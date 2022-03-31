Altılı keteden beşli beteye

Yine kinayeli bir başlık” diyeceksiniz.

Haklısınız.

Bizim cesaretimiz buraya kadar.

Altılıyı ve beşliyi…

Ve keteyi ve beteyi…

Yazının tümünü okuyunca anlayacağınızdan eminiz.

Gerçek muhalefet partilerinin oluşturduğu altılı panel liderleri ve bilhassa CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu AKP döneminde devletten aldığı ihalelerle büyüyen bazı şirketleri sıkı şekilde eleştiriyor.

İktidarın bakanları da bu eleştirilere karşılık ve cevap vermeye çalışıyor.

Biz, uzmanlığımızla ilgili olmadığından bu değerlendirmeler hakkında özel ve öznel bir yorum yapmaktan kaçınıyoruz.

İktidarın cevabı da elbette bizi tatmin etmiyor. Zira itimadımız kalmadı.

Ama ihale mevzuatının sık sık değişmiş olması eleştirilerin haklılığı hususunda bir kanaat edinmemizi sağlıyor.

Birçok kamu harcamasının ihale mevzuatının dışında tutulması kara deliklerin sayısının artmasına sebep oluyor.

(Seksenlerde Özal iktidarında adeta mantar gibi yerden bitme usulle kurulan bütçe dışı Fonların benzerleri başka adlarla yeniden hortlatılmış oluyor.)

İhalesi yapılmış ve sözleşmesi imzalanmış işlerin temel atma törenlerinde Cumhurbaşkanının müteahhit şirketlerin patronlarıyla adeta yeniden pazarlık yapıp bir parça daha indirim “koparması” ve bununla da “milletimin menfaatini yeniden düşündüm ve bir indirim daha aldım” diyerek hava atması da ihalelerin şeffafiyeti ve hakkaniyeti konusundaki endişe ve korkularımızı artırıyor.

Daha da önemlisi halk denetimi için gerekli bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ya da ticari sırların korunması mecburiyeti gibi bahanelerin arkasına sığınılarak veya mevzuattaki çeşitli boşluklardan faydalanılarak perdeler arkasına saklanıyor.

Böylece kamu hizmetindeki şeffaflık mecburiyeti tümüyle güme gidiyor. Devletin kamu eliyle denetlenmesi imkânı ortadan kaldırılmış oluyor.

Üstüne bir de Sayıştay’ın TBMM adına yaptığı kamusal kaynak ve harcama denetiminin etkisizleştirilmesi ve hatta çökertilmesi eklenince işin ve aşın tuzu da biberi de tamam olmuş oluyor.

Muhalefetin eleştirilerinin haklılık payı böylece her geçen gün artmış oluyor.

Geriye kalan tek mesele bu durumun basit bir şema ile halka anlatılması…

