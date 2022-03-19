Anayasa Mahkemesi Valisi

Valiler ve kaymakamlarla ilgili çok tabirler var. Mesela “Kim takar Yalova kaymakamını…”

Mesela “Pabucumun valisi, sen de kim oluyorsun…”

Ama şimdi yazacağımız kişi bunlardan hiçbiri değil.

Kendisi ne Yalova’da ve ne de Pabuç’ta…

Yalova’nın biraz yan kısmında. İzmit’te. Kocaeli’nde.

Tırnak içinde Sayın Vali, tırnak içinde şunları söylemiş:

“Türkiye’nin bir bölgesinde başka bir devlet kurmaya çabalıyorsun. Sonra ‘bu ülkede demokrasi, insan hakları yok’ diyorsun. Bu nasıl bir aymazlıktır, nasıl bir ihanettir bu. Terör örgütlerini ve siyasi uzantılarını bu ülkede meşru gösteren, bunlarla iş birliği yapan, bunları ‘saz çalan çocuklar’ gibi gösteren gruplara sesleniyorum: Bakın bunun sonu bir felaketle sonuçlanır. Bu ülkenin PKK’lı, HDP’li bir içişleri bakanına, bir milli eğitim bakanına, bir cumhurbaşkanı yardımcısına tahammülü yoktur. Bu milletin sinir uçlarıyla oynamayın. Aklınızı başınıza alın. Dünyanın hiçbir yerinde bayrağınızı kabul etmeyen, toprak bütünlüğünüze saygı duymayan bir siyasi hareketin, tırnak içinde söylüyorum, meşru olabilmesi mümkün değildir.”

Sayın Vali bu konuşmayı “Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni”nde yaptığı için bazı yönlerden ve bilhassa PKK açısından makul karşılanabilir.

Ama kapatma davası Anayasa Mahkemesinde devam etmekte olan bir parti için “toprak bütünlüğünüze saygı duymayan bir siyasi hareketin, tırnak içinde söylüyorum, meşru olabilmesi mümkün değildir” denince oldukça garip bir durum ortaya çıkıyor.

Bu parti yarın kapatma davasından kurtulur da meşruiyetini tescil ettirirse ne olacak?

Siyasi partilerin rejim açısından meşruiyetini tesbit komisyonu olarak görev yapan bir Yüksek Mahkemenin kararından sonra, o Sayın Vali, tırnak içinde makamında kalabilecek mi?

Daha da önemlisi önümüzdeki seçimlerden birinde sistem değişikliği olur da o parti tek başına ya da bir koalisyon ortağı olarak iktidara gelip herhangi bir bakanlık da alırsa o vali tırnak içindeki yerinde kalabilecek mi?

Öyle ya, her vali kendi vilayetinde bakanların temsilcisi ve el ulağıdır. Saygı duymasa da resmi hürmeti “göstermek” ve emrine uymak zorundadır.

Demek o Sayın Vali tırnak içinde Anayasa Mahkemesi Valisidir.

Bu konuşmadan bizim çıkardığımız netice şu:

“Ben siyaset yapmak istiyorum. Ama makamım bana dar geliyor. Sayın Cumhurbaşkanım Erdoğan, beni milletvekili yap, senin yanında siyasete devam edeyim. Ya olayım ya öleyim.”