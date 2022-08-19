"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

Affa layık cemaate mensup kaymakam

Ahmet BATTAL
19 Ağustos 2022, Cuma
Başlık sizi yanıltmasın.

Başlıktaki “cemaat” milletin bildiği ve fakat kanunların henüz bilmediği (bilmezden geldiği) türden “dinî cemaat” değil. Milletin artık pek bilmediği ama hukukun ve kanunun bildiği tek cemaat tipi durumundaki “azınlık cemaati” türlerinden biri olan “Ermeni Cemaati”.

Başlıktaki af meselesi, Erdoğan’ın meşhur “Çıktı bir tanesi, affedersin çok daha çirkin şeylerle, Ermeni diyen oldu…” cümlesine dökülen ve kalp dilinde yeşertip ağız dilinde sivrilttiği zehirli kalıbından geliyor.  

Liyakate gelince. O da liyakatin ender de olsa görünen iyi ve doğru hallerinden birini ifade etmek için başlığa konulmadı. Amacı başka.

Konuya girelim. Haberi okudunuz. Türkiye Ermeni cemaati mensubu olduğu söylenen 1995 doğumlu hukukçu Berk Acar, geçen yıl sınavı kazandıktan sonra başladığı stajın ardından geçen günlerde kaymakam olarak Denizli’nin Babadağ ilçesine atanmış. 

Haber, bize, 1908’de İkinci Meşrutiyetin ilanı ile birlikte yeniden Anayasalı sisteme geçildikten sonra dinde hassas ama hürriyet ve adaletten nasipsiz bir kısım zevatın “din elden gidiyor, Ermeniler vali ve kaymakam oluyorlar” yersiz endişesine karşı Bediüzzaman’ın “kamusal alanda eşitlik” temelinde verdiği ve Münazarat’ında neşrettiği cevabı hatırlattı:

Mealen: “Elbette olabilirler ve olurlar. Saatçi ve makineci oldukları gibi…”

Bizce bu gelişme, AKP iktidarına nasip olan “başörtülü vali” ve “başörtülü subay” açılımı gibi açılımlardan çok daha önemli bir aşama. Elbette çok geç ve gecikmiş bir açılım. Bakanlığı tebrik ediyoruz. 

Bu problem bize demokrasisiz cumhuriyet döneminin mirası. Ve demokrasili cumhuriyetin henüz çözebildiği bir problem. 

Atamanın haber olmasının sebebini, biçimini ve haberin kaynağını bilemiyoruz. 

Zira “Berk Acar” ismi bu ismin sahibi hakkında “bu kişi Ermeni’dir” demeyi sağlayacak türden etnik değer taşıyan bir isim değil. Yani göze batırılmadıkça haberciler için atamanın “kendisi” haber olamaz. 

Birileri Acar’ın özgeçmişinde yer alan “Özel Sahakyan Nunyan Ermeni Ortaokulu ve Işık Lisesi’nde okumuş olma” bilgisinden yola çıkmış olabilir. Ya da pek tahmin etmiyoruz ama Acar’ın kendisi de bu atamayı haber yaptırmış olabilir. 

Ermeni Cemaati de kendisini takip ediyor olabilir ve “cemaat hassasiyeti”yle haber yaptırmış olabilir. Bu da mantıklıdır. Zira bir cemaate mensup olmak kötü bir şey değildir. İnsanın tek cemaat bağı resmî cemaat olan devletle kurduğu vatandaşlık bağı değildir.  

Hatta, haberi, Bakanlığın liyakate değer verdiğini göstermek amacıyla ya da başka maksatlarla İçişleri Bakanlığından birileri bile servis etmiş olabilir.

Bizce fark etmez. Önemli olan haber olabilmesi ve kamu yönetiminde çoktandır en aranan prensip olan liyakat esasının hatırlanmasına katkı yapması. 

Biz Ermeni olduğu adından da belli olan bir Ermeni’nin atanmış olmasını tercih ederdik. Asıl etki o zaman belli olur. 

Zira bir kaymakamın kendisine “şeklen” bağlı müftü ile ve hizmet ettiği ilçedeki dinî cemaat ile ilişkisinde, “adı belli” ve “kimliği adından belli” bir kişi olması netliği sağlar ve bu sebeple çok kıymetlidir. 

Elbette birileri “bir Ermeni nasıl kaymakam olur, ya Ermenistan lehine casusluk yaparsa” diyebilecektir. Ama bu soru, soran için bile anlamlı değildir. 

Bu bir zenginliktir. Bir fırsattır. Devamı gelmeli. Varsa kaymakamın Ermenicesinden ve varsa Ermeni Cemaati ile aktif bağından devletin ve toplumun istifadesini sağlamak da elbette önemli. 

Okunma Sayısı: 386
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuk katiliyle dostluk tazeleniyor

    AKP, iddialarıyla sınandı ve hepsini kaybetti

    Esad’la barış Perinçek’e mi havale?

    Hava sıcaklıkları normallerin üzerinde seyrediyor

    Kriz sosyal hayatı da vurdu

    Almanya’da Panke Deresi kurudu: '35 yılda böyle bir şey görmedim'

    Zelenskiy: Barış görüşmeleri için Rusya'nın çekilmesi gerekiyor

    İsrail’e büyükelçi ataması kararı geri çekilmeli

    İki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne iptal

    Lider buluşmaları 6’lı masaya güveni arttırdı

    İsrail zulmünün belgeleri

    Rus ordusunun kayıplarına ilişkin Ukrayna'dan açıklama

    e-Devlet Kapısı'ndan adli sicil silme ve düzeltme başvuruları da yapılabilecek

    Almanya elektrikli sobaya yöneldi

    "Hedefim 5. kez dünya şampiyonu olmak"

    'Aile Diş Hekimliği' uygulaması başladı

    Kabil'deki patlamada 21 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

    Yeni Zelanda'da şiddetli yağış ve fırtına alarmı: Yüzlerce kişi evlerini boşaltmak zorunda kaldı

    1356 engelli sürekli işçi alımı noter kurasıyla yapılacak

    Cezayir’deki yangınlarda 26 kişi öldü

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin 21 yılda geldiği yer
    Ahmet BATTAL

    Affa layık cemaate mensup kaymakam
    Osman ZENGİN

    Başörtülü psikolog olmaz mı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Toplumu kasten mi fakirliğe sürüklüyorlar?
    Genel

    Çocuk katiliyle dostluk tazeleniyor
    Süleyman KÖSMENE

    İzmit’te dünyanın en güzel işi
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyeti İsrailiyattan kurtarmak lâzım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Damgalama bağnazlığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.