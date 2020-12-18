Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 3

Serinin ilk iki yazısında önce Türkiye’yi 15-20 Temmuzlara getiren sürecin hangi içtimaî ve siyasî prensiplere uymamaktan kaynaklandığını yazdık ve ardından süreçteki hataları özetledik. Sıra hukuksuzlukların özetinde.

1. Yargı ve hatta yüksek yargı dokunulmazlıklarına sahip olanlar, imzasız istihbarat listeleri ve şifahi talimatlarla -kurgu olduğu artık iyice anlaşılan sulh ceza hâkimliği sistemi alet edilerek- kavramın anlamı ile taban tabana zıt bir biçimde “suçüstü” hükümlerine göre derdest edildi.

2. Güvenlik bürokrasisi eliyle sürdürülen ve AYM ve HSK’yı bile kuşatan bu korkutma sürecinin etkileri, kısa bir süre sonra, fevkalâde hatalı “cemaat eşittir terör örgütü” formülü ile “altı ibadet” denilen cemaat tabanına ve hatta sempatizanlarına kadar yaygınlaştırıldı.

3. Bu korkutma sürecinden muhalif siyaset ve muhalif basın da nasibini aldı. Böylece “elbette suçlular cezalarını çekmeli” diyen aklı başında herkesin ilgi duyduğu ve sonunu merak ettiği (cemaat adına işlendiği söylenen somut suçlarla ve bilhassa darbe teşebbüsüyle ilgili) dâvâ dosyalarında dahi adaletin ne ölçüde tecelli ettiğini basın eliyle öğrenme, denetleme ve dolayısıyla adalete güven imkânı ortadan kaldırılmış oldu.

4. Ancak ve sadece 15 Temmuz’dan sonraki birkaç gün için ve belli bir ölçü içinde kalırsa makul görülebilecek olan hesapsız, ölçüsüz ve hoyrat uygulamalar her geçen gün şiddetlendirildi. Yaşlılar, bebekli anneler, gencecik öğrenciler yıllarca damgalandı, açlığa mahkûm edildi, gözaltına alındı yıllarca tutuklu yargılandı, delilsiz cezalandırıldı.

5. Yapılan yargılamalarda, somut suç işlediği iddia dahi edilmeyen ve “terör örgütüne üye olma/üye kalma kastı” ispat edilmeyen kişilere, hakikatte sadece “cemaat mensubiyetini gösteren” ve hiç biri tek başına suç sayılmayan eylemleri delil gösterilerek ağır cezalar verildi.

6. Böylece insanlar korkutularak esasen zaten suç olmayan eylemleri dahi inkâr ettirildi ve üstelik bu inkâr dahi suçluluk delili yapıldı. İnsanlar yurt dışına kaçmaya zorlandı ve kaçanlara bir de kaçtığı için damga vuruldu.

7. Masum ve korkutulmuş zayıf insanlara, kendileri gibi başka masumların asla suç olmayan “sohbete katılma” gibi eylemleri “itiraf ettirildi”. Aslında zaten hak etmedikleri bir cezadan bu ispiyonları sayesinde güya kurtarıldılar ve böylece başka türlü bir suçluluk psikolojisine sokuldular.

8. Bazı cemaat mensupları tarafından cemaat adına işlendiği iddia edilen “ihaleye fesat karıştırmak”, “adam kayırmak”, “itibar suikastı” gibi bazı gerçek suçları birlikte işleyenlerden cemaat tarafındakilere sadece cemaat mensubiyeti sebebiyle ağır cezalar verilirken siyaset ve bürokrasi tarafındaki “parsel parsel satan”lar korundu. (Bu grupta olup cemaat mensubiyetinden ceza alanlar sonuçta yanlış itham ve isnat sebebiyle beraat edecekler ve ama bu arada asıl suçları korkarız zamanaşımına uğrayacak ve cezasız kalacak.)

9. Bu planları çevirenlerin asıl isteği de gerçekleşti: Dindarın dindarı iktidar uğruna haklı haksız kırdığı bu dönemde insanlar ve bilhassa gençler devletten soğudu, cemaatlerden kaçtı ve dinden uzaklaştı. Gençlerin çoğu yurt dışına çıkmak/kaçmak ister hale geldi.

10. Bu sürecin en vahim sonucu olarak damgalamalarla toplum kutuplaştırıldı, kardeşlik hukuku zarar gördü. O kadar ki münevver denilen “nurlu, güleç” ama gafil insanların dilinden “filanca akrabam pırıl pırıl çocuk, ama maalesef FETÖ’cü!” gibi kırıcı-yıkıcı çelişkiler duyulur oldu.

Özetle 17-25 Aralık 2013 sonrasında “Paralel Devleti yok etme” operasyonları olarak başlayıp çok tartışmalı noktalara giden ve 20 Temmuz 2016 sonrasında “darbecilerle hesaplaşma” olarak başlayıp “devletin silâhıyla teröristlik” yaptığı ve onları desteklediği iddia edilenleri imha operasyonları ile devam eden uygulamalarda kardeşlik, merhamet ve adalet duyguları reddedildi ve hukukun temel ilkeleri yerle bir edildi.

Böyle bir süreçte her zaman yaptığını yapan ve Kur’ân’ın masumu korumaya öncelik veren “mahza adalet” anlayışını iktidar sahiplerine hatırlatarak sadece suçlulara ceza ve tüm masumlara adalet ve hürriyet isteyen Yeni Asya’nın sesi her zamankinden daha gür çıktı ve yıldızı yeniden parladı.

Bu cendereden nasıl kurtulacağımızı da yine kitabımızdan yola çıkarak yarın ele alalım.