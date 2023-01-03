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3 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Altılı Masa ve demokrat seçmen

Ahmet BATTAL
03 Ocak 2023, Salı
Cumartesi günkü “Altılı Masa ve Demokrat Parti” başlıklı yazımıza epeyce değerlendirme geldi.

Beklenen bir durumdu. Tebrik edenlere de tenkid edenlere de teşekkür ederiz. Zira tenkid de neticede fikrimize verilen değerden gelir. (Hep söyleriz: Muhalif Yeni Asya okuru da neticede Yeni Asya okurudur!).

Bugün de Altılı Masa’ya, “ben bir demokratım” diyen seçmen açısından bakalım.

Ama önce demokrat seçmenin kriterleri:

1. Demokrat seçmen “hayatta tek doğru benim doğrumdur” demez. Bu durumu hem kendisinin ve hem de çevresindekilerin siyasi tercihleri için de aynen geçerli sayar. 

2. Demokrat seçmen kendi fikrinin ve ekibinin muhabbeti içinde hareket eder. Siyasette de başkalarına adavet etmez. Diğer siyasi partilerin “batıp gitmesi” için çelme takmaz, belden aşağı vurmaz. Muhalefetin meşruiyetine inanır ve itimat eder.

3. Demokrat seçmen çoğunluk sağduyusunun eninde sonunda galip geleceğine güvenir ve çoğulculuğun ve fikir çatışmasının kıymetine itimat eder. İdeallere sahip insanlardan zarar gelmeyeceğini bilir. Devlet idaresinde muvaffakiyetin de ancak fikirlerin “ideal olanı” veya en azından “daha iyi”yi bulmak üzere çatışması suretiyle tahakkuk edeceğine inanır. 

4. Demokrat seçmen, demokratların iktidarda olmasını ve iktidarda kalmasını arzu eder. İktidarı elde edenlerin, dine ideolojik kılıf giydirerek mezhep/meşrep veya cemaat/tarikat dayatmasını da, ideolojiye din muamelesi yapıp ideoloji dayatmasını da reddeder. Devlet idaresinde “kurucu ideoloji” gibi saçmalıklara prim vermez.  

5. Demokrat seçmen devlete ve kudrete esaret ile nefse ve hevaya esaret arasında fark görmez. Hürriyetin sınırını sadece “başkalarına zarar vermemek” olarak değil “kendi kendisine de zarar vermemek” olarak belirler ve benimser. 

6. Demokrat seçmen Avrupa Birliğine üyelik sürecinin ve hedefinin Türkiye’yi sadece iktisadî açıdan iyileştireceğine değil, ideolojik devlet anlayışından kurtaracağına ve insan haklarına saygılı devlet haline getireceğine de inanır ve bu hedeften şaşmaz.

7. Demokrat seçmen, demokratların iktidarına, hilelerle değil sistemi işleterek ulaşılması gerektiğine inanır. Bu sebeple gerçek demokrat seçmen seçim hilelerine de tenezzül etmez. 

Mesela demokrat seçmen okuma yazma bilmeyen annesini sandığa götürüp oy verme kabininde ona yardım ederken, kendi tercihine uymasa da annesinin dileğini yerine getirir. Annesine “buraya basarsan kendi istediğini yapmış olacaksın” deyip mührü aslında kendi tercihine basmak gibi bir hileye ve samimiyetsizliğe tenezzül etmez. 

Demokrat seçmenin Altılı Masa’dan beklentisi de şudur:

1. Altılı Masa demokrat rakiplerin dayanışmasıdır. Bu dayanışma Türkiye’yi tek adam rejiminden geriye döndürecek ve sonra siyaseti kendi normal şartlarına uygun hale getirecektir. 

2. Rakiplerin rekabeti aşamasına geçildiğinde, herkesi kendisine benzetmek ve bunu devlet eliyle yapabilmek için ideolojik devleti arzulayanlar ile insaniyet, insan hakları ve hürriyet için demokratik devleti isteyenler arasında bir yarışma ve hatta bir ayrışma yeniden başlayacaktır. 

3. Ama rakiplerin rekabeti aşamasında asıl rekabet demokratların çeşitli türleri ve tonları arasında yaşanacak, anti demokrat siyaset yeniden marjinal siyaset olarak kalacaktır. 

4. Siyaset normal zeminine oturduğunda Anayasa da bütün yönleriyle yeniden ele alınacak ve Türkiye 1995 ve 2001 Anayasa değişikliklerinin özgürlükçü vizyonuna ve ruhuna da uygun olarak her türlü ideolojiden uzak yeni bir Anayasa’ya kavuşturulacaktır. 

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