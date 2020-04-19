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19 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Akademisyenler, hür fikirler ve yargı

Ahmet BATTAL
19 Nisan 2020, Pazar
Ali Fuat Başgil’i andığımız dünkü yazımızı şu paragrafla bitirdik: “Yeniden düzelmek için yeni Ali Fuat Başgil’lere, Hür Fikirler’i yeniden yeşertecek yeni sivil toplum anlayışına ve eskinin siyasî hatalarından ders almayı başararak yenilenebilmiş Demokrat Parti’lere ihtiyaç var.”

Dünkü Yeni Asya’da manşetten verilen haberde ise Prof. Dr. İzzet Özgenç’in şu beyanı vardı: “Yaşadığım tecrübeler gösteriyor ki, Türkiye’de hukukî hatalar bilinçli yapılıyor. İrade, ‘Türkiye’de terörle mücadele bakımından hukukun gereklerine göre hareket edilecektir. Mahkemelere ve cumhuriyet savcılarına müdahale edilmeyecektir. Hukukun doğrultusunda hareket etmeleri yönünde ne gerekiyorsa yapılacaktır’ dese, bir haftada bu ülkedeki atmosfer değişir.”

Kanaatimizce demiş oluyor ki, “bu yanlış işler bir tek adamın değişmesi ile düzelebilecek işlerdir”. 

İnşallah öyledir. Esasen biz de böyle olduğunu düşünüyor ve yazılarımızda bu gerekçeyle ümit ifade ediyoruz. Ama Özgenç gibiler aktif ümit için çok daha önemli ve değerli. 

Zira yukarıdaki tesbitin sahibi Özgenç yıllarca Erdoğan’a hukuk danışmanlığı yapmış, son yirmi-otuz yılın siyasetçileriyle bir hukukçu olarak bir biçimde yolları kesişmiş bir ceza hukukçusu. 

Olayları işi gereği dikkatle izleyen ve ikaz vazifesini yapmaya çalışan bir akademisyen.  

Şahsî siyasî tercihinden ve bu tercihinin gidişatından bağımsız olarak değerlendirilmesi gereken bir kişi. 

Aslında Özgenç tek bir kişi değil. Türkiye’yi bu kıskaçtan çıkarabilecek siyasî yönelimi de daha net biçimde ortaya koyması gereken bir entelektüel çevrenin temsilî ismi ve zımnî sözcüsü. Akademisyen dostları ile birlikte yaptıkları akademik faaliyetlerin çapına ve kalitesine bakılacak olursa yüksek ve geniş etki alanına sahip bir çevrenin merkezindekilerden biri. 

Bunlar Ankara’da bilhassa hukuk çevrelerindeki homurtuları en yakından duyan ve gören ve çareyi de en net şekilde sunabilecek olan akademisyenler. 

Demek siyasetin de ilgi alanındalar. 

Ama şunu merak ediyoruz: 

“Hür Fikirler’i yeniden yeşertecek yeni sivil toplum anlayışına ihtiyaç var” diyorsak ve bu zemin hazırsa neden sorumlular bir adım öne çıkmıyorlar? 

Ve “eskinin siyasî hatalarından ders almayı başararak yenilenebilmiş Demokrat Parti’lere ihtiyaç var” diyorsak o partiyi ortaya çıkaracak siyasetçiler neden daha aktif hale gelmiyorlar?

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