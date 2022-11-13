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13 KASIM 2022 PAZAR - YIL: 53

Altınlı Masa

Ahmet BATTAL
13 Kasım 2022, Pazar
Altı muhalefet lideri ilk bir araya geldiğinde bu birliğin sürüp sürmeyeceği ve ne ad verileceği bilinmiyordu.

Sonrasında ikisi de belli oldu:

Öncelikle süreklilik netleşti.

Hemen ardından adı netleşti, “Millet İttifakı” da elbette kullanımda ve sürüyor ama o bu adı aştı ve “büyük harfle” yazılacak bir kavrama dönüştü. 

Altılı Masa artık bir isim.

Altılı Masa gelecekte bu dönemi tanımak isteyenlerin zihnine damga vuracak bir kavramın adı.

Altılı masanın muhalifleri de dahil herkes bu ismi benimsedi ve bu birlikten bu isimle bahsediyor. 

Yeni liderlerle ve partilerle takviye edilse de ya da içlerinden biri ayrılsa da muhtemelen adı aynı kalacak. 

Çok akılda kalıcı. Marka değeri çok yüksek. 

İktidar, bu seçime kadar, muhalefeti dağınık gösterme ve dağıtma başarısını göstermişti.

Ama bu sefer durum değişti. Muhalefet dağınık değil.

Elbette yine birilerinin dağıtma gayreti var.

Bilhassa kişisel bazı muhalefet hareketleri kitlesel hareketlermiş gibi gösteriliyor. Ama bunların hepsi nevzuhur oluşumlar.

Muhalefet hareketi imiş gibi görünen o hareketlerin başındaki “lider”ler de daha düne kadar başka yerlerde ve şekillerde idiler.

Dolayısıyla onlardan kayda değer bir şey çıkmayacağı anlaşılıyor. 

Hatta kendi aralarında ikinci bir muhalefet bloku kurmaya çalışsalar bile işe yaramayacak.

Zira “bunlar muhalefete de muhalefet ediyor” fikri akıllı seçmeni kızdırıyor. 

Geriye ana blok olarak Altılı Masa kalıyor. 

Üstelik Altılı Masa artık bir muhalefet masası değil. Bir icraat masası. Ortak ilkeleri ve hedefleri var. 

Dertleri bağcı dövmek değil, üzüm yemek.Meseleleri sadece iktidarı devirmek değil. Yeni bir anayasal düzen kurmak. Yeni bir siyaset tarzı inşa etmek. 

İktidar ortaklarının en çok canını sıkan ise şu:

Altılı Masa –elbette şimdilik- birbirine muhalefet etmiyor. Bir centilmenlik anlaşması imzalamış gibiler.

“İktidarı değiştirinceye kadar gücümüzü bölmeyeceğiz, birbirimizle uğraşmayacağız, sonrasında elbette nezaketli demokrasiyi işleteceğiz” demiş gibiler. 

Ekipleri ve kadroları da bu prensibi anlamış ve özümsemiş. 

Bu anlayış, gittikçe daha da yerleşiyor. Taşraya da mal oluyor. 

Böyle bir ekip AKP tarzı gerginlik siyasetini Türk siyaset pratiğinden uzaklaştırabilir.

AKMHP’den sonra nezaketli siyaseti yeniden geri getirebilir. 

Siyasette nezaket ve anlayış müzakere kültürüne kapı açar. Müzakere kültürü ise demokrasinin ön şartı.

O zaman o masa Altınlı Masa olur. 

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