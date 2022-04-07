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7 NİSAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

AKP’nin kafası karıştı

Ahmet BATTAL
07 Nisan 2022, Perşembe
AKP’nin ayakları dolaşıyordu, yürüyüşü çoktandır bozulmuştu. Sanki seri hoş gibiydi.

AKP’nin midesi de hayli gurultu çıkarır halde idi. Mide fesadının asıl sebebi yedikleriydi. Bunu herkes biliyordu. 

Son haftalarda AKP’nin kafası da iyice karıştı. Pusulayı şaştı. Yönünü kaybetti. Türkiye’nin yönünü de şaşırttıracak seviyeye geldi. 

Bunun en önemli delili geçen hafta sonu AKP Genel Merkezinde ve İstanbul örgütünde partiden istifaya zorlanan Ethem Sancak meselesi üzerinden yaşananlarda kendisini gösterdi. (Bir kısmını Pazar günü yazmıştık.)

Aydınlık’ın haberine göre, Doğu Perinçek, “eski dostum, yakın dava arkadaşım” diye bahsettiği Ethem Sancak ve AKP ilişkisi hakkında Pazar günü Sputnik Radyo’da Ali Çağatay’a şunları söylemiş: 

“Sancak yalnız bir iş adamı değildir. Türkiye’nin sayılı entelektüellerinden biridir. Ahlaklıdır, karakterlidir. Rusya’ya gitti orada yaptığı açıklamalar Türkiye’de büyük yankı yarattı. Türkiye’nin Ukrayna savaşında Rusya’yla birlikte hareket etmesi konusunda çok net konuştu. Çin dostluğunu hep vurguladı. Türkiye’nin içine girdiği süreci çok iyi anlayan, yorumlayan bir siyasetçi, aydın ve iş adamı.  … Ben Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın yerinde olsam Ethem Sancak’ın söylediklerine kulak veririm ve hatta onunla yakın iş birliği içinde olurum. Zaten yakın arkadaşlıkları da var. Onu dinlerim, ondan yararlanmaya çalışırım.”

Perinçek’in bu tavsiye(!)sinin arka planında şimdi neler var bilemiyoruz. İleride Saray vak’anüvisleri yazacaktır. 

Perinçek, Sancak’ın “Ak Parti ABD sayesinde iktidara geldi” sözleriyle ilgili olarak ise şunları söylemiş: 

“O bir gerçek, … yani 2002 yılında Türkiye ABD tarafından erken seçime götürüldü. Ve Ak Parti hükümete getirildi. Ama devamı var, Sayın Ethem Sancak diyor ki ‘Evet bizi ABD başa getirdi ama biz en sonunda ABD’ye kafa tutmaya başladık. Çünkü Türkiye’nin gerçeği bunu gerektirdi.’ Bence bu ikinci söylediği daha önemli.”

Milli ve bölgesel menfaatlerimiz gerektirdiğinde ABD’ye “kafa tutmak” elbette önemlidir ve kıymetlidir. 

Ancak dünkü yazımızda da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargı yetkisi üzerinden bahsettiğimiz üzere Türkiye’nin küresel ölçekte yönünü Hür Batı’dan esaret merkezi doğuya kaydırmak AKP seçmeninin ve -kaldıysa- AKP entelektüellerinin kafasının da midesinin de asla kabul edebileceği bir şey değil. 

Kafa karışıklığının zirvesi ise Perinçek’in şu sözlerinde: 

“Türkiye’nin iradesi NATO üzerinden, NATO’nun yer altı örgütlenmesi üzerinden ABD’ye bağlanmıştır ve ABD, Türkiye hizadan çıktığı zaman bu gladyosunu kullanarak Türkiye üzerinde kontrolü sağlar. Ama bakın şimdi çok önemli bir hakikatten söz edeceğim. Şu anda Türkiye’nin hapishanelerinde NATO generalleri var. Yani NATO, Türkiye’nin hapishanelerinde. Şimdi hükümetin çelişkisi şurada, eğer NATO doğuya doğru genişlemeliyse o zaman Tayyip Erdoğan yönetimi 15-16 Temmuz’da NATO generallerine ne için tavır aldı? Ne için hapislere attı? Ne için onlar hala hapislerde? Eğer biz NATO’ya bağlıysak çıkartalım onları. Çünkü NATO onlar. Hem NATO generallerini, 24 bin subaylarını, 30 bin polisini, 4 bin yargıç, savcı ve Yargıtay üyesini hapse atıyoruz ve ondan sonra diyoruz ki ‘NATO çok iyi, biz NATO’ya bağlıyız.’ Burada çok büyük bir çelişme var. Türkiye’nin gerçeği NATO zincirlerini kırma yönünde. Zaten NATO ile savaşıyor Türkiye. NATO gerçeği 15-16 Temmuz’da Türkiye’de kendisini göstermiştir. Türkiye’nin bunu bilincine çıkarması lazım. Hükümetimizin, Sayın Tayyip Erdoğan’ın derin çelişmesi de burada. Yani kendi pratiğiyle bugün NATO konusunda açıklamaları birbirini tutmuyor.”

AKP’lilerin işi gerçekten zor. Bunları okusalar bir dert, okumamış gibi yapsalar başka bir dert. 

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