AKP’ye “yeter” mi, CHP’ye “yetmez” mi?

Altılı Masa’nın 11. Liderler Buluşmasını yaptığı gün CHP Genel Merkezine asılan “yeter söz milletin” afişi sebebiyle hafta sonu bu sloganı sahiplenme tartışması yaşandı. “Ben bir demokratım” diyen ama hangi ittifaka oy vereceğini halen de düşünen seçmenin ufku da bu sayede biraz daha açıldı.

CHP’nin 25 yıl sürdürdüğü tek parti dönemini bitiren 1946 seçimlerinden sonra 1950’de Demokrat Parti’nin seçim kazanmasında ve iktidarı CHP’den devralmasında çok önemli bir seçim propagandası malzemesi olarak görülen “Yeter! Söz Milletindir!” yazılı afişin bir benzerinin bu sefer CHP’nin duvarında görülmesi, siyasette önemli bir işaret.

O tarihte Demokratlar bu afişi asabildikleri her yere asmışlar, dağıtabildikleri her yerde dağıtmışlardı. Ama CHP’nin duvarına “yaklaşmaları bile” mümkün değildi.

2023’e gelindiğinde afişi yine demokratlar kullandı. Ama bu sefer CHP’nin duvarında. Hem de Genel Merkezinin ön duvarlarında. Üstelik “CHP’ye rağmen” ve “kaçak olarak” değil. Zira bizzat Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun emriyle asıldığı açık. Bu hüsn-ü istimale, sloganın asıl sahibi DP’nin ve lideri Gültekin Uysal Beyefendi’nin de rıza verdiği belli.

Birileri “CHP demokratları kandırıyor” diyebilir. Ama unutulmamalı: Demokratlar kalıcı olarak kandırılamaz.

Bazen isimle müsemma yer değiştirir. Bazen “isim” bir yerde, “ismin manası” başka yerde ve hatta “karşısında” görünür.

Bugün de benzer bir durumla karşı karşıyayız.

Mesela Adalet ve Kalkınma Partisi. “ETÖ’ye karşı FETÖ intikamı” duygusunun istismarıyla derinlerde planlanan ve AKP’nin kurucusu durumundaki din kardeşlerine yapılan kitlesel zulme ve muhalif avcılığına dönüşen ceberrut toptancılığa seyirci kalan o partide bilhassa “adalet”in kalmadığı hususunda kimsenin tereddüdü yoktur.

“Bizde adalet halen de var” diyerek ağzını açmaya kalkacak olana verilecek basit bir iki “örnek” dahi, bugün, iktidarın elindeki “adalet”in aslında “zulüm” demek olduğunu anlatır.

Düşününüz ki MAK Danışmanlık’ın anketindeki “Yolunuz bir gün adliyeye sanık-tanık ya da müşteki olarak düşerse; hakkınızda adil karar verileceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna “evet” diyebilenlerin oranı sadece yüzde 17.

İşte bu isim-müsemma zıtlığı bu sefer demokrasi ve demokratlık konusunda kendisini gösteriyor.

Milletten ve dolayısıyla milletin değerlerinden kopuk liderciliğin ayyuka çıktığı bir dönemde AKP’nin “gerçekten demokrat” olduğunu ya da en azından “demokratik değerlere saygılı” olduğunu söyleyecek bir tek akıllı adam bulunamaz.

Zaten, gittikçe azalan AKP’li dostlara bu bahsi açtığımızda söyleyebildikleri tek şey “Altılı Masa çok mu demokrat!” cümlesidir.

“Yeter! Söz Milletindir!” sloganına gelince. Bunu sahiplenen sadece CHP değil. Altılı Masa’nın ortak sloganı bu.

Esasen diğer beşi için bu sloganı sahiplenmek kolay. Ama bunu CHP’nin de sahiplenmesi demek “CHP’deki dönüşüm -neredeyse- tamamlandı” demektir. Sadece mührü imzalamak kalmıştır.

Bu saatten sonra CHP, fikriyat olarak, istese de tek parti dönemi CHP’si değildir ve olamaz. Nitekim Gazeteci İsmail Saymaz’ın şu eleştiri twiti bu meseleyi özetliyor:

“CHP’nin ‘Yeter söz milletindir’ sloganı ve işaretini kullanmasını hatalı buluyorum. Bu slogan ve işaret DP’nin CHP iktidarını devirmesini sembolize ediyor. Bugünkü CHP reddi miras yapmadığına göre neden yenilgisini ifade eden sloganı benimser? Yenilginin sloganıyla zafer olmaz.”

Yani diyor ki “Bu dolaylı bir redd-i mirastır. Bir adım sonrası doğrudan redd-i mirastır.”

Biz siyasi cereyanların temsilcileri arasındaki fikrî meselelere “miras”tan ziyade babalık davası ve nesep (soy bağı) meselesi olarak bakmak gerektiğini düşünüyoruz!

Siyasetteki en büyük kalıcı “başarısı” CHP’yi dönüştürmek olan “geçici parti AKP” de bu sloganı sahiplenmek istiyor. Ama yirmi senedir iktidar olan bir partinin, “yeter” diye başlayan bir sloganı sahiplenmeye kalkması tam bir şaşkınlık alameti.

En kötüsü de oradaki bir akıllının da çıkıp bunu “lideri”ne söyleyememesi. Ne demokrasi ama!