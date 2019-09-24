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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 EYLÜL 2019 SALI - YIL: 50

Âf u güzaf olmasın

Ahmet BATTAL
24 Eylül 2019, Salı
Lâf: Farsça; Konuşma, söz.

Gûzaf: Farsça; Boş, bîhude (beyhude), lüzumsuz.

Lâf u gûzaf: Boş söz, aylağın sözü…

Hükümete yakın çevreler bir yargı reformundan söz edip duruyor. Haberlere göre bir taslak hazırlanmış ve koalisyonun büyük(!) ortağı MHP’ye gönderilmiş. 

AKP ve MHP’nin bu konularda farklı düşündüğü eskiden beri biliniyor. 

AKP çevrelerinden çok sayıda, belki on binlerce kişi 15 Temmuz ve terör örgütü üyeliği davalarının sanığı ya da mahkûmu ve aslında mağduru durumunda. Bu kişiler, bilhassa yerelde ve kapalı kapılar ardında AKP’lilerce tezkiye ediliyorlar, ama bir taraftan da yargı tarafından cemaat mensubiyetini gösteren delillerle örgüt üyeliğinden cezalandırılıyorlar. 

Bu konuda MHP’nin tuzu kuru. Belki de MHP bilerek sudan uzak duruyor. Ama eninde sonunda onun da suya düşeceği açık. 

Saadet lideri Karamollaoğlu Erdoğan’la görüşmesinde bu konuyla ilgili olarak bazı intibalar almış ve Habertürk’ten Kübra Par’a şöyle ifade etmiş: 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Bugün 150 bin civarında KHK ile görevlerinden uzaklaştırılmış insan var. Ayrıca farklı kanaatlerle ceza görmüş veya itham altında insan var. Bunların içinde mahkemeye gidip masum olduklarını ispat edip görevlerine dönemeyenler var. Başka işle uğraşamıyorlar. Ben ‘Bunun üstesinden gelinmesi lazım, bunu yapacak olan sizsiniz, bu af yoluyla da olabilir. Kendiniz birtakım çalışmalar yapıyorsunuz, bu mağduriyetlerin gecikmeden giderilmesine ihtiyaç var’ dedim. Kesin olarak bir ifade kullanmamasına rağmen bu konuda birtakım hazırlıkların yapıldığı intibaı bende doğdu. 

Aslında Karamollaoğlu da mağdurların kurtarılması için çalışıyor. Ama yanlış olarak “af” kavramı üzerinden gidiyor. 

Perinçek de iki ay önce Euronews’e verdiği röportajda “15 Temmuz darbe girişimi yaşandı Türkiye’de, OHAL’ler, KHK’lar ile gelen uygulamaları destekliyor musunuz?” sorusuna şöyle cevap vermişti:

“FETÖ’cülerin ve PKK bağlantılarının hapse atılmaları, takip edilmeleri kovuşturulmaları Türkiye’nin menfaatine, bunu destekliyoruz. Fakat KHK’nın sebebi nedir? Teröre karşı mücadele. Teröre karşı mücadeleyle sınırlı olması lazım. Türkiye’nin bütün yasal meselelerini KHK üzerinden çözerseniz bu anayasaya aykırı. Mevcut anayasaya da aykırı. Cumhurbaşkanlığı sistemine de aykırı. İş bayağı oraya döndü. Meclis kenara atıldı, işsiz kaldı. Çok dar bir grubun cumhurbaşkanı çevresinde mafyalaşmış dar bir grubun Türkiye’de bir nevi hükümranlığına yol açan bir süreci getirdi... Kanun hükmünde kararnamelerin terörle sınırlı olması lazım. 70 bin kişi hapse atılmış, 70 bin kişinin içinde yüzde bir hata olsa 700 kişidir. Tabi hatalar var. Biz de iktidar olsak o hatalar ne kadar titiz olursanız belli miktarda olacak. Geldiğimiz noktada artık esas olarak polisle, savcıyla, hapishaneyle yargıyla değil, artık ideolojik, kültürel dönüşümlerle ve toplumu yeniden Atatürk devrimi temelinde eğiterek, yönlendirerek mümkün... Devam et, daha tutukla, çok hapse at falan, buna artık bence çok gerek yok. Bunlardan (FETÖ) artık darbe falan gelmez, yani orduda öyle bir güçleri kalmadı.”

Bu ifadeler bile işin ne durumda olduğunu gösteriyor. 

Meclise geleceği söylenen paket ister bir af, ister ceza indirimi, isterse infaz düzenlemesi içeriyor olsun, sonuç değişmiyor. Masuma ceza verdikten sonra onu affetseniz de az ceza verseniz de aynı kapıya çıkıyor. Mesele suçluyu bulmak ve şüphelileri suçlu değil masum saymak. 

Hep yazdığımız gibi. Asıl konu “fikri yanlış” masumlara cemaat bağlantısı sebebiyle ve “cemaat=örgüt” denilerek verilmiş ve verilmekte olan cezaların bir Yargıtay içtihadı ile kaldırılması ve yanlış gidişatın değiştirilmesi. 

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