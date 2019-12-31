"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2019 SALI - YIL: 50

AYM’nin Wikipedia kararının söyledikleri

Ahmet BATTAL
31 Aralık 2019, Salı
Herhangi bir konuda internet kaynakları yardımıyla ansiklopedik bilgi aradığımızda neredeyse hiç tereddüt etmeden doğruluğuna güvenebildiğimiz ve faydalandığımız önemli kaynaklardan biri Wikipedia adlı canlı ve özgür ansiklopedi web sitesi. Ticari değil. Siyasi değil.

İçerdiği bilgiler gönüllülerden oluşan geniş bir wiki çevresi tarafından sürekli geliştiriliyor güncelleniyor, denetleniyor ve düzeltiliyor. 

İnternet çağının en önemli icatlarından biri denilebilir. 

İşte bu web sitesine iki buçuk sene önce idare tarafından “Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı” gerekçesiyle Türkiye’den erişim engeli konulmuş ve ardından da bu yasak AİHM ve AYM yargısına taşınmıştı. 

Twitter ve facebook davalarında çok hızlı hareket eden AYM her nedense bu konuda kulağının üstüne yatıp beklemişti. 

Konu, bilhassa 15 Temmuz’dan sonra, 15 Temmuz’a, öncesine ve sonrasına dair yurt dışından eklendiği anlaşılan ve içeriği itibariyle problemli de olabilen bazı bilgilerin Türkiye Devletinin resmi görüşünü yansıtmıyor, eleştiriyor ve hatta reddediyor olması idi. Bu kadar. Hakaret yok. Net suçlama yok. Bunlar zaten Wikipedia’nın prensiplerine aykırı. 

Yetkililer, erişim engeli uygulamasına, “teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye’ye karşı uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline geldiği” gerekçesiyle başvurulduğunu bildirmişti.

Devasa bilgi deposunun sadece belli kısımlarına ait olan bu sübjektif problem sebebiyle tüm ansiklopediye erişim yasağı getirmek nasıl bir ruh halini yansıtır?

Erişim engeli, anlamsızlığı ve gereksizliği bir yana, gerekçesizliğiyle de vahim bir uygulama idi. Bilgi arayıcılarının kolunu kanadını kırıyordu. 

Bu berrak bilgi kaynağına dolaylı erişim yöntemleriyle erişmeye çalışmak mümkündü ama çokları gibi bizi de rahatsız ediyordu. 

Anayasa Mahkemesi, AİHM ve Avrupa Konseyinin de baskısı altında kalınca, işi daha fazla savsaklayamadı. Bu erişim engelinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti ve kaldırılması için düğmeye bastı. 

Henüz gerekçeyi görmedik. Ama bu karar bizi şahsen çok sevindirdi. Okuyucularımızın da aynı kanaate sahip olduğu düşünüyoruz. 

Bundan sonra ne olacak, nasıl olacak, ayrı mesele. Ama gecikmiş bu kararın siyasete ve iç hukuka ne dediği bizce önemli. 

İfade özgürlüğünün hem de bu şekilde kurumsal olarak ve düzenli biçimde ihlali Türkiye’nin hürriyetler yönünden ne kadar geriye götürüldüğünün en önemli işaretlerinden biri idi. 

Mevcut gidici iktidarın bu karardan ders çıkaracağını ummak safdillik olur. Bizce iktidar adayı partilerin ve sivil toplumun çıkaracağı ders daha önemli. 

Hür doğup hür yaşamak insaniyetin emeli.

İfade hürriyeti düşünce özgürlüğünün de temeli. 

Özgürce ifade edemedikten sonra, hür olsan ne yazar! 

Söyleyemedikçe dilin, düşün düşünebildiğin kadar…

Okunma Sayısı: 301
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB’yi refah için istiyoruz

    Kanal, İstanbul’u savunmasız bırakır

    İstanbul'da iki binanın çatısı uçtu, dış cephe için kurulan bir iskele de koptu

    100 bin Suriyeli’yi İstanbul’dan gönderdik

    Gazze ablukası 520 fabrikayı kapattırdı

    Emekliler yeni yılda “intibak” istiyor

    Libya krizine ilişkin Rusya'dan açıklama

    'İsrail'in bu kararı, bizi yeniden mali krize sokuyor'

    Antep Valiliği'nden 'özel güvenlik bölgesi' açıklaması

    Mansur Yavaş'tan gündeme dair açıklamalar

    Mısır, Arap Birliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdı

    Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ oldu

    Hırvatistan eski Başbakanı 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

    Hollanda’da Doğu Türkistan protestosu

    Silah arkadaşları şehidini 23 yıldır unutmadı

    Japonya, yabancı turistlere bedava uçak bileti dağıtacak

    Hizbullah, ABD'den intikam alacaklarını açıkladı

    Bir gazete daha kapanıyor

    Libya tezkeresi Meclis'te

    2019 protestolarla geçti

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Kanal İstanbul, bir “Amerikan projesi” mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    AYM’nin Wikipedia kararının söyledikleri
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Okuma programı notları
    Genel

    Kanal, İstanbul’u savunmasız bırakır
    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Dolar neden yükseliyor?
    Süleyman KÖSMENE

    Şaka ile dinden çıkılır mı?
    Genel

    Emekliler yeni yılda “intibak” istiyor
    Genel

    AB’yi refah için istiyoruz
    Ali FERŞADOĞLU

    Seferberliğe nereden başlamalı, neler yapmalı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.