"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2023 PAZAR - YIL: 54

Alçaltarak yükseltmeye çalışanlar hakkında

Ahmet BATTAL
18 Haziran 2023, Pazar 00:14
Dünkü “Değer biçilemeyen marka” başlıklı yazımızda Yeni Asya ve bazı “rakipleri” hakkında şunları da yazmıştık:

“Birileri yayın politikasını beğenmediği için haksız rekabete girişip markaya kara çalmaya çalışabilir. Adlarında ‘ak’ olsa da o karalayıcılar aslında kendileri karadır. Ama o karalar bile markayı parlatmaktan ve okuyucusunu çoğaltmaktan başka bir işe yaramaz.”

“Siz nasılsınız ki” diyecekler olabilir. Cevabını bugün verelim. 

Önce genel prensipler: 

Gazeteler birbirinin rakibi bile değildir, refikidir, refakatçisidir. Hepsi birlikte aynı maksada yürürler ve devletin ve toplumun murakıbıdırlar. 

Yani öyle olmalıdırlar. 

Ama haydi varsayalım ki bugünkü gibi gazeteler ve medya kuruluşları birbirinin rakibi olsun. 

Bu, olsa olsa “tatlı bir rekabet” olmalıdır. Asla “kırıcı bir rekabet” olmamalıdır. Hele “haksız rekabet” kesinlikle olmamalıdır. 

Ama maalesef her zaman öyle olmuyor. 

Bilhassa muhafazakâr gazetelerin ve dinî cemaatlerin fitneye kapılarak birbirleri aleyhinde kırıcı bir biçimde hareket etmelerine mani olmak üzere, yetmişli yıllarda varılan centilmenlik anlaşmasını ve yine fitneden etkilenen akıbetini Merhum Mehmet Kutlular’ın “İşte Hayatım” adlı hâtırât kitabından okuyabilirsiniz. 

Bugün bu tür centilmenliklere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Zira iki kutuplu tek adam siyaseti toplumu gerdiği gibi medyayı da davul yaptı. 

Ticarette de medyada da -hatta din hizmetlerinde de- “yarışma” iki türlüdür: Birincisi aslında “kendi kendisiyle yarışmak” yani “sebeka”dan gelen müsabaka. İkincisi de rakibin ayağına –elbette hakeme çaktırmadan- çelme takmayı mubah görerek yarışmak yani “rakabe”den gelen rekabet.

Ya da herkesin taburede oturduğu bir ortamda yukarıda görünmenin iki yolu vardır: Birincisi ayağa kalkıp kendisini göstermek. İkincisi de çevresindeki herkesin tepesine vurup yere oturtarak kendisi yukarıda kalmak. 

Vicdan bilir ki ikinci usul yanlıştır. 

İnsan bilir ki insana yakışan birincisidir. 

“Siz nasılsınız”a gelince: 

Yeni Asya’nın, dindar görünümlü diğer bazı yayıncılardan belki de en önemli farkı, bu farkı fark etmesi ve ettirmesidir. 

1. Bürokratlar hakkında -özellikle gerekmedikçe- haber yapmaz. 

2. Gizli istihbarat haberciliğinden daima uzak durur. Zira o alanda, elini verenin kolunu kaptıracağını bilir. 

3. Haberden kaçmaz ama tekzip sebebi olacak habere de “bilerek” yer vermez. Temkin göbek adıdır. 

4. Dik durur ve fakat tahrik sebebi olacak yoruma da yer vermez. Kendi sözünü söyler. Gerekmedikçe -hatta “çok” gerekmedikçe- başkalarının sözüne karşı söz söylemez. 

5. Meşru müdafaa maksadıyla dahi olsa başkaları hakkında haber yaparken, kul hakkına, Allah’ın hakkına ve sünnete riayet etmenin ve tarihe not düşmenin gerektirdiği şuur ile hareket eder. 

6. Zira hedefi kardeşliktir. Görevi dargınları barıştırmaktır. Kur’an’ın “dargın din kardeşlerinizin arasını düzeltin” emrini doğrudan kendisine verilmiş bir emir olarak bilir. 

Ne mutlu mucibini anlayabilene ve mucebince amel edebilene…

Okunma Sayısı: 405
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tekne faciaları için âcil çağrı

    Üretim arttırılmazsa gıda da risk büyür

    İktidarlar değişir utanç baki kalır

    Alparslan Kuytul tahliye edildi

    Eroinde rekor artış

    Fly Rezidans’ta daire sahipleri mağdur

    Çölleşme tehlikesine dikkat!

    Bütçenin dörtte biri faize

    Müslüman hakime senatodan onay

    Yalnızlık korkusu başladı

    Kızamık salgını ile karşı karşıyayız

    Biden: Silah endüstrisini yeneceğiz

    YKS rekor adayla yapıldı

    İstanbul'da 24 saat süreli su kesintisi

    Keçiören'de bir apartmanda böcek ilacından zehirlenme: 2 ölü

    Sırbistan'da 42 şehir ve ilçede OHAL ilan edildi

    Yolsuzlukla mücadele niyeti yok

    Ezânın aslına çevrilmesinin 73. yıldönümü... Demokrat Parti’nin büyük hizmeti

    Milli Takım'dan zorlu Letonya deplasmanında önemli galibiyet

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Asr-ı Saadetten bir açık rejim örneği
    Cevher İLHAN

    Bir Papua Yeni Gine parası 7 lira!
    Ahmet BATTAL

    Alçaltarak yükseltmeye çalışanlar hakkında
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Sandıklardan milliyet-çilik çıktı
    Risale-i Nur'dan

    Sehavet-i milliye sû-i istimal edildi
    Genel

    İktidarlar değişir utanç baki kalır
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Zeynep ÇAKIR

    Niçin ‘hayır?’
    Faruk ÇAKIR

    İş ve siyaset dünyasının derdi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.