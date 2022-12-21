"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Altılı Masa ve net hedefler

Ahmet BATTAL
21 Aralık 2022, Çarşamba
İktidarın beslediği medyaya bakılırsa günde beş defa dağılan ve her nasılsa her seferinde yeniden toplanan Altılı Masa, tanınır ve bilinir hale geldikçe hedeflerini ve söylemlerini halk nazarında da netleştiriyor.

Altılı Masa derken, önce Ankara’da ve sonra itiraz üzerine yenilenen seçimde İstanbul’da mahallî iktidarı net bir skorla elde edecek kadar yüksek bir sinerjiyi doğuran bir organizasyondan söz ediyoruz. 

Vatandaşlar, AKMHP’nin, son seçimde Ankara ve İstanbul’da kaybettiği yerel iktidarı bu sefer yargıyı ve İçişleri Bakanlığını da alet ederek gaspla ele geçirmeye çalıştığını çok net anlıyor ve AKMHP’ye dersini vermeye hazırlanıyor. 

Burada tek risk, AKP’nin, pamuk iplikli ortağı MHP’yi, “yargıdaki gücünü kullanıp bazı entrikalar çevirerek iktidarın altını oymak”la ve “darbecilik”le ve hatta “teröristlik”le suçlaması ve “ETÖ ve FETÖ” örneklerinde olduğu gibi böylece kendisini yine temize çıkarmayı başarması ihtimali.

Bu yazdıklarımıza “olmaz o kadar” diyecek olanlara söyleyelim: Burası Türkiye, burada olmaz olmaz. 

Bu tür riskler bir kenara bırakılacak olursa, Altılı Masanın net hedefleri şunlar:

1. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi de kaybedecek. Altılı Masa kazanacak. 

2. Altılı Masa önce AKP’yi iktidardan indirecek ve fakat aslında AKP’yi bitiş sürecine sokmuş ve MHP’yi de iktidardan uzaklaştırmış olacak. 

3. Altılı Masa ilk fırsatta Anayasayı değiştirecek ve tek adam rejimini yürürlükten kaldıracak. 

AKP ve MHP koalisyonunun kurduğu yeni tek adam rejiminin, bu rejimin Türkiye’deki ilk kurucusu olan eski CHP ile hayli farklılaşmış olan yeni CHP’nin liderliğini yaptığı Altılı Masa tarafından kaldırılabilmesi, feleğin ters döndüğünün en önemli delili olacak.

4. Altılı Masa, mevcut sistemin yerine, Meclisin 2017 öncesine nazaran daha da güçlü olduğu bir parlamenter sistem kuracak. 

5. Onlar bir yandan bunu yaparken diğer taraftan da AKP’nin tuz buz olup dağılmasını seyredecekler. Zira herkes biliyor ki “Tayyip gider, AKP biter”. Son mahalli seçimler sonrası balkondaki mağlubiyet konuşmasını eşinin yalnızlığında paylaşan Erdoğan için benzer bir konuşma artık çok daha zor. 

6. Muhalefeti oluşturan Altılı Masa bunların ardından kendi aralarında demokratik rekabete girişecekler. 

Bu yeni siyasi düzenin bugünden farkı şu olacak: 

Şimdi bir masa etrafında bir arada olabilenlerin, TBMM’de bir çatı altında çok da gerginleşmeden konuşabilmesi ve Türkiye’yi yeniden demokratikleşme ve AB rayına oturtabilmesi mümkündür.

Altılı Masanın rekabet öncesi geçici ittifakı bu sebeplerle de çok kıymetli. 

Ona ruh üflemek ise Yeni Asya’nın okuyucularına ve sahiplenicilerine düşüyor. 

Okunma Sayısı: 107
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    EYT’liler: Sabır taşımız çatladı

    Seçim güvenliği için gönüllüler aranıyor

    Trump'a 4 suçlama

    Cezaevinde işkenceye tazminat

    2023 en sıcak yıllardan biri olacak

    Yahudiler Mescid-i Aksa baskınlarını artırıyor

    Los Angeles'taki 40 bin evsiz otellere yerleştirilecek

    'Teklifimiz 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız'

    Amiraller davasında beraat kararı çıktı

    Serbest çalışan hekimlere kısıtlama

    'Aktif çatışmalar 1300 kilometrelik cephe hattında sürüyor'

    Hollanda, kölelik tarihi nedeniyle ''resmen'' özür diledi: 'Yüzyıllar boyunca insan onurunu ayaklar altına aldık'

    "Sahte doktor" soruşturması tamamlandı

    Rusya: Planları kışkırtıcı ve düşmanca olan Yunanistan'ı uyarıyoruz

    MSB: NATO uçuşunu önlemeye çalışan Yunanistan uçaklarına, Hava Kuvvetlerimiz karşılık verdi

    OHAL Komisyonu nihayet lağvediliyor: Ağır hasar, hukuk uyanınca giderilecek

    Kanunla kurulan üniversite KHK ile kapatıldı

    Yurt dışına çıkmak isteyenlerin sayısında rekor artış

    Cumhur seçmenine göre de karar adil değil

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL ve komisyonunun bıraktığı enkaz
    Orhan Ali YILMAZ

    “Ahmak” kime denir?...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Şıpsevenler, şıpboşanmazlar mı?
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve net hedefler
    Faruk ÇAKIR

    Evlerdeki gündem
    Süleyman KÖSMENE

    Ağız ve diş bakımı sünneti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şahısları cilâlama yarışı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Raşit YÜCEL

    Asırların manevî sultanları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.