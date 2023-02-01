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1 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

AKP’ye “yeter” mi? CHP’ye “yetmez” mi?-2

Ahmet BATTAL
01 Şubat 2023, Çarşamba 20:11
Önceki günkü yazımızın başlığında da iki soru işaretinin mevcut olduğunu hatırlatıp o yazımızdaki şu cümleler üzerinden izahımıza devam edeceğiz:

“Esasen diğer beşi için bu sloganı sahiplenmek kolay. Ama Kemal Kılıçdaroğlu’nun sahiplendiği bu sloganı CHP’nin de sahiplenmesi demek ‘CHP’deki dönüşüm -neredeyse- tamamlandı’ demektir. Sadece mührü imzalamak kalmıştır. Bu saatten sonra CHP, fikriyat olarak, istese de tek parti dönemi CHP’si değildir ve olamaz.”

Bugün CHP’deki ve genel olarak siyasetteki dönüşümü temel prensiplerimizin de yardımıyla tahlil edelim:  

1- Bizim oy verebileceğimiz parti, Osmanlı Ahrar Fırkasının ve 1956’da kurulan Demokrat Partinin devamı olan partiler olmuştur ve böyle olacaktır. (1983’te, Adalet Partisi’nin yerine kurulan Büyük Türkiye Partisi darbeciler tarafından kapatılıp ardından kurulan Doğru Yol Partisinin seçime girişi engellendiğinde protesto için boş oy vermiş olmak bunun delilidir.) 

2-Bir partiye oy vermiş olmamız onun her şeyini sahiplendiğimiz anlamına asla gelmez ve gelemez. Kayıtsız şartsız bir teslimiyet zaten bize yakışmaz. Yeni Asya, iktidarıyla-muhalefetiyle siyasetleri hayra teşvik için var ve olmaya devam edecek.

3-Bizim için siyaset bir süre daha “şerler arasından ehveni tercih alanı” olarak kalacaktır. (Bu temkinimizi izah için, zamanında AKP’ye “azamül hayr” demiş olup şimdi utananların varlığını hatırlatalım. Utanmış olmalarını istemezdik ama öyle oldu.) 

4-Şerler arasından bir tercih yapılan her durumda iyimserlik ancak temkinli iyimserlik olabilir. Bediüzzaman’ın, Menderes’e bir taraftan “İslam kahramanı” ve “dindar” derken diğer taraftan aynı Menderes’i şiddetli ikazları da delildir. 

5-Bizim için siyasi cereyanlar yelpazesinde dönüştürülmesi gereken tek parti CHP değildir. Milliyetçi partiler de dönüştürülebilmelidir. Ama CHP kaderin hükmüyle “oyun kurucu” ve “parti doğurucu” partidir. Bu sebeple onun dönüşmesi ve inkılaplarla hesaplaşabilmesi çok daha kıymetlidir.  

6-Biz bir partinin tek başına iktidar olması ile koalisyonlar içindeki varlığı arasındaki farkları da nazara alırız. (1961’den itibaren Demokrat Partinin devamı durumundaki partiler ile MHP ve MSP ve bilhassa CHP benzeri “sol” partiler arasında kurulan koalisyonlarda Demokratların bu partileri dönüştürücü tesirleri birer örnek olabilir.) 

7-Bir şeyin zıddına inkılabı muhaldir. CHP dönüşür ama Demokrat Parti’ye dönüşemez. Ama bu durum bu ikisinin bazı konularda birlikte hareket edemeyeceği anlamına da gelmez. Bizim açımızdan önemli olan bu birlikteliğin hedefidir. 

8-Şartları tamamlanırsa her şey aslına rücu eder. CHP’nin de tek parti dönemi CHP’sine dönüşmesi riski vardır ve engellenmelidir. Bu yönden ayrıca CHP’nin kendi içinde bölünmesi ihtimali de elbette vardır. (Bu konudaki ihtimalleri görmek için 12 Eylül sonrasında eski partilerin ve bu kapsamda CHP’nin kapatıldığı dönemde “sol seçmen”e hitap eden partiler arasında yaşanmış olan tartışmaları ve geçişleri-dönüşümleri izlemek faydalı olabilir.)

Özetle siyasi cereyanların her geçen gün daha fazla din ve millet lehine dönüşmesini isteriz ve bunu sağlamaya çalışırız. Ama partileri eşitlemeyiz. Demokratları desteklemeye devam ederiz. 

Cumartesi devam edelim. 

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