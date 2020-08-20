Amerikan siyaseti ve Türkiye

Amerika Birleşik Devletleri başkan adayı Joe Biden’ın Türkiye’nin iç siyasetini etkileme niyetine yönelik saçma açıklaması ile ilgili önceki günkü yazımızı şu cümlelerle bitirdik:

“Ama asıl, bu vesileyle şunu sormak lâzım: Biden seçilirse, muhtemelen örtülü kamu kaynaklarıyla ve örtülü devlet politikası olarak Türkiye’deki muhalefeti destekleyecekse rakibi seçilirse kimi destekleyecek ve bunu nasıl yapacak?”

Aynı gün bu kere Başkan Trump da Erdoğan hakkında şunları söylemiş:

“Erdoğan gibi yabancı liderler birinci sınıf satranç oyuncusu, zehir gibi insanlar. Ben onların hepsini tanıyorum, hepsiyle işleri iyi götürüyoruz. Türkiye’den Erdoğan… Hepsi… Onlarla başa çıkabilecek zihinsel kapasiteden yoksun bir ABD Başkanı olmamalı. Geçen hafta dünya liderleri benden Erdoğan’ı bir aramamı rica etti. Neden diye sordum. Dediler ki ‘o bir tek seni dinler, bizi dinlemiyor’. ‘Bu ABD yüzünden mi?’ diye sordum. ‘Hayır. Senin yüzünden, senin kişiliğin yüzünden. Dinleyeceği tek kişi sensin. Çünkü o kişilik bir tek sende var. Onunla anlaşabiliyorsun.’ Ve biliyor musunuz, bunu herkesin ortasında söylemek istemiyorum, ama bu doğru. Ben onunla anlaşabiliyorum. Beni dinliyor.”

Bu cümleler Erdoğanseverlerin elbette hoşuna gidecektir. Biden tarafından Erdoğan ve muhalefete ilgili söylenenlerle mukayese dahi etmeyeceklerdir.

Hatta “Koskoca ABD başkanı bile bir tek bizim liderimizi dinliyor, demek bizim liderimiz dünyaya sözünü dinletiyor” di- yeceklerdir.

Halbuki Trump “ben onu dinliyorum” demiyor. “O beni dinliyor” diyor. Buradaki dinlemekten kasıt elbette “konuşurken dinlemek” değil. “Sözünü geçirmek. Dilediğini yaptırabilmek.”

Üstelik bu “söz dinletebilme” hali, denildiğine göre Trump’a has bir durum!

Hatırlatalım: 2018 Temmuz’unda NATO zirvesinde çekilen fotoğraflardan biri Erdoğan’la Trump’ı ellerini birbirine kenetlemiş olarak gösteriyor ve iktidar medyası Trump’ın Erdoğan için “En kolay anlaştığım adam” dediğini yazıyordu.

Ama bu görüşmeden kısa süre önce, Trump ABD’nin İsrail büyükelçiliğini “ebedî Yahudi başkenti” dediği Kudüs’e taşıma kararıyla yeni bir fitnenin fitilini ateşlemişti ve Erdoğan da sadece neticesiz biçimde “Ey Trump, ne yapmak istiyorsun?” diye “rest(!)” çekmişti.

Bugün artık bu Kudüs provokasyonu “unutuldu.” Ve Erdoğan, Trump için “Benimle münasebetlerinde samimî ve dü- rüst” diyor...

Baştaki soruya dönecek olursak:

Dikkatli bakan herkes görüyor ki Biden da Trump da seçim öncesi bu lâflarıyla iç siyasete oynuyorlar. Daha da önemlisi onların bu sözlerini Türkiye’de gündeme getiren siyasetçiler de -“vatan millet, istiklâl hürriyet” nutukları atsalar da- herkes biliyor ki aslında onlar da iç siyasete oynuyorlar.

Diplomasiyi yerle bir eden böyle siyasetin şerrinden nereye sığınalım?