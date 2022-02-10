Ankara Barosu pasifleşemez

Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezinin başkan yardımcıları Av. Gizay Dulkadir ve Av. Sercan Aran ile sekreter Av. Rümeysa Budak başta olmak üzere altı divan üyesi, Baro Yönetimini, insan haklarını koruma ve işkenceyle mücadele hususunda pasif kalmakla itham ederek bu görevlerinden istifa etti.

Konu basında ve bilhassa sosyal medyada önemli yer buldu. Biz can sıkıcı ayrıntıları yazmayacağız. Özeti şu:

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan bazı şüphelilere işkence yapıldığı iddialarını araştırmak üzere Baro İnsan Hakları Merkezi tarafından görevlendirilen avukatların hazırladıkları raporun yayınlanması Baro Yönetim Kurulu tarafından “aynen yayınlama gibi bir zorunluluk yok” denilerek engelleniyor. Bu durum bir yönetim krizine sebep oluyor ve ardından istifalar geliyor.

Basının konuyla ilgilenmesi elbette gerekliydi ve gereklidir. Bundan rahatsız olmaya gerek yoktur. Zira insan hakları hepsinden ve her şeyden daha önemlidir. Daima.

İnsan hakları konusunda geri adım atıldığı izlenimi vermemek Ankara Barosunun en temel görevlerinden biridir.

Hele “iki numaralı baro”nun ne türden baronların hangi numaralarıyla ortaya çıkarıldığını kamuoyunun her geçen gün yeni delilleriyle öğrendiği böyle bir dönemde Başşehrin gerçek Barosu olduğunu iddia eden bir Baronun gerçek insan haklarına gerçekten önem verdiğini ve bu mücadeleden hiçbir biçimde geri adım atmadığını gerçekten göstermesi çok çok önemlidir.

Başkanı Erinç Sağkan’ı Metin Feyzioğlu’nun yerine Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına seçtirerek insan hakları ve hukuk devleti arayışları konusunda önemli bir başarıya da imza atmış olan Ankara Barosu’nun ve yönetiminin bu konudaki hassasiyetini sürdürdüğüne inanmak istiyoruz.

Önceki Başkan Sağkan’ın yardımcısı iken Baro Yönetimi tarafından gelecek seçime kadar Başkanlığa seçilen Av. Kemal Koranel’in ve ekibinin bu konularda en az önceki başkan ve önceki dönemdeki üyeler kadar duyarlı olduğunu ümit etmek istiyoruz.

Ama öte yandan basında yer alan istifa açıklamaları ve gerekçeleri de can sıkıcı.

Bir üyesi olarak Ankara Barosu’nun her konuda, ama bilhassa Merkezlerin çalışmaları konusunda daha şeffaf olmasını ve kamuoyunu sağlıklı şekilde bilgilendirmesini bekliyoruz.

Nazik gözü küçük bir toz bile rahatsız eder.

Aynı şekilde böyle nazik zamanlarda insan hakları konusundaki küçük bir olumsuz imaj da dalga dalga yayılır ve her tarafı etkiler.

Devleti hukuka uygun davranmaya zorlamak hususunda tarihi boyunca büyük görev ifa etmiş olan Baroların pasifleştiğine dair küçük bir imaj bile moral bozucu ve ümit kırıcı olur.

Derhal tedbiri alınmalıdır. Gerekirse Sayın Sağkan’ın da katkısıyla…