Altılı Masa ve propaganda metodu

Siyasi partilerin propaganda metotları normal şartlarda bizim gibilerin ilgi alanında değil. Müsbet siyaset ilkelerine uyulması bize yeterdi.

Ama normal şartlarda değiliz.

Tek adam rejiminden kurtulmak ve “normal şartlar”a dönmek için elbirliğiyle gayret gösteriyoruz.

Bu sebeple bu dönemde işin bu kısmıyla da ilgiliyiz. (Normale dönüldüğünde biz de işimize bakacağız. Söz.)

Yine bu sebeple “Altılı Masa” serimizin bu yazısında bu dönemin propaganda ilkeleri üzerinde durmak istiyoruz. (Elbette uzmanı değiliz ama zaten uzman olmak da gerekmez. İlgilisi olmak yeter.)

Önce şunu tesbit edelim:

Altılı Masa’nın ortak mitingleri başladıktan sonra hem umumi siyasette ve hem de mahallî siyasette hava açıkça değişti.

Bu durum AKMHP medyasında da sonuçlarını gösteriyor.

İlk zamanlar görmezden geldiler, ama tutmadı.

Sonra “aslında Yedili Masa” ya da “HDP gizli ortak” gibi saçmalıkları yutturmaya çalıştılar. Ama AKP’nin HDP ziyareti ve MHP’nin de “ne var bunda, gayet normal” dönüşüyle elleri böğürlerinde kalakaldılar, bu propagandada da dikiş tutturamadılar.

Daha sonra “masa yıkıldı, yıkılıyor” haberleri yaptılar ve baktılar ki onlar bu şekilde belden aşağı vurdukça masa daha da güçleniyor.

Şimdilerde ne yapacaklarını bilemez haldeler. Propaganda üstünlüğünü -hem de besleme medyaya rağmen- kaybettiler.

Propaganda ilkelerine gelince:

Altılı Masa’nın AKMHP iktidarı bitinceye kadar sürecek olan seçim iş birliği hangi propaganda temelleri üzerine oturmalı?

1. Altılı Masanın bileşenleri kendi şahsî doğrularını söylemeyi ertelemeli. Bilhassa diğer ortakların hedeflerine açıkça aykırı düşecek türden doğruları söylemenin faydası yok. Zira öncelik tek adam rejiminden demokrasiye dönüşü sağlamak.

2. Altılı Masanın bileşenleri, Altılı Masanın ortak doğrularını, adeta ezberletircesine, sık sık ve tekrar ve tekrar yazıp söylemeli. (Elbette her biri kendi üslubunu giydirecektir. Ama söylenenlerin anlamı aynı ise üslup farklılığı bir zenginlik olarak kalır.)

3. AKP’nin ve liderinin son yirmi otuz senede yaşadığı ve millete yaşattığı U dönüşlerini ve çelişkileri listeleyip millete anlatmak en önemli propagandadır. Bilhassa AKP seçmeni ancak bu sayede uyanır.

Böylece Altılı Masa’nın “kendisini anlatmasına” gerek kalmaz. Derdini seçmene kolaylıkla anlatır.

Bir de böylece seçmenin “öküzün altında buzağı” aramasına engel olunmuş olur.

Hem de böylece, seçmenin, AKMHP tarafından Altılı Masaya karşı yapılacak olan “ama onların armudunun da sapı var, onların üzümünün de çöpü var” propagandasına kapılması önlenir.

4. Bu çelişkileri ve U dönüşlerini, broşürlerle, sosyal medya videolarıyla ve ortak ve bireysel mitingler öncesindeki dev ekran şovlarıyla kamuoyuna yaymalılar.

5. Diğer muhalif partilerle ve sataşmalarıyla ilgilenmemeliler. Hem bu konular öncelikli değil ve hem de onlar kayda değer değiller.

6. Büyük Birlik Partisi gibi küçük iktidar ortakları ile de ilgilenmemeliler. Zira herkes biliyor ki bunların ortaklığı da kerhendir ve kendi tabanlarında da karşılığı yoktur.

7. İktidarın asıl büyük ortağının Bahçeli-Perinçek ikilisi olduğunu bütün delilleriyle anlatmalılar.

Böylece AKMHP Altılı Masayı gözden düşürüp püskürtecek bir çare bulamaz.

Daha da önemlisi, bu prensipler sayesinde, bilhassa tek adam rejiminin ve iki kutuplu gerginlik siyasetinin bitişinden sonra, makul müsbet siyasetin kalıcılığı için iyi bir ahlâkî zemin de ortaya çıkarılmış olur. Bu da bizim siyasete armağanımız olur mu olur.