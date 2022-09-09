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9 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

AKP: Artık Köylü Partisi

Ahmet BATTAL
09 Eylül 2022, Cuma
Başlığa bakıp da hakaret filan sanmayınız. Maksadımız durum tespiti.

Tespit ettiğimiz duruma gelince:

Liberal Demokrat Parti’nin eski Genel Başkanı Cem Toker twitter’da zaman zaman anket yapar. 

Geçen günlerde yaptığı bir ankette şunu sormuş:

“Yıllık enflasyonda TÜİK’in %80’ini mi ENAG’ın %181’ini mi daha gerçekçi ve inandırıcı buluyorsunuz?”

Ankete 19.928 kişi katılmış. Ve sonuç:

TÜİK %5, ENAG %95… 

(Bu arada unutmayalım, ENAG’cılar görünüşte “devletin itibarını kırma” suçundan ama aslında ENAG’cılıktan yargılanabilirler. Cümle garip oldu ama öyle.). 

Sayın Toker çıkan sonucu da şu cümlelerle yorumlamış:

“Bilimsel bir anket değil ama, katılan 20.000 takipçimin %95’i devletin kurumuna değil, bağımsız bir kuruma güveniyor. Devleti yöneten parti olsam, ‘ulan ben bunu nasıl başardım’ diye kendi kendime sorardım!!”

Bu da güzel bir soru ama bizce asıl soru şu olmalı: Devlete ve kurumlarına güveni dibe çeken dipsizleri bu millet ne zaman sandıkta dibe gömecek?

Cevabı zaman gösterecek.

Bu anket ve haberi bir grupta paylaşılıp da üyelerden biri “AKP için seçimler zora giriyor” nev’inden yorum yazınca, diğer biri ona cevaben şunu yazdı:

“Bu ankete katılanlar az çok bir entelektüel seviyeye sahip kişiler olmalı. Onlar için bu ankete doğru cevabı vermek kolay. Ama AKP seçmeni bu değil. AKP’nin fikre de düşünene de ihtiyacı yok. Reye ihtiyacı var. Reyi de reyi olup fikri olmayanlardan alıyor ve alacak.”

Biz olayın Türkiye’deki demokrasi kalitesi ile ilgili kısmına bugün bakmayacağız. (O konuda zaten çokça yazıyoruz.).

Bu ve benzeri anket sonuçları aslında AKP’nin yirmi senelik süreci içinde nasıl olup da sağdan sola ve soldan sağa bu kadar sık savrulduğunu ve nasıl olup da buna rağmen bu kadar oy alabildiğini açıklayan bir tablo. 

Savruluyor, çünkü: 

Partinin entelektüel birikim sahibi kadroları sürekli değişim geçiriyor. Eleniyor. Yenileniyor. Kurumsal hafıza kayboluyor. Partileşme süreci baltalanmış oluyor. 

Bu kadar oy alabiliyor, çünkü:

“Partim yani lideri ne derse ona inanırım. Başka kişilere ve kaynaklara inanmam.” diyen bir efsunlu kitle var ve o kitle bir tür “köylü”. 

Burada “köylü”lükle organik tarımdan filan söz etmiyoruz. Kültürel olarak medenileşememeyi kast ediyoruz. Keramet’in İngilizcesi olan karizma ile yetinen bir kitleden bahsediyoruz. 

Partiyi ve kitleyi yöneten lideri yöneten arka plan her kim ise bu durumdan fevkalade memnun. 

Yanlış anlaşılmasın, bu veri, bu toplumun aklı önceleyen bir toplum olamayacağı anlamına filan da gelmiyor. Elbette o da olmalı ve bir gün İnşallah olacak. 

Hem mesele “köylü olmak” da değil. Mesele, şehirli/medeni olmaya imkân varken yine de köylü kalmak. Bu bir kör inat ve bir sağır ısrar. 

Onun için hep diyoruz: Milletin irşat ve tenvir edilmesi şart. 

Onu da yine “köylü”ye doğru usulle ve doğru malzeme ile dert anlatmayı bilen siyasetçiler ve entelektüeller yapacak. 

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