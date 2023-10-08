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8 EKİM 2023 PAZAR - YIL: 54

Adalete tepeden bakan güvenlik

Ahmet BATTAL
08 Ekim 2023, Pazar
Bir devletin adalete önem verdiğini gösteren en önemli sembolik delillerden biri adalet bakanının bakanlar arasındaki protokolde birinci sırada olmasıdır.

Cumhuriyetin başından bu yana Türkiye’de de adalet bakanları protokolde birinci sıradadır. Sonra sırasıyla milli savunma, içişleri, dışişleri ve diğer bakanlar gelir. 

(Hatta eskiden “adalet bakanı” değil “adliye bakanı/vekili” denirmiş ki “adalet” yerine “adliye” şeklindeki bu adlandırma daha doğrudur. Zira “adalete bakmak”la “adliyeye bakmak” arasında yargının bağımsızlığı yönünden esaslı bir fark vardır.)

Despotik yönetimlerde ise içişleri bakanı protokolde en başta gelir. Hatta protokoldeki yeri ne olursa olsun, bundan bağımsız olarak, gücü itibariyle de en güçlü siyasi adamdır. 

Zira polis devletinde “devlet olmak” demek, polisin amiri olmak demektir. 

Yani polisin amiri kim ise “devlet benim” diyecek olan da odur. Ve o içişleri bakanıdır. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucubede bakanlar arasındaki protokol hakkında bir bilgimiz yok. Wikipedia bilgilerine göre ise bakanlıkların adının alfabetik listesine uygun bir sıralama yapılıyormuş. Ve minel garaib.

Şimdi güncele bakalım:

Bazı bakanların bir arada olduğu bir çalışma toplantısında adalet bakanının dediği ile içişleri bakanının dediği arasında fark olursa hangisinin sözü geçerli olur? 

Adalet bakanı konuşunca herkes ve bilhassa zabıta ve güvenlik bürokrasisinin amiri olan içişleri bakanı susuyorsa o devlet hukuk devletine doğru adım atıyor demektir. 

Hukuk konuşunca kuvvet susmalı!

İçişleri bakanı konuşunca adalet bakanı boynunu büküyorsa işte o zaman da devlet polis devletine doğru dönüyor demektir. 

Kuvvet konuşunca hukuk susuyorsa oradan kaçmalı!

Peki, Türkiye’de durum nedir? 

Uzun yıllardır fiilî durumda içişleri bakanı adalet bakanının önünde. 

Olmayan protokolü ve eski teamülleri zaten takan yok. 

Ama son kabine ile birlikte bu durum kısmen değişmişe benziyor. 

Süleyman Soylu ekibi ile Ali Yerlikaya ekibi arasında var gibi görünen zıtlaşmanın arka planında bu meselenin de rol oynadığı anlaşılıyor.

Kulis bilgilerinden anlaşıldığı kadarıyla AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararına uyma isteği ve biçimi yönünden eski bakanlarla yeni bakanlar arasında fark var. Hatta konuya adalet bakanından daha olumlu bakan bir içişleri bakanı var deniyor. 

Aslında Ankara’da Batıdan kopmak isteyenlerle Batıyla ilişkileri geliştirerek sürdürmek isteyenler arasında bitmek bilmeyen bir soğuk savaş var ve bu savaş son kararla birlikte artık iyice kızışmış gibi görünüyor. 

Hem yüksek yargı organlarında ve hem de Külliyede ve Mecliste bir çekişme ve ayrışma yaşandığı anlaşılıyor. 

Camilerde bazı vaazlarda bazı hocaların evrensel hukuktan ve genel adalet ilkelerinden bahsetmesine karşılık diğer bazı hocaların devletin bekası söylemine ve Batı düşmanlığına dayanmaları bile aslında bu gerilimin camilerdeki kürsüden yansıması. 

Yakında dananın kuyruğu kopacak. 

Bu bilgi dua ister. Olmayacak dua gibi de değil. 

Her türlüsünden dua makbuldür. 

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