oy deposu gibi görmesi yanlıştır. Cemaatlerin siyasete katkısı rey vermekten ziyade eleştirel fikirleriyle yön vermektir. 

10. Türkiye’nin gerçekten tatbik edebilirse İslâm dünyasına da intikal ettireceği bu prensipler AB’nin de temel değerleridir. Bu sebeple öncelikle dinî cemaatler ve tarikatlar Türkiye’nin AB üyeliğini makro planda siyasî hedef olarak belirlemeli ve desteklemelidir. 

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