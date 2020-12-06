Andante çelişkiler diyarı

Bir zamanlar bir TV kanalında sosyal çelişkileri örnekleyen bir program vardı. İki örneğinden birini başta, diğerini sonda anlatacağız.

Röportajcı Ankara Ulus’ta Opera Semtindeki Otobüs Durağında bekleyenlere soruyor:

-Bu semtin adı nedir?

-Opera.

-Neden?

-Bilmem ki.

Soruya muhatap olan herkes aynı durumda.

Ama bu arada kameraman ilginç bir açıdan çekim yapıyor ve izleyiciye dersini veriyor. “Bilmem” diyenlerin arkasındaki binanın girişinde kocaman yazı her şeyi anlatıyor: Devlet Opera ve Balesi!

İşte devlet ve işte millet…

Yirmi üç ay önce tiyatrocu Rutkay Aziz "Cumhurbaşkanı bir Mozart bir Beethoven dinlesin, belki iyi gelir" deyince kızan Erdoğan “Cumhurbaşkanını bira içmeye, Mozart dinlemeye zorlamak faşistliğin dik âlâsıdır” diye karşılık vermişti.

Biz o zaman bu zorlama işini anlamamıştık.

Erdoğan, geçen gün Opera semtindeki yeni CSE Konser Salonunun açılışında, evde günlerce tekrar ettiği bir tekerlemeyi yarışmada dikkatle söylemeye çalışan bir delikanlı edasıyla, şunları okudu:

“Pisagor ve Farabi tertibinden ilhamlarla Mozart ile Bach'ın portelerinden tınılar, Şemsettin ile Meragi'den terennümlerle, Kostakoviç ile Şopin'in bestelerinden ritimler burada buluşacaktır. Şehnaz besteler uvertürlere, kâr-ı nâtıklar andantelere burada yol gösterecektir. … Bir Itri Neva Kâr'ıyla bir Beethoven konçertosu, bir Yunus ilahisine eşlik eden barış senfonisi olarak buradan dünyaya açılacaktır. İnşallah burası önümüzdeki dönemde ülkemizin kültür sanat zenginliğinin nişanelerinden biri olarak milletimize hizmet verecektir.”

Böylece millet olarak faşistlikten kıl payı nasıl kurtulduğumuzu anlamış olduk!

Meşhur hikâyeyi bilirsiniz. Bir gün Bayburt’a senfoni orkestrası gelir. Tüm Bayburt’un yetişkinleri faşistik bir emirle zoraki götürülür. Çıkışta bir gazeteci, Bayburtluya konseri nasıl bulduğunu sorunca cevabı alır: “Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmedi.”

O açılış toplantısında protokolün büyük çoğunluğunun yüzündeki maskeler kalplerinden geçen bu cevabı gizleyemedi.

Başta bahsettiğimiz TV programının diğer bir bölümünde röportajcı stattan çıkan amigoları rastgele durdurup soruyor:

-Ölmeye hazır mısınız?

-Ne alakası var Abi şimdi, şaka mı bu!

-Biraz evvel içerde hep beraber bağırıyordunuz ya; “ölmeyeeee, ölmeyeeee, ölmeye geldiiiiiiik!” diye. O yüzden soruyorum!

Bu ikinci örnek siz AKP’li dostlarımıza ithaf olunur. Anladınız siz onu!