Altılı Masa ve net hedefler

İktidarın beslediği medyaya bakılırsa günde beş defa dağılan ve her nasılsa her seferinde yeniden toplanan Altılı Masa, tanınır ve bilinir hale geldikçe hedeflerini ve söylemlerini halk nazarında da netleştiriyor.

Altılı Masa derken, önce Ankara’da ve sonra itiraz üzerine yenilenen seçimde İstanbul’da mahallî iktidarı net bir skorla elde edecek kadar yüksek bir sinerjiyi doğuran bir organizasyondan söz ediyoruz.

Vatandaşlar, AKMHP’nin, son seçimde Ankara ve İstanbul’da kaybettiği yerel iktidarı bu sefer yargıyı ve İçişleri Bakanlığını da alet ederek gaspla ele geçirmeye çalıştığını çok net anlıyor ve AKMHP’ye dersini vermeye hazırlanıyor.

Burada tek risk, AKP’nin, pamuk iplikli ortağı MHP’yi, “yargıdaki gücünü kullanıp bazı entrikalar çevirerek iktidarın altını oymak”la ve “darbecilik”le ve hatta “teröristlik”le suçlaması ve “ETÖ ve FETÖ” örneklerinde olduğu gibi böylece kendisini yine temize çıkarmayı başarması ihtimali.

Bu yazdıklarımıza “olmaz o kadar” diyecek olanlara söyleyelim: Burası Türkiye, burada olmaz olmaz.

Bu tür riskler bir kenara bırakılacak olursa, Altılı Masanın net hedefleri şunlar:

1. İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi de kaybedecek. Altılı Masa kazanacak.

2. Altılı Masa önce AKP’yi iktidardan indirecek ve fakat aslında AKP’yi bitiş sürecine sokmuş ve MHP’yi de iktidardan uzaklaştırmış olacak.

3. Altılı Masa ilk fırsatta Anayasayı değiştirecek ve tek adam rejimini yürürlükten kaldıracak.

AKP ve MHP koalisyonunun kurduğu yeni tek adam rejiminin, bu rejimin Türkiye’deki ilk kurucusu olan eski CHP ile hayli farklılaşmış olan yeni CHP’nin liderliğini yaptığı Altılı Masa tarafından kaldırılabilmesi, feleğin ters döndüğünün en önemli delili olacak.

4. Altılı Masa, mevcut sistemin yerine, Meclisin 2017 öncesine nazaran daha da güçlü olduğu bir parlamenter sistem kuracak.

5. Onlar bir yandan bunu yaparken diğer taraftan da AKP’nin tuz buz olup dağılmasını seyredecekler. Zira herkes biliyor ki “Tayyip gider, AKP biter”. Son mahalli seçimler sonrası balkondaki mağlubiyet konuşmasını eşinin yalnızlığında paylaşan Erdoğan için benzer bir konuşma artık çok daha zor.

6. Muhalefeti oluşturan Altılı Masa bunların ardından kendi aralarında demokratik rekabete girişecekler.

Bu yeni siyasi düzenin bugünden farkı şu olacak:

Şimdi bir masa etrafında bir arada olabilenlerin, TBMM’de bir çatı altında çok da gerginleşmeden konuşabilmesi ve Türkiye’yi yeniden demokratikleşme ve AB rayına oturtabilmesi mümkündür.

Altılı Masanın rekabet öncesi geçici ittifakı bu sebeplerle de çok kıymetli.

Ona ruh üflemek ise Yeni Asya’nın okuyucularına ve sahiplenicilerine düşüyor.

