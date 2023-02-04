AKP’ye “yeter” mi? CHP’ye “yetmez” mi?-3

Önceki günkü yazımızda “yeter söz milletin” sloganını sahiplenme tartışması üzerinden sembolize edilen siyasetteki dönüşümü temel prensiplerimiz çerçevesinde değerlendirdik.

Bugün de Salı günkü yazımızdaki “Birileri ‘CHP demokratları kandırıyor’ diyebilir. Ama unutulmamalı: Demokratlar kalıcı olarak kandırılamaz.” cümlemizi ve “değiştik, değişiyoruz” beyanının anlamı açısından 2001’deki AKP ile 2022’deki CHP arasındaki farkları izah edelim:

AKP, “ben de demokratım” diyerek ortaya çıkıp “tek başına iktidar” için oy istediği 2001’de “biz en demokratız” diyerek çoklarını ikna etti ve istediğini elde etti.

İkna edilip oyları alınan dindar demokratlar ise maalesef teslimiyetçi bakışla “oyumuzu verdik gerisine karışmayız” dediler ve bunun da etkisiyle bir süre sonra AKP aslına rücu etti.

Son yirmi senede Anayasa’daki ideolojik devlet hükümlerinin ayıklanamaması, demokratik devlete geçilememesi ve AB üyeliği sürecinin askıya asılıp uyutulması bu konudaki eksikliği gösteriyor.

O dönemde Yeni Asya AKP kurucularının “değiştik” beyanına ve demokrasi vaadlerine ikna olmadı ve “icraata bakarız” dedi. Bugün gelinen noktada hem fiilî tek parti devleti hem de dindar görünümlü CHP haline gelmiş olan AKMHP ortada.

Dolayısıyla AKPseverler bu sevginin hatırına aksini söyleseler de önümüzdeki seçimde seçmen “parti tercihi” yapmayacak. Doğrudan sistem ve dolayısıyla “cephe tercihi” yapacak.

Bir de unutulmasın ki bu cephe siyaseti bizim ve Demokratların talebi değil. Hali hazır siyasette “verili durum” bu. Ve hemen değiştirilmesi şart.

Bunun değiştirilebilmesi için de CHP’nin dönüşümünü de tetikleyen ya da hızlandıran bugünkü tek adam rejimini tasfiye edebilmek ve demokratları yeniden iş başına getirebilmek şart.

Yine bunun için de, önce, Demokrat Partinin de içinde bulunduğu AKMHP karşıtı ittifakı destekleyip yönlendirerek AKP’yi iktidardan indirmek ve tasfiye sürecine girmesini sağlamak şart.

Dört eğilimli (dört partili-dört cereyanlı) normal siyasete ancak o zaman döneceğiz. O dönemde de elbette yeni M. Kemallere de yeni Erdoğanlara da “dur” demek gerekir ve gerekecek. Biz bu vazifeye de talibiz.

Bu siyasi süreçte ve denklemde birileri Ayasofya’nın “ikinci defa yeniden” açılması gibi sembollerle kafa karıştırmaya devam ediyor. Ama bizim bakışımız net.

AKP’nin başörtüsü, Ayasofya gibi hayırlı icraatlarına elbette itiraz etmeyiz ve teşekkür ve tebrik ederiz. Ama unutulmasın ki bu icraatları zaten muhalefet de eleştirmiyor. Hatta artık CHP “bile” eleştirmiyor. Aksine destekliyor.

Bu durum dini siyasette tekelci biçimde kullanma imkânını AKP’nin elinden alıyor. Bu ise AKP’yi ve amigolarını daha da hırçınlaştırıyor.

Özetle anlaşılıyor ki negatif tutumları ve hatalı icraatıyla da olsa CHP’nin dönüşmesine katkı yapmış olan AKP’nin siyasetteki kalıcı başarısı (!) kendisinin tasfiyesinden sonra da devam edecek.