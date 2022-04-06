AİHM vurdu ve gol; n’olcak şimdi?

Menhus 15 Temmuz darbe teşebbüsünden kısa süre sonra hukuk askıya alınırken öncelikle hâkim dokunulmazlığı kuralları hiçe sayıldı.

Binlerce hâkim ve savcı “suçüstü yakalandılar” denilerek evlerinden ve adliyelerdeki odalarından göz altına alınıp tutuklandılar. (Elbette isim listeleri çok önceden hazırdı).

Bunların içinde azımsanmayacak sayıda yüksek hâkim de vardı. Ayrıca aynı uygulama Anayasa Mahkemesinin iki üyesi hakkında da yapıldı.

(Sonraki aşamada bunların çok büyük çoğunluğu “FETÖ/PDY” terör örgütüne üye oldukları gerekçesiyle cezalandırıldı. Bazılarının cezaları kesinleşti. Bunlardan bazılarının cezaları infaz dahi edildi. Cezanın haklılığı konusu da AİHM’in önüne gitti ve gidiyor. İşin bu kısmı ve muhtemel sonuçlar hakkında zaman zaman yazılar yazdık. Vakti geldiğinde yeniden yazarız.)

20 Temmuz KHK darbesi bu korku ikliminin ardından geldi. Siyaset de bu sayede tümden zehirlendi.

Şüpheliler, suçüstü “yapılarak” tutuklanma uygulaması ile ilgili olarak iç hukuk yollarını tükettiler ve konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıdılar.

AİHM 427 hâkim savcının bu konudaki başvurusunu birleştirdi ve geçen Kasım’da Anayasa Mahkemesinin görmediklerini (ya da görmezden geldiklerini) görerek insan hakları ihlali ve tazminat kararı verdi. Birkaç gün önce de bu kararını kesinleştirdi.

Kararın özeti şu:

1- Sıradan kişilerin, evlerinden veya işyerlerinden günlük rutinleri içinde iken yakalanıp gözaltına alınmaları ve sonrasında tutuklanmaları mümkündür. Ama bunun “suçüstü yakaladık” denilerek yapılması yanlıştır. Zira suçüstü, adı üzerinde, kişinin “suç üzerinde” iken ya da henüz yeni işlemiş iken yakalanması demektir.

2- Sahip oldukları “yargıç dokunulmazlığı”, hâkim ve savcıların ve bilhassa yüksek hakimlerin sırf “suçluluk şüphesi” sebebiyle yakalanmasına ve tutuklanmasına engeldir. Bunlar hakkında suçüstü hükümlerinin işletilebilmesi mümkündür ama bu hususta çok daha dikkatli olunmalıdır.

3- Olağanüstü hâl ilanı ve bu sebeple bir zorunluluk olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin askıya alınmış olması suçüstü ve dokunulmazlık kurallarının göz ardı edilmesi için yeterli değildir. Aksi halde AİHS’in mihverinden çıkılmış ve hukuk devletinden polis devletine dönülmüş olur.

4- Bir kişinin bir terör örgütüne “üye olması”, işin tabiatı gereği mütemadi (süregiden) suç niteliğindedir. Ama bir sanığın örgüt üyeliği sebebiyle “suçüstü” yakalanabilmesi için yakalandığı sırada somut suç işliyor ya da suçu yeni işlemiş olması gerekir.

5- Aynı kural 15 Temmuz’u planladığı ve icra ettiği iddia edilen örgüte üye olduğu iddia edilen kişiler için de geçerlidir. (“İddia edilen” ibaresi AİHM’e aittir).

6- Bu kural hâkimlik teminatına sahip hâkim ve savcılar ve bilhassa yüksek hâkimler için evleviyetle geçerlidir.

7- 15 Temmuz sonrasında hâkim ve savcılar ve yüksek hâkimler için suçüstü hükümleri uygulanmak suretiyle bu kurallar ağır biçimde ihlal edilmiştir.

8- Ayrıca yakalama suçüstü yakalama biçiminde ise yargılama ve delillendirme de “suçüstü haline özgü” olmalıydı. O da öyle olmamıştır.

Şimdi. Bu bir ipucu. Bu birinci gol. Üstelik kale neredeyse boş. Gerisi ardı ardına gelecektir. Başta Anayasa Mahkemesi üyeleri ve Yargıtay üyesi ceza hakimleri olmak üzere hukuk uygulayıcıları ve akademisyenlerin Türkiye’nin bu girdaptan nasıl çıkabileceği konusunda kara kara düşündüğünü görebiliyoruz.

Ya yüzü doğuda ya adı Doğuda birilerinin “girdaptan çıkış için en iyi yol” diyerek bizi Avrupa’dan ve Hür Dünyadan koparmak istediğini de her aklı başında Türk evladı biliyor. Bunların hedefinde AİHM’in yargı yetkisi var.

Bu niyeti ve hedefi biz 15 Temmuz’dan hemen sonraki birçok yazımızda teşhis ettik.

O zaman bu ihtimalin ciddiyetine ve o menhus ekibin gücüne inanmayanlar vardı. O hüsnüzancılar şimdi nerelerdeler acaba?