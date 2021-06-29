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29 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Aşık Veysel’e dağ deldiren Erdoğan’a

Ahmet BATTAL
29 Haziran 2021, Salı
Gün geçmiyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dili sürçmesin, konuşmasında ve yürümesindeki aksamalar yeniden ve yeniden görünür olmasın.

En son, kanal binasının çatısının temelinin atılması töreninde “Aşık Veysel gibi dağları deldik” dedi. Bu aslında bir “dil sürçmesi” değil, bir “zihin sürçmesi”.

Yirmi sene önce, liderler Erbakan, Ecevit, Demirel ve onların siyasetçi dostları hakkında üstelik dinozor benzetmesi de yaparak “kenara çekilsinler, gençlere yer açsınlar” diyenlerin “bir numara”sı bugün benzer taleplerle karşı karşıya. 

Geçen gün iştirak ettiğimiz bir Ankara düğününde masalarda bir arada bulunan muhafazakâr siyasetçilerin ve bürokratların ana gündem konusu şu idi: 

AKP’nin ve aslında Erdoğan’ın oy oranının, metal ya da ametal yorgunluğuna da bağlı olarak -anketçilerin bile göstermeye cesaret edemeyeceği kadar- düşük olduğu ve hızla daha da düştüğü söyleniyordu. 

“Erdoğan entelektüellerini ve duâları kaybetti” deniyordu.

Erdoğan’ın bilhassa uluslar arası ilişkilerde ülkeye zararının faydasından çok olduğu ve artık çekilmesi gerektiği, kendi rızasıyla çekilmezse bir şekilde ikna edilmesi gerektiği hususunda hemen hemen herkes mutabıktı. Herkes bir “saray içi darbe”den korkuyordu. 

Zaten düğünde “evet efendim, sepet efendim”cilerden sadece bir iki “tane” vardı. Onlar da “aman yıkılmasın, yıkılırsa üstümüze düşecek, ezileceğiz” havasındaki birkaç karınca idi. 

Diğerleri “eski AKP’li”, “başını sokacak yer arayan AKP’li” ya da “ben zaten AKP’li değildim”ci AKP’li idi.

Artık bu noktadan itibaren, Türkiye için, muhalefetin bilhassa cumhurbaşkanı adayı konusunda neyi nasıl yapacağı çok daha önemli hale gelmiş oluyor. 

Birinci ihtimal: 

Liderlerin hiçbiri Erdoğan’ın karşısına çıkmayacak. Bu tuzağa düşmeyecek. Hepsi sistemi değiştirme yani “partiler üstü cumhurbaşkanı ve siyasetçi başbakan”lı parlamenter sisteme dönme vaadinin gereğini yapacak. 

Kemal Kılıçdaroğlu da, Meral Akşener de, Ali Babacan da, Ahmet Davutoğlu da, Gültekin Uysal da, Temel Karamollaoğlu da “biz başbakanlığa talibiz, birbirimizle rakibiz, cumhurbaşkanı adayımız şudur” diyecek ve “başbakan olmayı düşünmeyen” ve halkın da “başbakan olmasını düşünmediği” birini bulup olabildiğince geniş katılımla ortak aday olarak çıkaracaklar.  

İkinci ihtimal: 

Ya da tam tersini yapacaklar. Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunu bir tür anket gibi kabul edecekler ve bu amaçla bütün liderlerin hepsi hep birlikte aday olacak. 

Böylece saraydaki AKP’nin perde arkası yöneticilerinin “ya o ya ben” şeklindeki ikili oyununu ve tuzağını görecekler ve engelleyecekler.

Biz de seçim arefesinde “karşı köşeye dilediği gibi yumruk sallayan Erdoğan’ı” değil “beş köşeden gelecek yumruklardan kendisini kollamaya çalışan Erdoğan’ı” izleyeceğiz. 

Her iki halde de muhalefet Erdoğan’ın üzerine sert gitmeyecek. 

Zira biliyorlar ki aksi halde “Erdoğan’a mecburuz” ya da “ölümüne Erdoğan” diyenlerin sayısını azaltmayıp arttırırlar. 

Erdoğan’a muhalefet ederken onu sevenlere şefkatle muamele edecekler, bilhassa onun yaşlılığına, fizikî ve aklî melekelerine dair hususlarda uyarıcı ve uyandırıcı olacaklar. Böyle bir yönetmenin ve verdiği imajın problemini anlatıp halkı ondan vazgeçmeye ikna edecekler. 

“O” gidince “partisi”nin biteceğini ise biz yirmi yıldır söylüyoruz. 

Gelecek olanı hayra yöneltmek ise yine hepimizin işi olacak. 

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Yorumlar

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  • Ozan Kaya

    29.6.2021 00:37:19

    Ahmet ağabey, maşaAllah. Çok ince ve çok açıklayıcı bir yazı. Bu kadar nazik anlatılamazdı. Tam da siyasetçilerden beklenen üslup..

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