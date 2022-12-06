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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Altılı Masa ve cemaatler

Ahmet BATTAL
06 Aralık 2022, Salı
Önce üç genel kural:

Birincisi; devletin ordusunun sınırlarımızı potansiyel düşmandan koruması iyidir. Bu hizmeti sebebiyle devleti desteklemek gereklidir. 

Ama devletin düşman saydıklarıyla düşmanlaşmanın ölçüsü nettir: Aslolan sulhtür, dostluktur. 

Zira devlet bizim yani vatandaşlarının menfaati için ve sadece geçici olarak düşman ilan etme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla son söz millette olmalıdır. Aksi halde milletin silahı millete döner. Mevzuya bu ölçüde şüpheyle yaklaşmak caizdir ve hatta lazımdır. 

İkincisi; devletin desteğiyle sürdürülen kamu düzenine güvenmek iyidir. Bu yönü sebebiyle devlet kıymetlidir.

Ama devletin “kamu düzeni öyle gerektiriyor” diyerek hürriyetlerimizi haksız biçimde sınırlamasına itiraz etme hakkımız var ve olmalıdır. 

Zira bu haksız sınırları koyanlar neticede devlet yetkisi kullanan birileridir. Belki “bizden”dirler ve iyi niyetlidirler ama aldanmışlardır ve yanlış yapıyorlardır. Belki de bazıları kötü niyetlidirler ve aldatıyorlardır. 

Çekirdek haklar ve direnme hakkı (sivil itaatsizlik) meselesi bu sebeple önemlidir. 

Üçüncüsü devletin desteğiyle sürdürülen adalet hizmeti de iyidir. Ama adalet konusunda da devletin her dediğine güvenmek gerekmez. 

Kimin suçlu olduğunu tesbit yargının görevidir. Yargı devletten ve bilhassa rekabet içindeki siyasilerin oluşturduğu devletten bağımsız olmalıdır. Hakimler “şahâne hür” olmalıdır. 

Siyasetçi suçlu avına çıkarsa adalet tarafsızlığını kaybeder. Yargı siyasetin emrine girerse adalet saklanır ve hatta boğulur. 

Devlete güveniriz ama Allah’ın koyduğu adalet prensiplerine ve bilhassa suçun ve cezanın şahsiliği ve suçun kanuniliği ilkelerine uymak şartıyla.

Hele birileri gruplar halinde fikri ve inancı sebebiyle cezalandırılmaktayken, “vardır devletimizin bir bildiği” demek en hafifiyle saflıktır.  

Bu üç kuralı neden yazdık?

Son günlerde kamuoyunda birileri ekonomideki bozulmaya ve düzeltme çarelerine dair tartışmalara, sık sık yaptıkları gibi, yine, zincir marketleri de dahil etti. 

Ama hemen ardından birileri bunlardan biri üzerinden “muhalif cemaat” veya “muhalif tarikat” tartışmalarını alevlendirdi. 

Birilerinin bunlara karşı “Allah’ın lütfu” nev’inden bazı destekler arıyor olma ihtimali kuvvetleniyor. Çanlar o cemaat için çalıyor. Sınavdalar ve kimin kaçla geçeceğini zaman gösterecek. 

Bu puslu havayı kullanan birileri ise aslında ferdî kalması gereken ahlâkî zafiyetler üzerinden cemaatlere saldırıyı pekiştirdi.

Yirmi Sekiz Şubat’ın bin yıl süreceğini söyleyenleri ciddiye almayanları ciddiye alanlar yanılıyor. Yanıldıklarını anlamış olmalılar.

2014 sonunda Silivri’nin kapısından çıkışta canlı yayında “Şimdi Ergenekon’dan çıkıyoruz. Cemaatlerin, tarikatların kökünü kazıyacağız. … Kınından çıkmış bir kılıç gibiyiz.” diyenleri ciddiye almayanları ciddiye almama zamanı çoktan geldi de geçiyor. 

Bu dindar milletin devlete kayıtsız şartsız teslim olmanın risklerini görmesi için cemaat ve tarikat liderlerinin ve mensuplarının hataları yüzünden milletin başına daha kaç umumi musibetin gelmesi lazım?

Ölçü belli: Sivil din hizmetleri samimiyetle ve gerçekten sivil kalarak yani devletten ve istihbarat örgütlerinden gerçekten uzak durularak yapılırsa değerlidir. 

“Topbaşı”ndaki ve hatta “topun ağzındaki” o cemaat de hizmet planlarında evvela bunu nazara almalı. 

Demokratik siyasetin serinliğine bu alanda da ihtiyacımız var. Altılı Masa sadece laik yüzlere efsunlu su saçmakla yetinmemeli, samimi dindar yüreklere de ihlas suyu serpmeli. 

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