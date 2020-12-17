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17 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 2

Ahmet BATTAL
17 Aralık 2020, Perşembe
İhtiyaca binaen kitabımızı özetlemeye devam edelim (Aslında bu özet “bilhassa On Beş ve Yirmi Temmuz sürecinde siyasette ve hukukta ne gibi yanlışlar oldu” sorusunun da cevabını verecek):

1. Bizim gibilerin “vesayet böyle entrikalarla bitmez” demesine rağmen siyasilerce “vesayeti birlikte bitirdik” denilen ve el üstünde tutulan “makbul bir cemaat”, dünkü yazımızda yer verdiğimiz “şeffaflık ve sivillik” gibi ilkelere uyulmamasının da sonucu olarak, bilhassa Ergenekon dâvâlarında esen rüzgârın ters dönmesi ile birlikte, hızla “paralel devlet” kalıbına sokuldu. 

2. Bizim de 7 Şubat 2011 tarihli ve “Toplumlu Örgüt Riski” başlıklı yazımızda yazdığımız gibi, cemaatin -olmaması gereken- “mahrem” tarafının gizlilikler ve katı hiyerarşi üzerine kurulu -ama aynı zamanda entrikaya da açık- olan içyapısından beslendiği anlaşılan ve “hocasından emir gelmedikçe seçilmiş siyasetçiye boyun eğmeyi reddeden atanmış bürokrat” tavrı olarak tarif edilebilecek dirençler ortaya çıkmaya başladı. 

3. İktidarın alet edildiği “topyekûn imha harekâtı” nevinden atraksiyonlar, bu vesileyle mağdur edilen ya da edileceği düşünülen kitlelerde “denize düşüp yılana sarılma” psikolojisini tetikledi ve “beni de can simidi kılıklı bu yılanı da aynı adamlar denize atmış olmasın!” sorusunu sorma basiretinden mahrum duygularla desteklenen “bunlar iktidardan gitsin de nasıl giderse gitsin” yaklaşımı uç verdi.

4. Bu sosyal psikolojinin de etkisi ve katkısıyla girilen süreçte ortaya çıkan ve mensuplarının ancak bir kısmı suçüstü yakalanan bir karma cunta, “ipi liderinin ve lideri de dış güçlerin elinde bir cemaat” görüntüsünün de etkisiyle kamuoyunda düşmanlaştırılması artık kolay hale gelmiş olan bağlılardan oluşan bir grup ortağı öne çıkarılmak suretiyle “FETÖ’cü darbeciler” olarak damgalandı. 

5. ABD’deki lideri “benim bu işlerle alakam yok, esasen ben bir lider bile değilim” dese de “binde birini tanımam” dediği -ama nedense ve neredeyse kimseyi inandıramadığı- bazı askerlerin ve sivil görünümlü adamlarının olaydaki açık rolünün katkısıyla ve bilhassa zamanında 12 Eylül İhtilâline ve 28 Şubat Muhtırasına –başarıldıktan sonra da olsa- destek vermiş olmasının doğurduğu “demokrasiye inanmayan adam” imajının da etkisiyle “darbenin bir numaralı sorumlusu” mevkiine oturmuş oldu. Hakkındaki iddiaları yargı önünde cevaplamak üzere Türkiye’ye dönmekten kaçınması da işin tuzu biberi oldu. (Destek verdiği 28 Şubat’ta yine terör suçlamasına muhatap olup bu ithamla dâvâ açılınca ABD’ye gitmiş olmasının, hem kendisinin orada derin bir kuşatmaya alınmasına, hem de Türkiye’deki cemaatle ve kurumlarıyla arasına mesafe girmesine yol açması da işin başka bir tarafı.)

6. İç siyaset açısından “muhalif cemaat”likle izah edilemez nitelikteki bu durum “cemaat eşittir terör örgütü” damgasının kullanılabilirliğini kolaylaştırdı ve Perinçek’in “O tabir bize ait, Yargıtay kararına iliştiren de biziz” dediği “FETÖ” kısaltması icat edilerek tüm cemaat mensupları için kullanılmaya başlandı.

7. On Beş Temmuzdan hemen sonra, önceden hazırlanmış olduğu açıkça belli olan binlerce kişilik listeler üzerinden neredeyse bir “cadı avı” başlatıldı. İzandan ve mizandan mahrum bu “sorgulama ve yargılama” süreci her geçen gün daha kasvetli bir hale büründürüldü. 

8. Böylece Türkiye, dünyaya, daha önce bir benzerini 12 Eylül 1980 sonrasında gösterdiği, insan haklarını ve hukuk devleti ilkelerini hiçe sayan antidemokratik tek adam rejiminin sandıktan çıkarılmış ve seçimle kılıflanmış yeni bir örneğini göstermeye başladı. Ardından “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı takılan ucube yardımıyla 30’lu yılların tek adam rejiminin çağdaş versiyonu yeniden kuruldu. 

9. AKP aklı ve muhafazakâr siyasetçiler bu fena gidişin nereye kadar süreceğini başta kestiremediler, ama çok geçmeden AKP’nin lider kadrosunun “kendi bindiği dalı bilmeden ya da bile isteye ve hatta güle oynaya kesen adam” durumuna düşürüldüğü onlarca da anlaşılmaya başlandı. Bir süre sonra da bu girdaptan AKP ile çıkılamayacağı ve hatta “siyasî ayak” tartışmaları üzerinden bu kuyunun öncelikle AKP’yi yutacağı anlaşıldı, ama iş işten geçti.

10. Bu türbülansta, sivil siyaset, muhalif sivil toplum ve AKP perdesinin ardındaki derin devlete kayıtsız şartsız biatı reddeden bütün cemaatler ve tarikatlar, “FETÖ” damgalı bir hukuksuzluk cenderesine sıkıştırıldı. 

Bu cendereden nasıl kurtulacağımızı da yine kitabımızdan yola çıkarak yarın ele alalım. 

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