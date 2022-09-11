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11 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

Anayasa üstünde kararname

Ahmet BATTAL
11 Eylül 2022, Pazar
AKMHP cumhurunun çanak uçağında bir çanak gazeteci önceki gün şu çanak sorusunu sordu:

“Kılıçdaroğlu, KHK’lıları göreve iade edeceğinden bahsetti. Siz de böyle bir yetkisinin olmadığını söylediniz. Ama işin arkasında başka bir şey daha var. Bu KHK’lılar, siz de belirttiniz, PKK’lılar ve FETÖ’cüler. Bunların ikisinin birlikte arkada bıraktığı on binlerce şehidimiz var, verdiği büyük zarar var. Altılı masadan da bununla ilgili herhangi bir itiraz yok, çok mutlular. Cumhuriyetin 100’üncü yılını kutladığımız bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmak, bizi nereye götürmek istiyor?”

Erdoğan çanağı doldurdu: 

“Yani siz aslında sorunun içinde cevabı verdiniz. Bunların şüheda diye bir dertleri var mı, yok. Neymiş; FETÖ’cülerle, KHK’lılarla ilgili ‘ben bırakacağım’ diyor. Sen kimsin, sen neyi bırakıyorsun? Yargı bunun kararını verir. Ama o, bu kararı yargıya bırakmıyor, kendisi bu kararı verecekmiş! Bay Kemal’e sormak lazım ‘sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?’ O masanın etrafında olanlarda da bu konuyla ilgili gariplikler var. Bir defa böyle bir yetki yok. Bu kadar şehidimiz olacak, bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz! Bizler bu ülkede siyaset yaptığımız sürece kolay değil bu işler.”

Son cümleden başlayalım. 

Dolaylı anlamı şu: “Altılı Masa muktedir olursa ben siyaseti bırakırım.”

İzahı da şu: “Biz siyaset yaptığımız sürece bu işler kolay değil ama bu işler kolay hale geldiğinde de biz siyaset yapmıyor oluruz!”

Haydi hayırlısı.

Bir cümle daha: “Bütün bu şehitlerimizin faillerine siz tahliye kararı vereceksiniz veya beraat kararı vereceksiniz.”

Kılıçdaroğlu ve Altılı Masanın liderleri “suçluları serbest bıraktıracağız” demişler ve dolayısıyla eleştirilesi şeyler söylemişler, öyle mi?  

Biz duymadık, okumadık. Pek mümkün de görünmüyor. Ama “Erdoğan diyorsa doğrudur!”

Bir cümle de şu: “Bay Kemal’e sormak lazım ‘sen bu yetkiyi nereden alıyorsun?’”

Muhalefetin Erdoğan’dan yetki istemediği açık. Yetkiyi nereden alacağını bildiği de açık. O sebeple muhalefet konuyu kamuoyuna mal etmeye çalışıyor ve önemli ölçüde başarıyor. Seçimde siyasi gücü elde ederse elbette kanunla dilediğini yapar. 

Ama bir zamanlar “bir gece ansızın TBMM’ye gelebiliriz” dedikten hemen sonra KHK’leri Mecliste kanunlaştıran Erdoğan şimdi KHK’lerin dokunulamaz olduğunu varsayıyor.  

Anayasa üstü bir kanundan söz ettiğini de düşünebilirsiniz. 

Bu bize darbecilerin yazdırdıkları Anayasaya koydurdukları “değişmez maddeler” meselesini hatırlatıyor. 

Erdoğan’ın TBMM’si, muhaliflerin, “kanun dediğin genel ve soyut olur, kanunla ve kişi adı zikredilerek halkın muhalif kesimine damga vurulamaz” mealindeki bütün itirazlarına kulak tıkayarak kanunla idari işlem tesis etti. 

Altılı Masa şimdi diyor ki “suçlu olanı cezalandırma işi yargısal bir faaliyettir, biz bu toptancı idari işlemi Kanunla geri alacağız.” 

Yetkiyi de Erdoğan’dan değil, milletten istiyor.  

Ama Erdoğan ısrarla “ben varken bu işleri yapamazsınız” diyor. Göreceğiz. 

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