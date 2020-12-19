"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 4

Ahmet BATTAL
19 Aralık 2020, Cumartesi
Serinin ilk üç yazısında önce Türkiye’yi 15-20 Temmuzlara getiren sürecin hangi içtimaî ve siyasî prensiplere uymamaktan kaynaklandığını yazdık ve ardından süreçteki hataları ve hukuksuzlukları özetledik.

Bugün 15 Temmuz 2016’dan sonraki ilk yazımız olan ve kitabımıza da ilk yazı olarak aynen koyduğumuz “Sürekli demokratik teyakkuz ve teenni” başlıklı yazımızın bazı kısımlarını buraya da aynen alalım:

***

Okuduklarımız öğreticiydi: Demokrasinin, halkın kendi kaderine sahip çıkması demek olduğunu, darbeye karşı olmanın da halkın kendi iradesine sahip çıkmasıyla ve kendi iradesiyle seçtiklerini oturdukları makamlarında korumasıyla mümkün olduğunu öğrenmiştik. 

Dolayısıyla halk iradesinin tecellisiyle ve demokratik biçimde ortaya çıkmış olan bir kurulu düzene karşı yapılacak bir darbenin de, ancak, halk kendi devletine ve kurulu düzenine sahip çıkarsa önlenebileceğini biliyorduk… 

Cuma akşamı milletin kendi kaderini tayin etme hakkına inanmayan bazı hainler düğmeye bastı ve sonrasında olanları ana hatlarıyla biliyorsunuz. 

Biz, süreç boyunca, tankların önüne çıkan, askerlere “kardeş kanı mı akıtacaksınız?” diyerek engel olan, meydanları doldurup bayraktan başkasına izin vermeyen –bir kısmını da şahsen tanıdığımız- kahraman gençlere imrendik. Medyanın ve özellikle sosyal medyanın varlığına ve doğru kullanılmasına şük-rettik. Muhalefetin demokrasi talebini ve iktidara bu konuda verdiği desteği alkışladık. 

Sonuçta darbe engellenmiş oldu. En azından şimdilik. Ancak “sürekli demok- ratik teyakkuz”a elbette ihtiyaç var… 

Bundan sonra bu darbe teşebbüsünün menfi izlerinden en hızlı şekilde kurtulabilmek ve yenilerinin olmamasını garanti edebilmek için aslında hepimizin bildiği bazı temel ilkelere uyulmasına da ihtiyaç var (ki bunlara ancak “sürekli demokratik teenni” ile uyulabilir): 

Darbeciler ve onların yardımcıları ve destekçileri tesbit edilirken ve hak ettikleri cezalar verilirken elbette hukukun içinde kalarak muamele edilmeli. 

Darbecileri değil, aksine devleti ve hukuku korumak için böyle yapılmalı. Zira darbenin amacı demokrasiyi ve demokrasinin olmazsa olmazı olan hukuk devletini askıya almak olduğuna göre ve darbe başarılı olamadığına göre, millet ve devlet, korumayı başardığı şeyi yani hukuk devletini, her zamankinden daha fazla ve daha kaliteli biçimde işletmeyi sürdürmeli ki darbe “gerçekten başarısız” olmuş olsun.  

Özetle darbecilerin hesabı hukuk içinde görülmeli. Burada en temel mesele kanunların ve bilhassa usûl kuralları ile “masumiyet karinesi”, “âdil yargılanma hakkı”, “savunma hakkının kutsallığı” gibi temel ilkelerin ihlâl edilmemesi. 

İkinci olarak darbe demokratik yolla işbaşına gelmiş yönetime karşı yapılmaya çalışıldığına ve başarılamadığına göre demokrasinin olmazsa olmazları da korunmalı. Muhalefet etme hakkı, fikir hürriyeti, çoğulculuk, insan hakları…

O halde bu menhus darbe teşebbüsünü bahane ederek muhalefeti susturmak isteyecek olanlara karşı da meydanları doldurmaya, sosyal medyayı sallamaya hazır olmalıyız. 

Zira darbe bir muhalefet değildir ve darbe düşmanlığı da bir muhalefet düşmanlığı değildir, muhalefet düşmanlığına dönüşmemelidir.

***

Dört buçuk sene önceki bu ikazlarımız ve tekliflerimiz maalesef nazara alınmadı. Darbeyle hesaplaşma bahanesiyle, ama aslında tek adam rejimine dayalı antidemokratik iktidarı pekiştirmek adına vahim hatalar ve çok ciddî baskılar ve zulümler yapıldı ve devam da ediyor. 

Bu süreçte biz de Yeni Asya’nın elli bir senelik misyonuna ve yayın politikasına uygun olarak, -bir kısmına kitabımızda yer verdiğimiz- yazılarımızla adalet ve hürriyet isteyerek ikaz vazifesini yapmaya çalıştık. En azından tarihe not düştük.

Zira biliyoruz ki tarihe not düşmek istikbale ümitle bakmaktan gelir…  

Okunma Sayısı: 285
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi

    Küresel salgının son 24 saati

    “Ablukayı” kırma çağrısı

    5 ilde günlük vaka sayıları düşüşe geçti

    Sivil alan gittikçe daralıyor

    Kumar parası ile sponsor olunur mu?

    Asgari sefalet

    Türkiye genelindeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı

    Sürü bağışıklığı stratejisi başarısız olan İsveç alarm durumuna geçti

    Erdoğan - Merkel görüşmesinde neler konuşuldu?

    Türkiye'de son 24 saatte 246 vefat ve 26 bin 410 yeni vaka!

    Antalya'daki vaka sayısı yüzde 100 düşüş gösterdi

    Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Sebahattin Bayram’ın tutuklanmasını kınıyoruz

    Hz. Mevlânâ’ya duâ

    Koronavirüse yakalanan Macron'dan sağlık durumu hakkında açıklama

    Bakanlıktan sağlık çalışanları için "meslek hastalığı" genelgesi

    Sembolik su kesintileri yapılması şart

    Türkiye’ye 6 milyar euro ödendi

    MEB: Uzaktan eğitim 22 Ocak'a kadar devam edecek

    ABD alarmda: Korsanlar, Nükleer Güvenlik İdaresinin ağlarına da erişmiş!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zor zamanda sağlam duruş
    Ali HAKKOYMAZ

    Ahirzaman yorgunluğu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 4
    Süleyman ALIÇ

    Allah'tan korkmazlar mı?
    Genel

    Avrupa Parlamentosu Çin’e yaptırım istedi
    Cevher İLHAN

    “Türkiye’de yoksulluk yok”muş
    Mehmet ÇETİN

    Rıdvan Ayral
    Sinan Özden

    Zulümattan nura yönelmek zamanı
    Ali FERŞADOĞLU

    Beşer dinsiz yaşayamaz, İslâma gelecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.