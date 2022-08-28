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28 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Altılı masa kumsaltısı

Ahmet BATTAL
28 Ağustos 2022, Pazar
Altılı Masa kurulalı beri iktidar borazanları ve Aktroller yaygaradaydı. Ne yapıp edip masayı dağıtmaya veya en azından gözden düşürmeye ahdetmişlerdi.

“Görünüşte Altılı Masa ama aslında yedili masa. Masanın altında HDP var.” dediler.

“Altılı masa ama duvardaki dolapta yedinci lider saklanıyor.” dediler. 

“Altılı Masayı HDP yönetiyor. Talimatlar cezaevindeki Demirtaş’tan geliyor.” bile dediler.  

Maksat muhalefeti gözden düşürmekti.

Maksat bilhassa Altılı Masa’daki muhalif Türk Milliyetçiliğini kışkırtıp masadan koparmaktı.

Maksat HDP’lilere “Ne işiniz var muhalefetle? Siz yine ve yeniden bizimle olmalısınız” diyebilmekti.

Maksat her ne olursa olsun. Hiç birine ulaşamadılar.

HDP’nin başka üçüncü bir ittifak için görüşme halinde olduğunu açıklamasıyla birlikte o trollerin ve troliçelerin hayalleri suya düştü.

Ve önceki gün bu hayalleri tamamen eridi gitti. 

Zira HDP benzer başka sol partilerle birlikte başka bir ittifaka dahil olduğunu açıkladı ve mesele bitti. 

Şimdi tek dertleri bu haberin duyulmasını engellemek. 

İttifaktaki diğer partilerin adı da soyadı da önemli değil. Muhafazakâr değerlerle barışık olmadıkları tahmin edilebilir ve bu yeter.

HDP aslında böylece bir “marjinal parti” olarak kalmak istediğini de tescil ettirmiş oldu. 

Bunun kendisi için de vatan ve millet için de doğru seçim olmadığı ortada. Ama sonuç bu. 

HDP’nin Marksist-Leninist zehirden beslenen PKK-Kürdistan İşçi Partisi adlı gayrı meşru oluşumla arasına net sınır çizememesi hem Kürtlerin hem Türklerin ve hem de bu coğrafyanın en önemli meselesi.

Keşke bu sınırı koyabilse ve ardından şu ya da bu ittifaka ve elbette demokrasi ittifakına dahil olabilse. 

Ama olamıyor. 

Demek Kürtleri uyandırmak için çok çalışmamız lazım.

Ve 24 Ağustos 2022 Çarşamba günkü Yeni Asya’da yayınlanan “Derin devlette devamlılık esası” başlıklı yazımızda da ifade ettiğimiz üzere, derin devlet sürdükçe -galiba bu gidişle uzun süre- Kürtler ve siyasetleri böyle kalmaya devam edecek. 

Bunlar ayrı bahis.

Ama HDP’nin bu siyasi manevrasıyla AKMHP’nin trollerinin kafası masanın altındaki kuma gömüldü. 

Kafaları artık kumda ama koca gövdeleri ve başka bir yerleri açıkta kaldı. 

Millet ferasetli olursa seçim yaklaştığında onları oralarından da tanıyabilir.

Ve işte o zaman olanlar olur…

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