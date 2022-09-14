Akıllı muhtar ve köyün delisi

Köy muhtarlığı seçimleri demokrasi denemelerimiz ve demokratik tekamülümüz açısından ibretlerle doludur.

Ne de olsa çarıklı erkanı harp mensupları oralardadır.

Tarihte muhtarlık seçim sandıkları topluca protestolara sahne olmuştur.

Organize bir protestoyla köyün en yaşlısının veya okuma yazma bilmeyeninin adını sandıklara doldurmak da bir diğer örnektir.

“Akıllı muhtar köyün delisini kendisine rakip yaparmış” deyimi de onların üretiminin bir yansımasıdır.

Zira köyün delisi rakip yapılıp da parlatılınca herkes konuşacak bir şeyler bulur.

Herkes bu delinin aslında deli mi, veli mi olduğunu konuşur.

Yok seçilebilir mi? Acaba seçilirse başarabilir mi? Kaymakamla muhatap olunca dili tutulur mu çözülür mü?

Sorular. Sorular...

Gevezelere sorular ve gevezelerden cevaplar köyde gırla gider.

Ama bu sırada muhtara rakip olmayı düşünen aklı başında muhtemel adaylar mecburen kenara çekilirler.

Zira artık iş deliler elinde kalmıştır.

Bunları neden anlattık?

Son günlerde iki siyasetçinin birbiriyle delilik ve akıllık üzerinden yaptıkları hakaretleşme ve atışma için değil elbette.

AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan’ın kendisine memleketin delivelisini rakip yapma isteği sanırız dikkatli bakanların gözünden kaçmıyordur.

Böylece aradan sıyrılmayı umuyor olabilir.

Ama bu sefer o iş öyle olmayacak gibi.

Son defasında atı alan Üsküdar’ı geçmişti.

Bu sefer Erdoğan’ın atı çalmasını sağlayacak adamlar pek ortada görünmüyor.

Operasyon çömezlerin eline kaldı.

Onlar da köyün delilerini yoklayıp duruyorlar.

Deli dediysek sözün gelişi.

Maksadımızı anladınız.

Cumhur ittifakı için önemli olan, Erdoğan’ın karşısında kolay lokma olarak kolayca yenilecek bir rakip bulmak.

Bu rakibi bulmak için ilgililerine buldurmak gerek.

Millet İttifakının ve Altılı Masanın içine sokulmaya çalışılan fitne eli de bu niyetin bir tezahürü.

Ama İnşallah bu sefer bu fitne işletilemeyecek.

Bilhassa HDP üzerinden milliyetçilikleri kaşınan birilerinin Altılı Masanın bileşenlerine pire zıplatması önlenecek.

Zira bu sefer bu ittifak “muhalefette ittifak” değil. Zaten muhalefette ittifak bir ittifak da değil.

Bu sefer ittifak bir proje üzerinde ittifak.

Ve bu sefer iş ciddi.