Altılı Masa ve taşra siyasetine etkisi

Dün Altılı Masanın hedeflerini yazdık. Bugün de bu hedeflere ulaşılabilmesi için taşra siyasetinde yapılması ve dikkat edilmesi gerekenleri yazalım.

Öncelikle yanlış anlaşılmasın; taşra siyaseti derken kast ettiğimiz şey, küçük ve orta ölçekli şehir ve kasabalardaki siyasi aktörler, atmosfer ve tutumlar. Yani bu deyim bu yazıda bir tenkit ya da hafife alma maksadı taşımıyor.

Ankara’da liderlerin iş birliğinin ve parti genel merkezlerindeki ekiplerin uyumlu çalışma ortamlarının belli bir ölçüde taşraya da yansıması önemli ve değerli.

Esasen görebildiğimiz kadarıyla ülke siyasetindeki gerginlikler taşra siyasetinde zaten fazla görülmüyor ve hissedilmiyor. Dolayısıyla altı partinin taşra uzantılarının iş birliği içinde olması zaten merkeze nazaran daha kolay.

Öncelikle şunu ifade edelim:

Demokratik siyaset anlayışı, siyasi partilerin taşra yöneticilerinin “genel başkanımızın tensipleriyle şu göreve geldim” gibi söylemlerle iş yapmasını kabul etmez.

Zira parti içi hiyerarşi, zannedildiği gibi devlet içi hiyerarşi gibi değildir, olmamalıdır, olamaz. Yani parti başkanı bakan olunca kendisine bağlı bütün devlet memurlarının memuriyetteki hiyerarşinin tepesinde oturmuş olur. Ama aynı kişinin partisindeki durumu böyle değildir ve olamaz.

Parti içi hiyerarşi, bir yönüyle dernek hiyerarşisine benzer. Derneklerde, üyeler genel kurulu, genel kurul yönetim kurulunu ve yönetim kurulu da başkanı ortaya çıkarır, destekler ve besler.

Partilerde de üyeler ilçe ve illerde ve nihayet genel merkezde kurulları oluşturur. Kurullar da yöneticileri ve liderleri destekler ve besler. Zaten ancak böyle olursa, siyaset, hem parti içinde ve hem de partiler arasında demokratik bir yarış zemininde yürüyebilir.

Yani demokratik siyasetin demokratik unsurları olan siyasi partilerde parti üyeleri “taban” değil “tavan”dır. Yönetim yukarıdaki taşradan aşağıdaki merkeze doğru akar.

Altılı Masa’nın taşradaki uzantılarının kendi aralarındaki yarışmacı iş birliğine bu prensibin de yardımcı olacağı açıktır.

Bu sayede bilhassa önümüzdeki seçimde milletvekili aday belirleme süreçlerine taşra siyasetçisinin olumlu ve yapıcı etkisi daha yüksek olacaktır.

Altılı Masanın taşra uzantıları birbiriyle en sıkı şekilde iş birliği yapabilmeli. İş birliği ile asıl hedefin tek adam rejimini bitirmek olduğunu net şekilde benimseyip buna göre eylem birliği yapabilmeli.

Rakiplerin ve bilhassa Altılı Masanın taşradaki bileşenlerinin birbirine karşı olumlu yaklaşımı çok kıymetlidir. Bu olumlu tavırlar hem AKMHP siyaseti ile Altılı Masa bileşenlerinin arasındaki farkı ortaya koymayı ve hem de AKP sonrası dönemde siyasetin sosyal yapısının yeniden ve hızla normale dönmesini sağlayabilir.

Taşra siyasetinin, sivil toplum örgütlerinin nabzının tutulmasında da olabildiğince iş birliği yapması faydalı olacaktır.

Bu kapsamda Altılı Masanın taşra uzantılarının yerelde kendilerine gelen ziyaret taleplerini kabulde çekingen davranmaması da gereklidir. “Şunlar bize gelmesin” ya da “filancalarla asla görüşmeyiz” türünden keskin söylemlerden de kaçınmalılar.

Herkesi dinlemek, siyasetin kuşatıcılığı için de gereklidir. Altılı Masa her şeyden önce hoşgörü masasıdır, Mevlânâ misali “kim olursan ol yine de gel” diyebilenlerin buluşma mekanıdır.