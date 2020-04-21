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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

AKP’nin belediyelerle imtihanı

Ahmet BATTAL
21 Nisan 2020, Salı
AKP iktidarının, muhalif belediyelerle, kayyım atamak ve benzeri yöntemlerle eskiden beri uğraştığı biliniyordu.

Evde kalma günlerinde işin başka boyutları da ortaya çıkıyor. 

Hem, evde kalmak, internet yardımıyla bilmediklerimizi öğrenmemizi ve duymadıklarımızı duymamızı sağlayabiliyor.

Mahallî idareler ile merkezî idarenin yetkilerinin sınırları aslında kanunlarla çizilmiş ve belli. Çok köklü bir devlet geleneğimiz var(dı). Sokağın sahibi belediyedir. Sokağa çıkma yasağının sahibi ise merkezî idarenin taşra birimleri. İşin adı belli. Tasnif kolay.

Ama bu sınırlar bu günlerde fiilî durumlarla göz ardı ediliyor ve hatta kaldırılıyor. Büyük şehirlerin çoğunun muhaliflerin elinde olması işi tetikliyor. 

AKP iktidarı, merkezî idarenin de gücünü kötüye kullanarak, muhaliflerin halk nezdinde puan almasını engellemek için ne lâzımsa yapıyor. 

Belediyeler ve valilik ve kaymakamlıklar hizmet yarışı içindeymiş de biri diğerinin ayağına çelme takıyormuş gibi görünüyor. 

İçişleri Bakanlığı da her ne demekse “genelge” yayınlayarak belediyeleri hizaya sokup durdurmaya çalışıyor. 

Genelgeler güya bütün belediyelere… Ama aslında muhaliflere işleyen talimatlar bunlar. 

Çünkü belediye başkanının AKP’li olduğu yerlerde genelgenin durumuna göre hizmeti AKP’li belediye veriyor, ama valiliğin ya da kaymakamlığın hizmeti görüntüsü altında veriyor. Muhalif belediyelerde ise hizmeti, alabildiği kadar muhalif belediyeden de destek alarak valilik ya da kaymakamlık veriyor. 

Elbette gücünü kullanan ve “rakibinin” ayağına çelme takan taraf valilikler ve kaymakamlıklar. Zira polisi sahaya sürme yetkisi onlarda ve zabıtanın silâhı yok. 

Yanlış anlaşılmasın, elbette zabıtanın silâhı olmasın. Ama polisin silâhının olması da hele siyasette kötüye kullanılmasın. 

İki devlet biriminin birbiriyle kapışmasını elbette kimse istemez. Amerikan filmlerinde gördüğümüz yerel polis-federal polis çatışmasına benzer görüntülerin bizde olmaması lâzım. 

Ama AKP’den kurtulup demokrasiye döndüğümüzde “vay canına neler yaşanmış” diyeceğimiz manzaralarla da karşılaşmayalım. 

Meselâ, kapıya ekmeği getirmesi gereken polis midir yoksa zabıta mıdır? Elbette ikincisi. 

Yerel hizmetleri düzenlemesi gereken belediye midir merkezî otorite midir? Elbette birincisi. 

Vali ve kaymakamlar merkezî idarenin planladığı hizmetlerin icracısı ve takipçisidir. Yerelin değil. 

Bu gidiş iyi değil. Seçimlerde siyasî bazı sonuçlarının olacağı ise çok açık. 

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  • Emre

    21.4.2020 17:51:24

    Yavuz bey, akp den kurtulmak ibaresi belki de giderek parti-devlet olmamızdan kaynaklı olmuş olmasın. Muhalefet tamamıyla hainler şerciler olarak anılır oldu

  • Yavuz

    21.4.2020 15:51:35

    Bu şekilde"akp den kurtulup" konuşmak doğrumu daha demokratik yönetim geldiğinde deseydik daha güzel olmazmıydı

  • Zübeyir

    21.4.2020 13:53:34

    Güzel değerlendirme, tebrikler

  • Erhan

    21.4.2020 07:05:02

    Böylesine en sıkıntılı günlerde, fedakarlık etmek devlet büyüklerimize düşer, mesela bu kadar ekonomik buhranda, geleceğizin altına dinamitler dizmek anlamıda taşıyan borçlanarak yeni hastaneler kurmaktansa, 1100 odalı başkanlık sarayımızı 15 bin kişilik pandemi hastanesine çevrilerek tüm dünyaya örnek olunabilirdi!

  • Erhan

    21.4.2020 06:51:20

    Eğer iktidar, yapılacak tüm yardımları, muhalefet ile oturup ortak karar alarak devletimizin tüm dinamiklerini kullanarak sizlere ulaştırıyoruz deseydi, bunda nisbeten haklı olabilirlerdi. Ama sen gel ihtiyat akçesi, değerleme gelirleri ile beraber 100 mlr. İşsizlik fonundaki 131 mlr. Özelleştirmelerden bu günün değeri ile yaklaşık 600 mlr. Toplanan Deprem vergilerinden yaklaşık 65 mlr. 500 mlr. Civarı dış borç, 700 mlr. Civarı cari açık, bir dolar 7 lira, bir litre benzin 6 lira, sgk nın durumu, Ondan sonrada belediyelerin önünü kes, kusura bakmayın bunları yemiyoruz artık.

Risale-i Nur Külliyatı

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