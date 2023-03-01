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1 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ahbaba dost işi…

Ahmet BATTAL
01 Mart 2023, Çarşamba
Ahbap adlı yardım derneği zelzeleden hemen sonraki günlerde elindeki bütün imkânları bölge insanı için seferber ediyor.

En önemli ihtiyaçlardan biri çadır. Satın alıp bölgeye sevk etmek için harekete geçiyorlar. 

Özel sektördeki imalatçılara da müşteri olup onlardan da parasıyla çadır tedarik ediyorlar. 

Bu kapsamda Kızılay Çadır Tekstil A.Ş.’nin de elinde “satılık” çadır olduğunu öğreniyorlar. 

Kızılay Çadır’ın elinde o sırada mevcut 2050 çadırı derhal satın ve teslim alıp 16 TIR ile deprem bölgesine sevk ediyorlar ve AFAD’ın da bilgisi altında dağıtıp kuruyorlar. 

Olay duyulunca fırtına kopuyor. Çoğu zaman olduğu gibi doğrular ve yanlışlar iç içe geçiyor. 

Öncelikle bazı temel bilgiler: 

Türkiye Kızılay Derneği Osmanlıdan bu yana var olan bir cemiyet yani dernek. 

Cumhuriyet döneminde de bu dernek Türk Medeni Kanununa ve Dernekler Kanununa tabi. Bir özel hukuk tüzel kişisi; üyeleri var, gönüllüleri var, yönetim ve denetim mekanizmaları var. Ama bunlar “kamusal” değil. Mesela vergilerle oluşan türden kamu parası kullanmıyor, kamulaştırma yetkisi yok vs. Sadece “kamu yararına dernek” statüsüne sahip ve dolayısıyla vergiden muaf. 

Bütün dernekler gibi Kızılay Derneği de kâr amacı gütmeyen bir kuruluş. Dağıtacağı yardımları bağışçılarından ve kendi öz gelir kaynaklarından tedarik ediyor. Kendi öz gelir kaynakları, kira gelirlerinden ve yıllardan bu yana süre gelen iktisadi işletmelerin gelirlerinden oluşuyor. Yani Kızılay imalat ve ticaret yapıyor ama bu ticaretten elde ettiği geliri “kâr” olarak birilerine dağıtmıyor. Bir tür döner sermaye gibi görüyor ve yine yardım faaliyetlerinde kullanıyor. 

Bir noktadan sonra Kızılay bu iktisadî işletmeleri daha verimli işletebilmek ve yönetebilmek amacıyla yeni bir yapılanmaya gidiyor. İşletmeleri şirketleştiriyor ve bu şirketlerin paylarını da Kızılay Yatırım A.Ş. adında bir çatı şirkete (holdinge) veriyor. 

Böylece Kızılay Derneği bu holdingi, holding “Kızılay’ın şirketleri”ni ve şirketler de işletmeleri yönetiyor. 

Yine böylece işletmelerin kârı şirketlere ve şirketlerin kârı da holdinge akıyor. Holdingin kârının da Kızılay Derneğine aktığı hususunda şüphe yok. (Bu sistemde denetimin nasıl yapıldığı ve bazı kaçakların olup olmadığı gibi hususların bugünkü konumuzla ilgisi yok.)

Olağan dönemde son derece normal olan bu işleyişin içinde, yine olağan dönemde Kızılay Çadır A.Ş.nin satıcı ve Ahbap Derneğinin alıcı olmasında hiçbir beis yok. 

Problem zelzeleden sonraki işleyişte. Şöyle ki: 

Elindeki bütün imkânları bizzat kullanması ve derhal afet bölgesine sevk etmesi gereken bir Dernek şirketi –maalesef- böyle yapmıyor. 

Kendisinden çadır satın almak isteyen bir başka derneğe bu çadırları satıyor.

Satın alan dernek açısından fazlaca bir problem yok. Haluk Levent’in açıklamasına göre, Ahbap Derneği, o hay huy içinde, bulduğunu alıp bölgeye göndermiş. Alelade özel sektör şirketinden aldığı çadırlar için ne yapmışsa Kızılay’dan aldığı çadırlar için de öyle yapmış. 

Problem satanda. Normal zamanda yurt içine ya da yurt dışına çadır satmasında bir beis olmayan Kızılay Derneğinin şirketinin bu büyük zelzele gününden üç gün sonra dahi çadırları satıştan kaldırmayı başaramaması gerçek bir yönetim yıkımı. 

Yani zelzeleden sonra “AFAD afetin altında kaldı” manşeti ne kadar doğru ise “Kızılay afetin altında kaldı” manşeti de o kadar doğru.

Sebebi de elbette dönemin tek adam siyasetindeki hatalar.

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