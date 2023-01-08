Altılı Masa ve yeni ve tarafsız cumhurbaşkanı

Basın Başdanışmanı Bilal Çetin’in aktardığına göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ demiş ki:

“Altı lider Türkiye’yi yönetecek bir Cumhurbaşkanı adayı değil, altı lideri idare edecek bir özel kalem müdürü arıyor. Bunlar imzalayacak o gereğini yapacak.”

Bazen böyle cümlelere karşılık “ha şunu bileydin” denir. Dedik sayılsın.

Bir-iki küçük istisna ile: “Bunlar” hitabı kendisine yakışmadığı gibi “özel kalem müdürü” benzetmesi de buraya pek yakışmamış. Sayın Bakanın daha iyi bir benzetme bulması ve özel kalem müdürlerinden de özür dilemesi gerekir. Zira bizim bildiğimiz eski zamanlarda özel kalem müdürleri “imzalanan belgelerin gereğini” yapmazdı. Şimdilerde ne yapıp yapmadıklarını biz tam bilemiyoruz. Ama içlerinden bazılarının, “boş gezenin boş kalfası” durumundaki “özel kalem odası kadrolu” bakan danışmanlarını fırçalamayı kendisine iş edindiğini biliyoruz!

Gelelim konuya…

Öncelikle Sayın Adalet Bakanının artık o altı lideri “lider” olarak kabul etme noktasına gelebilmiş olması önemli.

İkincisi, evet, şimdiki cumhurbaşkanı kendi bakanlarını ve devlet bürokrasisini yönetmekten ileri geçip “Türkiye’yi yönetmeye kalkan” bir “tek adam”. Ama altı liderin böyle ucube bir statüye aday aramak gibi bir derdi yok zaten. Zaten aksine. Zaten asıl mesele bu. Ve zaten onlar da bu problemin kalıcı çözümü için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i teklif ve vaat ediyorlar.

Üçüncüsü, bilhassa Erdoğan’dan sonraki geçiş döneminde altı liderin ortak sözünden çıkmayan bir cumhurbaşkanı bulabilmesi Türkiye’nin en büyük şansı olacaktır.

Siyasetin yeniden normalleşebilmesi için ve mesela Sayın Bozdağ’ın “eski Bakan” muamelesi görmesi için bu şart.

Akla gelen tek problem yeni gelecek cumhurbaşkanının tarafsızlık vaadini yerine getirip getirmeyeceği meselesidir.

Sayın Bakan endişe etmesinler. O cumhurbaşkanı yeterince tarafsız olur.

Zira Türkiye’de siyaset alanında halen cari olan dört ve hatta beş ana siyasi cereyanın desteğini almış olacak.

Halkçılar ona destek olacak ama her dediklerini yaptıramayacak.

İslamcılar ona destek olmuş olacak ama her istediklerini yaptıramayacak.

Milliyetçilerin –muhtemelen- iki yönü de ona destek olmuş olacak ama onların da dediklerini kolayca yaptırma şansı olmayacak.

Altılı Masa’nın konsensüsü ile ve “seçmenin -tek adam rejimini- ezici çoğunluğu” ile göreve gelecek olan yeni cumhurbaşkanı mecburen demokrat olacak. Liderlerin kendisinden taleplerini ortaklaşa ve demokratça ulaştırmaları halinde uygulayacak. Dolayısıyla demokratların dediğini yapıyor olacak.

Yeter ki tarafsızlığını baştan deklare edilsin.

Sayın Bozdağ “bu dedikleriniz nasıl mümkün olabilir” diye düşünüyor olabilir sorusu kendi pratiğinde haklıdır. Zira tek cins kuş tanımaktadır.

Hele yenisi seçilsin. Hep beraber göreceğiz. Sevineceğiz.

Bir de şimdiden yazalım: Biz o zaman da izleyeceğiz ve gerektikçe eleştirip yönlendireceğiz.

