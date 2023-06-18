Alçaltarak yükseltmeye çalışanlar hakkında

Dünkü “Değer biçilemeyen marka” başlıklı yazımızda Yeni Asya ve bazı “rakipleri” hakkında şunları da yazmıştık:

“Birileri yayın politikasını beğenmediği için haksız rekabete girişip markaya kara çalmaya çalışabilir. Adlarında ‘ak’ olsa da o karalayıcılar aslında kendileri karadır. Ama o karalar bile markayı parlatmaktan ve okuyucusunu çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz.”

“Siz nasılsınız ki” diyecekler olabilir. Cevabını bugün verelim.

Önce genel prensipler:

Gazeteler birbirinin rakibi bile değildir, refikidir, refakatçisidir. Hepsi birlikte aynı maksada yürürler ve devletin ve toplumun murakıbıdırlar.

Yani öyle olmalıdırlar.

Ama haydi varsayalım ki bugünkü gibi gazeteler ve medya kuruluşları birbirinin rakibi olsun.

Bu, olsa olsa “tatlı bir rekabet” olmalıdır. Asla “kırıcı bir rekabet” olmamalıdır. Hele “haksız rekabet” kesinlikle olmamalıdır.

Ama maalesef her zaman öyle olmuyor.

Bilhassa muhafazakâr gazetelerin ve dinî cemaatlerin fitneye kapılarak birbirleri aleyhinde kırıcı bir biçimde hareket etmelerine mani olmak üzere, yetmişli yıllarda varılan centilmenlik anlaşmasını ve yine fitneden etkilenen akıbetini Merhum Mehmet Kutlular’ın “İşte Hayatım” adlı hâtırât kitabından okuyabilirsiniz.

Bugün bu tür centilmenliklere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Zira iki kutuplu tek adam siyaseti toplumu gerdiği gibi medyayı da davul yaptı.

Ticarette de medyada da -hatta din hizmetlerinde de- “yarışma” iki türlüdür: Birincisi aslında “kendi kendisiyle yarışmak” yani “sebeka”dan gelen müsabaka. İkincisi de rakibin ayağına –elbette hakeme çaktırmadan- çelme takmayı mubah görerek yarışmak yani “rakabe”den gelen rekabet.

Ya da herkesin taburede oturduğu bir ortamda yukarıda görünmenin iki yolu vardır: Birincisi ayağa kalkıp kendisini göstermek. İkincisi de çevresindeki herkesin tepesine vurup yere oturtarak kendisi yukarıda kalmak.

Vicdan bilir ki ikinci usul yanlıştır.

İnsan bilir ki insana yakışan birincisidir.

“Siz nasılsınız”a gelince:

Yeni Asya’nın, dindar görünümlü diğer bazı yayıncılardan belki de en önemli farkı, bu farkı fark etmesi ve ettirmesidir.

1. Bürokratlar hakkında -özellikle gerekmedikçe- haber yapmaz.

2. Gizli istihbarat haberciliğinden daima uzak durur. Zira o alanda, elini verenin kolunu kaptıracağını bilir.

3. Haberden kaçmaz ama tekzip sebebi olacak habere de “bilerek” yer vermez. Temkin göbek adıdır.

4. Dik durur ve fakat tahrik sebebi olacak yoruma da yer vermez. Kendi sözünü söyler. Gerekmedikçe -hatta “çok” gerekmedikçe- başkalarının sözüne karşı söz söylemez.

5. Meşru müdafaa maksadıyla dahi olsa başkaları hakkında haber yaparken, kul hakkına, Allah’ın hakkına ve sünnete riayet etmenin ve tarihe not düşmenin gerektirdiği şuur ile hareket eder.

6. Zira hedefi kardeşliktir. Görevi dargınları barıştırmaktır. Kur’an’ın “dargın din kardeşlerinizin arasını düzeltin” emrini doğrudan kendisine verilmiş bir emir olarak bilir.

Ne mutlu mucibini anlayabilene ve mucebince amel edebilene…