AYM’den bir yanlış bir doğru

Önce Anayasa Mahkemesinin doğrusu:

Cebrail Padak adlı öğrenci üniversitede izinsiz afiş astığı gerekçesiyle yönetim tarafından kendisine verilen uyarma cezasını AYM’ye taşıyor.

AYM verdiği ihlal kararında, izinsiz afiş asma eyleminin Disiplin Yönetmeliğinin beşinci maddesi gereğince disiplin cezası ile cezalandırılabilmesi için, bu Yönetmelik hükmünün, “bu hükümle takip edilen meşru amaç” ile birlikte ele alınması gerektiğini değerlendiriyor.

AYM, somut olayda afiş asmanın üniversitedeki düzeni ne şekilde bozduğuna veya bozma tehlikesi meydana getirdiğine dair Mahkeme kararında hiçbir değerlendirmede bulunulmadığını, Gezi Parkı protestoları sırasında hayatını kaybetmiş olan Ali İsmail Korkmaz’ı doğum gününde anma amacı taşıyan afiş için üniversite duvarının geçici olarak kullanılması dışında, afişin görüntü veya çevre kirliliğine neden olduğuna ya da içerik ve biçim itibarıyla hakaret, şiddete teşvik, nefret söylemi içerdiğine veya isyana teşvik ettiğine dair bir tespit de yapılmadığını belirtiyor.

AYM üniversite ortamında öğrencilerin bazı mevzuat hükümleri ile çatışan davranışlarının soyut bir biçimde bir tehlikeye sebep olacağından bahisle cezalandırılmasının başta ifade özgürlüğü olmak üzere çok sayıda anayasal hak ve özgürlük üzerinde bir baskı oluşturma potansiyeli taşıdığını tesbit ediyor.

AYM ayrıca bilimsel üretimin merkezlerinden biri olarak kabul edilen üniversite yerleşkesinde ifade özgürlüğü ortamının oluşturulmasının zaruri olduğunu, bir kamu kurumu olmakla birlikte ceza infaz kurumu, karakol veya örgün eğitim yeri niteliğinde olmayan üniversitelerde ifade özgürlüğüne yönelik müdahalenin istisnai olması gerektiğini, bu bağlamda özgür düşüncenin ve eleştirel aklın beşiği olarak görülen akademide, farklı düşüncelere sahip olan, ifadelerini açıklama şekilleri keskin olabilecek üniversite öğrencilerine daha fazla hoşgörü gösterilmesi gerektiğini bildiriyor.

Sonuçta AYM, Yönetmeliğe şeklen uygun da olsa afiş asana sadece bu sebeple disiplin cezası vermenin demokratik toplum gereklerine uygun olmadığına ve başvurucunun ifade hürriyetinin ihlal edildiğine karar veriyor.

AKP’nin rektörlerine ders ve ibret olsun. AYM bu kararda alkışı hak ediyor.

Gelelim yanlışa:

AYM Bank Asya’ya 2014’te para yatırmanın “örgütün talimatı ile yapıldığı” ispat edilmedikçe bu eylemin örgüt üyeliği suçuna delil sayılamayacağına -tekrar- hükmetmiş.

Biz aksini düşünüyoruz. Delilimiz de net. Altı yıldır defalarca yazdık. (En yakını 23 Ağustos 2022 tarihlisi). Yargıtay’a ve şimdi ve şimdilik AYM’ye hakim olan bu yaklaşım kökünden yanlış.

“O cemaat artık cemaat değil terör örgütüdür” formülü sadece 15 Temmuz’dan sonrası için ve ancak öncesinde somut suç işlemiş ve işletmiş sınırlı sayıda kişi üzerinde bir anlam ifade edebilir.

Bu kuralı geçmişe ve bütün mensuplar hakkında işletmek, “suçun ve cezanın kanuniliği ilkesi”ne, “suç işleme iradesinin (kastın) gerekliliği”ne, hukuka ve vicdana uymaz.

Yani biliyoruz ki AKP iktidarının ilk on senesinde, “o cemaat”; “makbul cemaat” ve hatta “en makbul cemaat”. Ama sonra, önce 2013 sonunda külliyyen “Paralel Devlet Yapılanması/PDY” ve ardından yaşanan -ve hakiki mahiyeti halen de aydınlatılmış olmayan- 15 Temmuz menhus hadisesinden sonra da külliyyen “…öcü” haline getiriliyor.

Böyle bir yapının mensupları ile ilgili şimdiki bakış açısı ve ilkeler yanlış.

2014’e 2014’ten bakalım: 2002 öncesine dayanan “AKP+cemaat=iktidar” işbirliği bitmiş, öküz ölmüş, ortaklık bozulmuş, herkes “hükümet cemaat çatışması”ndan söz eder olmuş. Ankara ile Pensilvanya arasında aracılar gidip geliyor. Şahinler uçuyor, serçeler kaçıyor vs.…

İşte bu sırada ve bu ortamda, artık makbul sayılmayan, “çağırdım gelmedin, artık gelme, istemem” denilen “cemaat lideri”, mensuplarına, “bankamızı iktidarın şerrinden koruyun” diyor. Birileri de altın bozdurup ya da kredi çekip “o cemaatin” olduğunu herkesin bildiği “o banka”ya parasıyla destek oluyor.

Bu eylem o gün suç mudur? Hayır. Asla.

O günden iki yıl sonra kalkışılan darbenin ardından, darbeyle ilgisi olmayan ve somut örgüt suçu işlemiş olmayan kişileri, bu ve benzeri eylemleri gerekçe göstererek hangi kanunla cezalandırabiliriz?

AYM bu konuda klişeler oluşturmadan önce bu temel soruya açık yüreklilikle cevap vermeli.

