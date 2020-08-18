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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 AĞUSTOS 2020 SALI - YIL: 51

Amerikan siyaseti ve Türk demokrasisi

Ahmet BATTAL
18 Ağustos 2020, Salı
Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden yedi ay önce ve henüz resmen adaylığı söz konusu değilken Türkiye’deki siyasî gidişata dair bir değerlendirme yapmış ve ABD’nin Türkiye’de Erdoğan’a karşı muhalefeti destek- lemesi gerektiğini söylemiş.

Bu açıklama o günlerde Ruşen Çakır gibi bağımsız gazeteciler tarafından gündeme getirilmiş ve değerlendirilmişti. 

Aynı açıklama bugünlerde bir biçimde yeniden gündeme geldi ve bu kere siyasetçinin de gündemine gelip oturdu. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun şu açıklamayı yaptı: “ABD Başkan Adayı Joe Biden’ın Aralık ayında kullandığı, nitekim bu günlerde medyaya yansıyan ifadeleri Türkiye üzerinde oynanan oyunların ve müdahaleci yaklaşım- ların adeta bir yansımasıdır. Bu ifadeler demokrasiyle ve Türkiye-ABD ilişkilerinin doğasıyla örtüşmemektedir.”

(Bu mantıklı açıklamadaki “nitekim”in bilerek mi yoksa “nihayet” yerine ve yanlışlıkla mı kullanıldığı bizce önemli. İletişim Başkanının böyle bir esaslı hatayı yapmayacağını varsaydığımızda bu “nitekim” başka manaları akla getiriyor.) 

Nitekim bu açıklamaların neden durup durup yedi ay sonra yeniden gündeme getirildiği hususunda muhalefet haklı olarak Altun’a yüklendi. 

İktidarın bu gündemden nemalanmak isteyeceği açıktı. Nitekim troller muhalefete yüklenmek istedi. 

Ama muhalefet bu sefer de açık vermedi ve bu müdahaleciliğin siyasette malze- me yapılması riskini elbirliğiyle püskürttü. Özetle muhalefet liderleri “Bizim demokrasimiz var ve bize yeter. Biz muhalefet olarak iktidarı nasıl indireceğimizi kendimiz bilir ve buluruz. Başkalarına ve hele ABD’ye ihtiyacımız yok” dediler.

Biden konuşmasında “Erdoğan’dan darbe ile değil demokratik yöntemle kurtulmak gerektiği”nden söz ediyor. Ama yabancı ülkelerin yabacı güçlerinin bir başka ülkede iç siyasete müdahalesinin, hangi amaçla ve hangi yöntemle olursa olsun hiçbir şekilde demokratik olamayacağını unutmuş görünüyor. (Bu kuralı Suriye örneği gibi örneklerde biz de unutuveriyoruz ya neyse!).

Esasen bizde ve diğer demokrasilerde Anayasalar ve Siyasî Partiler Kanunu gibi mevzuat siyasî partilerin yabancılardan doğrudan ve dolaylı malî destek almasını yasaklıyor. Bu yasağa uyulup uyulmadığının denetlenmesi ve bu sebeple de siya- setin finansmanının şeffaflaşması demokratlar ve demokrasi için olmazsa olmazdır. Ama demokrasimizin bu konuda da geriye gittiği açık. 

Fikir desteği ve kulüp desteği gibi diğer tür destekler ise maalesef hep var ve oluyor. Nitekim Özal’dan bu yana parti kurucularının / liderlerin ABD ziyareti sonrasında iktidar ya da iktidar ortağı olması ve bu ziyaretin kamuoyunda “iktidar vizesi” olarak algılanması bu probleme de işaret ediyor. 

Bugün bu beyan ve bu tartışma Türkiye’de yakın gelecekteki iktidarın ABD ta- rafından desteklenmiş olup olmayacağı meselesini gündeme getirecek. 

Ama asıl, bu vesileyle şunu sormak lâzım: Biden seçilirse, muhtemelen örtülü kamu kaynaklarıyla ve örtülü devlet politikası olarak Türkiye’deki muhalefeti destekleyecekse rakibi seçilirse kimi destek- leyecek ve bunu nasıl yapacak? 

Bir de geçmişte AKP dahil hangi iktidarın ABD tarafından ne şekilde destek- lendiğini tartışmamız ve bunun için de şeffaflık meselesini yeniden gündeme getirmemiz gerekmez mi? 

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