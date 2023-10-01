AİHM, TBMM’ye ne der?

Perşembe günkü “Yine haklı çıktık –maalesef!” başlıklı yazımızda AİHM’in son kararının orta ve uzun vadedeki muhtemel sonuçlarını yazıp sizlerin de görüşlerini istemiştik.

Kanaatini doğrudan bildiren ya da yorum yazan çok sayıda okuyucuya teşekkür ediyoruz.

Bugün konuyu bu fikirler çerçevesinde değerlendirelim.

Öncelikle iktidar medyasının konuyla ilgili hazırlığının olmadığı anlaşıldı. Kararın duyurulmasından ancak birkaç gün sonra ve zayıf bazı muhalefet tepkileri görebildik. Bizce bu hayra alamet.

Konuyu o cenahta ilk gören ve AİHM kararını eleştirip gündeme taşıyan, “FETÖ” damgasının mucidi durumundaki Aydınlık. Bu da elbette çok önemli bir ipucu.

İktidarın hukuk siyasetini belirleyen ekibin de konu hakkında inisiyatif geliştirmekten uzak olduğu anlaşılıyor.

Yargıtay’ın ilgili dairesinin ve Ceza Genel Kurulunun nasıl bir yaklaşım geliştireceğini zaman gösterecek. Ama maziye ait intibalarımız gösteriyor ki orada da “dik duralım” diyenlere karşı “artık yumuşamalıyız” diyenlerin oluşturduğu bir grup var ve bu kararın da yardımıyla galiba giderek güçleniyorlar.

Esasen muhafazakârların hâkim olduğu her sivil ya da yarı sivil yapıda ve her resmî kurumda; “Batıyla bağımızı keselim” ya da “iki Batı var, biri bizden yana, bağımızı sürdürelim” diyen iki ayrı damarın içten içe çatıştığını tahmin etmek zor değil.

Zira, terörist suçlamasının, dünkü yazımızda İzzet Özgenç’ten aktardığımız üzere, netice itibariyle “muarızları tasfiye etmenin bir yöntemi olarak da kötüye kullanıldığı” açık.

Yedi senedir yazdığımız üzere bu iş aslında sahabe fitnesine de benzer yönleri olan bir tür kardeş kavgası.

Denize düşen ya da düşürülen ve kurtulmak için belki de “yılan değildir” diyerek darbe fikrine sarılan herkes suçlu. (Elbette onları önce kıyıya yaklaştırıp sonra denize itenler de suçlu, o da ayrı mesele).

“Cemaatimizi büyütmek için gerekiyor” diyerek çeşitli suçlar işleyenler de elbette cezalandırılmalı.

Ama “cemaat eşittir terör örgütü” hatalı formülü ile ve cemaate mensubiyeti gösteren fiilleri suç sayılarak kişileri terörist olarak damgalamak makul aklın alacağı şey değil. AİHM de bu kapsamda.

Peki, bundan sonra ne olmalı ve ne yapılmalı?

Türk yargısı hukuka dönmeli. Bunun için öncelikle yüksek hâkimler AİHM kararını dikkatli ve altını çize çize okumalı.

Zira bu kararda AİHM kanaatini sadece bir dosya özelinde ve sadece o dosyadaki yaklaşım üzerinden söylemiyor. Bu davaların tümünü değerlendiriyor ve olması gerekeni söylüyor.

Ama asıl TBMM inisiyatif almalı. Kararın ne demek istediğini anlamalı.

Adına “Af Kanunu” demeden bir düzenleme yapmalı. (İzzet Özgenç Hocanın bu konudaki net teklifi açık ve arşivlerde).

Bunun için ise milletvekilleri sosyal baskı ve etki altına alınmalı.

