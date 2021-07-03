AKP’nin AYM’si ve MHP’nin MYM’si

Geçen hafta “FETÖ yargılamaları” ile ilgili oldukça hareketli bir hafta sayılabilirdi. (Muhtemelen gerisi de gelecek).

Önce AİHM önemli ve ayrıntılı bir ihlâl kararı verdi: Anayasa Mahkemesi üyesi iken 15 Temmuz sonrası “suçüstü yakaladık” denilerek evinden apar topar gözaltına alınıp ardından tutuklanan ve “örgüt üyeliği”nden yargılanıp Bylock’suz deliller ile on yıla mahkûm edilen ve cezası onanan Prof. Dr. Erdal Tercan hakkında uygulanan yakalama ve tutuklama tedbirleri aşaması ile ilgili eski tarihli başvuruda, AİHM, ciddî hak ihlâlleri tesbit etti ve Türkiye’yi tazminata mahkûm etti.

Böylece AİHM Tercan hakkında bu eski başvurudan sonraki bir tarihte ve yakın zamanda Yargıtay’ca verilen mahkûmiyet kararı ile ilgili yapılacak başvuru hakkında ne karar vereceğini de aslında söylemiş oldu.

Konu uzmanlarınca ve ilgililerince tartışılacak. (Ama süreç böyle devam ederse olan, beş yıldır gün yüzü göremeyen ve eşinin cenazesine bile kelepçeli katılan Tercan’a ve ailesine olacak.)

Aynı günlerde Anayasa Mahkemesi de Adnan Şen başvurusu ile ilgili olarak oybirliğiyle verdiği ve yeni açıkladığı hak ihlâli kararında bu yargılamalara ilginç bir yön verme ihtiyacı hissetti.

Linki:

https://kararlarbilgibankasi.anayasa. gov.tr / BB/2018/8903

AYM özetle şunu söyledi: “Cemaatin cemaat tarafına üyeliği gösteren delillerle ceza verilmemeli, cemaatin örgüt tarafına mensubiyeti gösteren deliller aranıp bulunmalı.” Bu yaklaşım doğruydu.

Ama AYM ayrıca çok tartışılacak biçimde “ByLock gizlilik içinde kullandırılan bir program. Dolayısıyla ByLock varsa örgüt üyeliği var sayılabilir” de dedi.

Bu karar oldukça tartışmalı başka yönler de içeriyor.

İlgilileri ve uzmanları elbette tartışacak.

AYM bu kararda netice itibariyle bizim beş yıldır söyleye geldiğimiz kast meselesine ucundan da olsa temas etti ve bu suçlarda sanığın sadece cemaate üye olmakla yetinmeyip o cemaatin içinde bir yerde bulunan gizli örgüte de üye olduğunun kim tarafından ve ne tür delillerle ispat edilmesi gerektiği hususunu da tartışmaya başladı.

Yani AYM fetömetre saçmalığını bir kenara bırakmaya çalışıyor ve “cemaat eşittir terör örgütü” varsayımını ucundan da olsa tartışmaya açıyor. Bu tartışma da genişleyerek sürecek.

Ardından önceki gün AYM, tek kişilik insan hakları ordusu, şimdi görünüşte HDP’li, ama aslında bağımsız aktivist, hakikî milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili olarak da hak ihlâli kararı verdi. Hem de oybirliği ile.

Anayasa Mahkemesi, milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Anayasa’nın 67. maddesinde teminat altına alınan “seçilme ve siyasî faaliyette bulunma” hakkı ile 27. maddesindeki “ifade özgürlüğü” hakkının ihlâl edildiğine karar verdi. Bunlar yargıya yönelik ağır tesbitler.

Mahkemesi direnmezse siz bu yazıyı okuduğunuzda belki de serbest kalmış olacak.

AKP’nin AYM’si böylece “kripto …öcü” damgasını yeme riskine aldırmadan MHP siyasetine bir çomak daha sokmuş oldu. MHP’nin MYM’si (Milliyetçi Yasa mahkemesi) olmadığını açıkça gösterdi.

Böylece gelecek seçimlerdeki ittifaklar zora girdi. HDP hakkındaki kapatma dâvâsı da böylece daha önemli hale geldi.

AYM’nin siyasî bir mahkeme olduğunda şüphe yok. Hem hukuk siyasetini belirliyor ve hem de siyasetin hukukunun çizgilerini çiziyor. Bu yanlış da değil. Yeter ki Anayasaya, insan hakları metinlerine, hukuk devleti ve demokrasi ilkelerine sadık kalsın.

Türkiye’de yürütmeyi ve yargıyı Anayasaya ve kanunlara uyduracak ve hukuka döndürecek olan da yine AYM.

15 Temmuz sonrası iki üyesinin evinin kapısını çalmaya kalkan polislerin yolunu kesip “dur, bu iş senin işin değil, bunlar benim üyem” diyemeyen AYM elbet bir gün bunu da gündemine alacak.

O kendisi alamazsa AİHM aldıracak.

Gecikmekte fayda yok.