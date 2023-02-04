"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

AKP’ye “yeter” mi? CHP’ye “yetmez” mi?-3

Ahmet BATTAL
04 Şubat 2023, Cumartesi 11:15
Önceki günkü yazımızda “yeter söz milletin” sloganını sahiplenme tartışması üzerinden sembolize edilen siyasetteki dönüşümü temel prensiplerimiz çerçevesinde değerlendirdik.

Bugün de Salı günkü yazımızdaki “Birileri ‘CHP demokratları kandırıyor’ diyebilir. Ama unutulmamalı: Demokratlar kalıcı olarak kandırılamaz.” cümlemizi ve “değiştik, değişiyoruz” beyanının anlamı açısından 2001’deki AKP ile 2022’deki CHP arasındaki farkları izah edelim: 

AKP, “ben de demokratım” diyerek ortaya çıkıp “tek başına iktidar” için oy istediği 2001’de “biz en demokratız” diyerek çoklarını ikna etti ve istediğini elde etti. 

İkna edilip oyları alınan dindar demokratlar ise maalesef teslimiyetçi bakışla “oyumuzu verdik gerisine karışmayız” dediler ve bunun da etkisiyle bir süre sonra AKP aslına rücu etti. 

Son yirmi senede Anayasa’daki ideolojik devlet hükümlerinin ayıklanamaması, demokratik devlete geçilememesi ve AB üyeliği sürecinin askıya asılıp uyutulması bu konudaki eksikliği gösteriyor. 

O dönemde Yeni Asya AKP kurucularının “değiştik” beyanına ve demokrasi vaadlerine ikna olmadı ve “icraata bakarız” dedi. Bugün gelinen noktada hem fiilî tek parti devleti hem de dindar görünümlü CHP haline gelmiş olan AKMHP ortada. 

Dolayısıyla AKPseverler bu sevginin hatırına aksini söyleseler de önümüzdeki seçimde seçmen “parti tercihi” yapmayacak. Doğrudan sistem ve dolayısıyla “cephe tercihi” yapacak. 

Bir de unutulmasın ki bu cephe siyaseti bizim ve Demokratların talebi değil. Hali hazır siyasette “verili durum” bu. Ve hemen değiştirilmesi şart. 

Bunun değiştirilebilmesi için de CHP’nin dönüşümünü de tetikleyen ya da hızlandıran bugünkü tek adam rejimini tasfiye edebilmek ve demokratları yeniden iş başına getirebilmek şart. 

Yine bunun için de, önce, Demokrat Partinin de içinde bulunduğu AKMHP karşıtı ittifakı destekleyip yönlendirerek AKP’yi iktidardan indirmek ve tasfiye sürecine girmesini sağlamak şart. 

Dört eğilimli (dört partili-dört cereyanlı) normal siyasete ancak o zaman döneceğiz. O dönemde de elbette yeni M. Kemallere de yeni Erdoğanlara da “dur” demek gerekir ve gerekecek. Biz bu vazifeye de talibiz. 

Bu siyasi süreçte ve denklemde birileri Ayasofya’nın “ikinci defa yeniden” açılması gibi sembollerle kafa karıştırmaya devam ediyor. Ama bizim bakışımız net. 

AKP’nin başörtüsü, Ayasofya gibi hayırlı icraatlarına elbette itiraz etmeyiz ve teşekkür ve tebrik ederiz. Ama unutulmasın ki bu icraatları zaten muhalefet de eleştirmiyor. Hatta artık CHP “bile” eleştirmiyor. Aksine destekliyor. 

Bu durum dini siyasette tekelci biçimde kullanma imkânını AKP’nin elinden alıyor. Bu ise AKP’yi ve amigolarını daha da hırçınlaştırıyor. 

Özetle anlaşılıyor ki negatif tutumları ve hatalı icraatıyla da olsa CHP’nin dönüşmesine katkı yapmış olan AKP’nin siyasetteki kalıcı başarısı (!) kendisinin tasfiyesinden sonra da devam edecek. 

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    85 ülkede Kur’an-ı Kerim hediye edildi

    Demokrasi sınırlı, hukuk zayıf, yolsuzluk yaygın

    Fidan kazansaydı AİHM’le aramız iyice açılırdı

    'Çin balonunun ABD hava sahasında bulunması uluslararası hukukun açık ihlalidir'

    Cari açık rekor üstüne rekor kırıyor

    Su boşa akıyor

    Fiyat döviz, ödeme Türk lirası

    Bakan Nebati memnun

    -5 derecede ucuz et kuyruğu

    Aralık’ta düşen enflasyon Ocak’ta coştu

    Müteahhitler beton fiyatlarından şikayetçi

    Çin, uçan balonu sahiplendi

    Bahçelievler'deki kazada ölü sayısı 2'ye yükseldi

    ABD'den Ukrayna'ya 2,175 milyar dolarlık yeni yardım

    Ünal Çetin tutuklandı

    Ankara yoğun kar altında

    Bağımlılıkla mücadelede “BAHAR” geliyor

    Yargı kirlenirse devlet organize suç örgütüne dönüşür

    İsrail'i eleştirdiği için görevinden ihraç edildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kartta keyfîliğe son, BİK’e neşter
    Genel

    Fidan kazansaydı AİHM’le aramız iyice açılırdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dinsizlik kuvvetine yardım edenler kim?
    H. Muharrem OKUR

    Musibetler ve bakış açımız
    Sebahattin YAŞAR

    Anlayamazsın beni, benim seni anlayamadığım gibi
    Faruk ÇAKIR

    Eğitimde bir dert daha
    Ali HAKKOYMAZ

    Guten tag!
    Risale-i Nur'dan

    Doğru İslâmiyeti göstersek...
    Genel

    Akif de Bediüzzaman da hak için mücadele etti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.