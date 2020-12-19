Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 4

Serinin ilk üç yazısında önce Türkiye’yi 15-20 Temmuzlara getiren sürecin hangi içtimaî ve siyasî prensiplere uymamaktan kaynaklandığını yazdık ve ardından süreçteki hataları ve hukuksuzlukları özetledik.

Bugün 15 Temmuz 2016’dan sonraki ilk yazımız olan ve kitabımıza da ilk yazı olarak aynen koyduğumuz “Sürekli demokratik teyakkuz ve teenni” başlıklı yazımızın bazı kısımlarını buraya da aynen alalım:

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Okuduklarımız öğreticiydi: Demokrasinin, halkın kendi kaderine sahip çıkması demek olduğunu, darbeye karşı olmanın da halkın kendi iradesine sahip çıkmasıyla ve kendi iradesiyle seçtiklerini oturdukları makamlarında korumasıyla mümkün olduğunu öğrenmiştik.

Dolayısıyla halk iradesinin tecellisiyle ve demokratik biçimde ortaya çıkmış olan bir kurulu düzene karşı yapılacak bir darbenin de, ancak, halk kendi devletine ve kurulu düzenine sahip çıkarsa önlenebileceğini biliyorduk…

Cuma akşamı milletin kendi kaderini tayin etme hakkına inanmayan bazı hainler düğmeye bastı ve sonrasında olanları ana hatlarıyla biliyorsunuz.

Biz, süreç boyunca, tankların önüne çıkan, askerlere “kardeş kanı mı akıtacaksınız?” diyerek engel olan, meydanları doldurup bayraktan başkasına izin vermeyen –bir kısmını da şahsen tanıdığımız- kahraman gençlere imrendik. Medyanın ve özellikle sosyal medyanın varlığına ve doğru kullanılmasına şük-rettik. Muhalefetin demokrasi talebini ve iktidara bu konuda verdiği desteği alkışladık.

Sonuçta darbe engellenmiş oldu. En azından şimdilik. Ancak “sürekli demok- ratik teyakkuz”a elbette ihtiyaç var…

Bundan sonra bu darbe teşebbüsünün menfi izlerinden en hızlı şekilde kurtulabilmek ve yenilerinin olmamasını garanti edebilmek için aslında hepimizin bildiği bazı temel ilkelere uyulmasına da ihtiyaç var (ki bunlara ancak “sürekli demokratik teenni” ile uyulabilir):

Darbeciler ve onların yardımcıları ve destekçileri tesbit edilirken ve hak ettikleri cezalar verilirken elbette hukukun içinde kalarak muamele edilmeli.

Darbecileri değil, aksine devleti ve hukuku korumak için böyle yapılmalı. Zira darbenin amacı demokrasiyi ve demokrasinin olmazsa olmazı olan hukuk devletini askıya almak olduğuna göre ve darbe başarılı olamadığına göre, millet ve devlet, korumayı başardığı şeyi yani hukuk devletini, her zamankinden daha fazla ve daha kaliteli biçimde işletmeyi sürdürmeli ki darbe “gerçekten başarısız” olmuş olsun.

Özetle darbecilerin hesabı hukuk içinde görülmeli. Burada en temel mesele kanunların ve bilhassa usûl kuralları ile “masumiyet karinesi”, “âdil yargılanma hakkı”, “savunma hakkının kutsallığı” gibi temel ilkelerin ihlâl edilmemesi.

İkinci olarak darbe demokratik yolla işbaşına gelmiş yönetime karşı yapılmaya çalışıldığına ve başarılamadığına göre demokrasinin olmazsa olmazları da korunmalı. Muhalefet etme hakkı, fikir hürriyeti, çoğulculuk, insan hakları…

O halde bu menhus darbe teşebbüsünü bahane ederek muhalefeti susturmak isteyecek olanlara karşı da meydanları doldurmaya, sosyal medyayı sallamaya hazır olmalıyız.

Zira darbe bir muhalefet değildir ve darbe düşmanlığı da bir muhalefet düşmanlığı değildir, muhalefet düşmanlığına dönüşmemelidir.

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Dört buçuk sene önceki bu ikazlarımız ve tekliflerimiz maalesef nazara alınmadı. Darbeyle hesaplaşma bahanesiyle, ama aslında tek adam rejimine dayalı antidemokratik iktidarı pekiştirmek adına vahim hatalar ve çok ciddî baskılar ve zulümler yapıldı ve devam da ediyor.

Bu süreçte biz de Yeni Asya’nın elli bir senelik misyonuna ve yayın politikasına uygun olarak, -bir kısmına kitabımızda yer verdiğimiz- yazılarımızla adalet ve hürriyet isteyerek ikaz vazifesini yapmaya çalıştık. En azından tarihe not düştük.

Zira biliyoruz ki tarihe not düşmek istikbale ümitle bakmaktan gelir…