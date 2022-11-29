Arabına gazoz, Kürdüne limon!

Uzun zamandan bu yana, Türkiye’nin güneydoğusundan başka, bir de Suriye’nin ve Irak’ın kuzeyinden de şehit haberleri geliyor ve neredeyse artık haber değeri yok.

Gariptir, HDP dışındaki muhalefet de bu konuda neredeyse suskun ya da AKMHP koalisyonuna çanakçı durumunda.

Klasikleşen söylem malum:

“Kanları yerde kalmadı, kalmayacak; intikamları alındı, alınacak; taş üstünde taş, baş üstünde baş bırakmayacağız vs. vs.”

Çözüm arayışı da zaten “çözüm süreci” adlandırması altında çoktan “tu kaka”.

“Devlet aklı” için tek çare, silahların gölgesinde gazoz-limon bölüşmeye devam etmek!

Devletin her konuda ve bu konuda hukukun içinde kalması gerektiği gibi hususlar AKP entelektüellerince –kaldılarsa- çok zamandır dillendirilmez oldu.

Konuşanlar muhalif sayılıyor. Muhalifler düşman sayılıyor. Düşmanlara ne yapılacağının kararını da kıt akıllılar veriyor.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Eski Gazi Üniversitesi) Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) aslî üyesi, Ceza Hukuku ve Adlî Bilimler Vakfı Kurucusu Prof. Dr. İzzet Özgenç önceki gün twitter mesajında şunları yazdı:

“Terörle mücadelede hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin hesabı, ancak faillerin yargılanmasıyla sorulabilir. Terörle mücadelenin başarısı, etkisiz hale getirilen kişi sayısının fazlalığına değil, terörizmi besleyen sebep ve kaynakların ortadan kaldırılmasına bağlıdır.”

Suriye iç savaşı dediğimiz meseleden sonra Suriye’de terör batağına saplanmış gibiyiz.

Bu Suriye meselesinin arka planında nelerin olduğunu henüz tam bilemiyoruz. İleride, iktidar değiştikten sonra bazı şeyleri daha net görüp daha rahat söyleyeceğiz.

Ama Suriye meselesine Suriye’nin gözünden de bakmakta fayda var.

Hatırlayacaksınız, AKMHP cumhurunun başkanı 37 ay önce şunları söylemişti:

“Bizim için uçuşa yasak diye bir şey söz konusu değil. Astana süreciyle bizim Rusya-İran-Türkiye olarak dayanışmamız var. Bu olmamış olsaydı İdlib kan gölüne dönerdi. Burada 300-400 bin nüfus bize yürüyüşe başlamıştı. Silahlar durunca bu yürüyüş durdu. İdlib devasa bir alan. Önemli olan bu devasa alanda böyle bir birikimi kontrol altında tutmak. Yaşam tarzını kontrol altında tutmak. Buna da en uygun olan Araplardır. Kürtlerin yaşam tarzları buraya uygun değildir.”

Bu sırada gelen “neden” sorusu üzerine de “buralar çöl bölgeleri(!)” demişti.

Bir komşu ülkenin devletinin başkanı, sizin ülkenizin sınır bölgelerine, sizin Araplarınızı mı sizin Kürtlerinizi mi yerleştirse memnun olursunuz?

“Sana ne bizim iç işlerimizden” demez misiniz?

Onlar da böyle söylüyor olabilirler mi?

Daha da önemlisi kendisini Arap olarak ya da Kürt olarak nitelendiren dünya vatandaşları kendilerine ne tür coğrafyaların daha uygun olacağına başkalarının “karar vermesini” ne kadar hazmedebilir?

Bu yaklaşımları ne kadar “yerinde” bulur?

“Büyük fotoğrafı görmek” demek, kalbi doğru okumak demektir.

Büyük kafaları gaflet içinde görmekten bıktık. Yeniden akıllıca çözümler istiyoruz.

Altılı Masa’nın bu konuda ne diyeceği çok önemli. Gerçekten ve sabırla bekliyoruz. Meral Akşener Hanımefendi’nin bu konuda ekibine liderlik etmesi Altılı Masa için de çok kıymetli olur.