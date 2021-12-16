AKMHP iktidarının sonunda cemaatler

Önceki günkü haberi herkes duymuş olmalı.

Türkiye Monitörü adıyla yayın yapan bir kamuoyu araştırma kuruluşu 49. hafta araştırmasında katılımcılara “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız, ülkede faaliyet gösteren tarikatlara yönelik hangisini uygulardınız?” diye sormuş.

(Bu soruda tarikatlerden kasıt aynı zamanda cemaatler. Aslında cemaat kavramını tarikatı da kapsayan bir üst kavram olarak düşünmek lâzım, ama soruyu hazırlayanlar demek bu fikirden pek de hazetmiyorlar ki üst kavram olarak “tarikat”ı tercih etmişler. Her neyse…)

Bu soruya cevaplar şöyle:

Yüzde 42,6 “tamamen kapatırdım”

Yüzde 39,6 “çok sıkı denetim yapardım”

Yüzde 14,3 “rutin denetim yapardım”

Yüzde 3,4 “tamamen serbest bırakırdım”.

Bütün siyasî parti seçmenlerinde ağırlıklı görüş, tarikatları “tamamen kapatırdım” veya “çok sıkı denetim yapardım” şeklinde olmuş.

Tarikatların tamamen serbest bırakılması görüşü en yüksek AKP seçmeninde görülmüş. Ama onlarda da bu oran sadece yüzde 7,7 olmuş!

Demokratik toplumun gerekleri, yalnızlık ve ebedî yokluk duygusunu tedavi eden dinî cemaatler ve genel olarak sivil toplum adına vahim bir tablo. Ama asıl, dine hizmet iddiasıyla çıktığı yolda dinin sivilliğini ve vicdan hürriyetinden gelen samimiyet ve ihlâsı öldüren AKMHP etkilileri ve yetkilileri adına vahim ve fevkalâde veballi bir tablo.

Neden böyle oldu?

Doğu Perinçek arkadaşlarıyla birlikte ETÖ’cülükten yargılandığı Silivri Cezaevinden çıkışta 10 Mart 2014 akşamı kameralara bazı şeyler söylemişti:

(Yanlış anlaşılmasın, o günlerde birilerinin “siz de ETÖ’cü oldunuz” dediği Yeni Asya’nın o dâvâlardaki duruşu bellidir. Arşivden bakılabilir.)

“Ergenekon’dan çıkıyoruz. Türkiye’yi birleştireceğiz. Bizi Ergenekon’a hapsettiler, Cumhuriyet’i yıkmak için, Türkiye’yi şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar, cemaatler ülkesi haline getirmek için. Şimdi Ergenekon’dan çıkıyoruz. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. … Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz. Görevlere hazırız. … hedef Atatürk devrimiydi. Toplumumuzun çağdaş yaşama özlemleriydi. Ve bu hedefe ulaşmak için iki kurumu hedef aldılar. Türk Silâhlı Kuvvetleri ve İşçi Partisi. … Ama bizi hedef alanları görüyorsunuz. Çürüdüler, dağılıyorlar. Onların, Türkiye’yi bölenlerin hükümetini yıkacağız. … Tayyip Erdoğan’ların, Abdullah Gül’lerin, Fethullah Gülen’lerin iktidarını, hepsini birden yıkacağız.”

Bugün bizi bu konuşmanın “cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız” kısmı ilgilendiriyor.

Bu çağda, hür dünyanın geldiği noktada cemaatleri yeniden illegal ilân etmek mümkün görülmüyor. Ama kökünü kazımanın ve bitirmenin kırk türlü yolu var. Bunlardan biri ve en etkilisi de önce gözden ve sonra gönülden düşürmek.

Nasıl oldu da cemaatler bu şekilde güç ve güven kaybetti? Kusur sadece cemaatlerde ya da ileri gelenlerinde mi?

Cemaatleri siyasetine alet etmeye çalışan siyasetçilerin vebali nedir?

O zaman Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü olan Bülent Arınç 27.01.2014’te şunları söylemişti:

“Her şeyin garantisi biziz. O cemaatler beni çok iyi bilir. Ben onları çok iyi biliyorum. Bursa’dan bu cümleme dikkat etsinler; biz varsak, siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz.”

Şimdi her halde mahcuptur.

Bir de ikide bir cemaatler için “denetim” denirken ne kast ediliyor?

Bilhassa AB’nin “dinî hürriyetler” ve “sivil toplumsal örgütlenme hürriyeti” konusunda geldiği nokta herkes için yeterli bir hedef değil mi?

Sorular önemli, ama “gidici” durumdaki iktidar için değil. Muhalif siyaset ve bilhassa Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan bu konularda ne düşünüyor?

Asıl bunu bilmek isteriz.

