“Ama onlar!”a dahil masumlar ve suçlular

Aklı başında herkes ve bizler, yıllardır, Perinçek mamulü çok kullanışlı silik “FETÖ” damgasıyla ilgili yazıp söylüyoruz ve masumlara adalet istiyoruz.

Bu yazılarımıza karşılık birileri “ama onlar da şunu yaptı, bunu etti” türünden giriş cümleleriyle “onlar”ın masum olmadığını iddia ediyor ve ispat etmeye çalışıyor.

İyi niyetlilerse biraz konuştuğumuzda toptancılıklarını anlıyor ve suçlularla masumların ayırt edilmesi gerektiğini kabul ediyorlar.

Bu iyi niyetlilere tasnifimizle yardımcı olalım.

Üç grup masum var.

Birinci grup masumlar: Hiçbir gruba mensup değilken “…ÖCÜ” damgası yemiş olanlar. Bunların çoğunun ana özelliği AKP’ye muhalif olmaları. Belki beş bin kişiler.

İkinci grup masumlar: Başka bir dinî gruba mensupken “…ÖCÜ” sayılanlar. Bunların bir kısmının ana özelliği “o cemaat” ile herhangi bir organizasyonda yollarının kesişmiş olması. Ama böyle olmayanlar ve sırf jurnal hilesi/hatası ile damga yemiş olanlar da var. Bunlar da belki yirmi bin belki elli bin kişiler.

Üçüncü grup masumlar ise şunlar (Belki beş yüz bin kişiler):

- “O cemaat”in devlet tarafından verilen izinle kurulan müesseselerinden hizmet almış iken “sen de destekledin” denilerek “…ÖCÜ” destekçisi ve dolayısıyla açık ya da zımnî sabıkalı sayılanlar.

- “O cemaat”e “mensup” değil de sadece sempatizan iken 17/25 Aralık 2013 sonrası geliştirilen ve 15 Temmuz 2016 sonrası pekiştirilen “cemaat eşittir terör örgütü” yaklaşımı ile “…ÖCÜ” destekçisi sayılanlar.

- “O cemaat”e mensup iken yukarıdaki sebeple “terörist” ve “…ÖCÜ” sayılanlar.

Bunların bazıları bazı yanlışlar yapmış olabilir:

- Meselâ, hayatı ve imtihanı devam eden bir kişiyi, asla günah işleyemeyecek hatasız bir lider olarak görüp ne derse “vardır bir hikmeti” diyerek kabullenmek ve ne emir verirse tatbik etmek.

- Meselâ, askeriyeden atılmamak ya da terfi edebilmek vs. için kendisini ve fikirlerini gizlemek ve hatta bazen yalan söylemek.

- Meselâ nurlu kırmızı yerine layt sarı kitap okumak ya da okutmak.

- Meselâ daha önce samimî dindar sandıkları ve “hizmetin önünü” açacağını düşündükleri AKP’ye oy vermişken sonra yanıldıklarını düşünüp bu kere kurtarıcı olarak gördükleri CHP’ye oy vermiş veya istemiş olmak.

- Meselâ HS(Y)K seçimlerinde “yukarıdan yönlendirme”yle “yanlış aday”lara oy vermiş olmak.

- Meselâ AKP gitsin de nasıl giderse gitsin diyecek kadar antidemokrat olmak vb…

Liste uzatılabilir. Ama bunların hiçbiri bu dünyada suç sayılamaz, devlet eliyle cezalandırılamaz. Olsa olsa ahirette sorumluluk sebebi olur.

Gelelim suçluların tasnifine:

Birinci gruptakiler, “o cemaat”in içinden yetişmiş olup darbe suçuyla bir biçimde ilişkili olanlar (Belki beş yüz belki üç bin kişiler).

Bunlar da üç alt grup: 1. Darbeyi planlayan kurmay takımı. 2. Yaptığının darbe olduğunun farkında olarak darbeye karışanlar. 3. Önceden haber ve pozisyon verildiği için o menhus gece “bizimkiler düğmeye bastı, haydi başarsınlar da ben de vaat ettikleri gibi rektör olayım, vali olayım vs.…” diyerek ellerini ovuşturmuş olanlar.

İkinci gruptakiler ise bazı âdi suçları “cemaat adına” ya da “cemaat hesabına” ve örgütleşerek işlemiş olanlar (Belki üç bin belki otuz bin kişi):

- Meselâ kopya çekenler ve çektirenler.

- Meselâ “siyasî ayak”la işbirliği içinde ihaleye fesat karıştırarak devlet kesesinden cemaat zengin edenler.

- Meselâ hileli işlemlerle rakiplerinin ayağını kaydıran bürokratlar.

Örnekler arttırılabilir.

Görebildiğimiz kadarıyla bu grup suçluların çoğu asıl suçlarından yargılanıp cezalandırılmıyorlar. “O cemaat”e mensubiyeti gösteren delillerle teröristlikten mahkûm ediliyorlar. Dolayısıyla da sürecin sonunda zaten işlemedikleri o suçtan er geç beraat edecekler. Ama asıl suçları cezasız kalacak ve kahramanlar gibi aramızda gezecekler.

İşte bizim adalet feryadımızın sebebi.

Bir de AYM, Yargıtay ve Adalet Bakanı anlasa…