AKP’nin belediyelerle imtihanı

AKP iktidarının, muhalif belediyelerle, kayyım atamak ve benzeri yöntemlerle eskiden beri uğraştığı biliniyordu.

Evde kalma günlerinde işin başka boyutları da ortaya çıkıyor.

Hem, evde kalmak, internet yardımıyla bilmediklerimizi öğrenmemizi ve duymadıklarımızı duymamızı sağlayabiliyor.

Mahallî idareler ile merkezî idarenin yetkilerinin sınırları aslında kanunlarla çizilmiş ve belli. Çok köklü bir devlet geleneğimiz var(dı). Sokağın sahibi belediyedir. Sokağa çıkma yasağının sahibi ise merkezî idarenin taşra birimleri. İşin adı belli. Tasnif kolay.

Ama bu sınırlar bu günlerde fiilî durumlarla göz ardı ediliyor ve hatta kaldırılıyor. Büyük şehirlerin çoğunun muhaliflerin elinde olması işi tetikliyor.

AKP iktidarı, merkezî idarenin de gücünü kötüye kullanarak, muhaliflerin halk nezdinde puan almasını engellemek için ne lâzımsa yapıyor.

Belediyeler ve valilik ve kaymakamlıklar hizmet yarışı içindeymiş de biri diğerinin ayağına çelme takıyormuş gibi görünüyor.

İçişleri Bakanlığı da her ne demekse “genelge” yayınlayarak belediyeleri hizaya sokup durdurmaya çalışıyor.

Genelgeler güya bütün belediyelere… Ama aslında muhaliflere işleyen talimatlar bunlar.

Çünkü belediye başkanının AKP’li olduğu yerlerde genelgenin durumuna göre hizmeti AKP’li belediye veriyor, ama valiliğin ya da kaymakamlığın hizmeti görüntüsü altında veriyor. Muhalif belediyelerde ise hizmeti, alabildiği kadar muhalif belediyeden de destek alarak valilik ya da kaymakamlık veriyor.

Elbette gücünü kullanan ve “rakibinin” ayağına çelme takan taraf valilikler ve kaymakamlıklar. Zira polisi sahaya sürme yetkisi onlarda ve zabıtanın silâhı yok.

Yanlış anlaşılmasın, elbette zabıtanın silâhı olmasın. Ama polisin silâhının olması da hele siyasette kötüye kullanılmasın.

İki devlet biriminin birbiriyle kapışmasını elbette kimse istemez. Amerikan filmlerinde gördüğümüz yerel polis-federal polis çatışmasına benzer görüntülerin bizde olmaması lâzım.

Ama AKP’den kurtulup demokrasiye döndüğümüzde “vay canına neler yaşanmış” diyeceğimiz manzaralarla da karşılaşmayalım.

Meselâ, kapıya ekmeği getirmesi gereken polis midir yoksa zabıta mıdır? Elbette ikincisi.

Yerel hizmetleri düzenlemesi gereken belediye midir merkezî otorite midir? Elbette birincisi.

Vali ve kaymakamlar merkezî idarenin planladığı hizmetlerin icracısı ve takipçisidir. Yerelin değil.

Bu gidiş iyi değil. Seçimlerde siyasî bazı sonuçlarının olacağı ise çok açık.