AYM’nin Wikipedia kararının söyledikleri

Herhangi bir konuda internet kaynakları yardımıyla ansiklopedik bilgi aradığımızda neredeyse hiç tereddüt etmeden doğruluğuna güvenebildiğimiz ve faydalandığımız önemli kaynaklardan biri Wikipedia adlı canlı ve özgür ansiklopedi web sitesi. Ticari değil. Siyasi değil.

İçerdiği bilgiler gönüllülerden oluşan geniş bir wiki çevresi tarafından sürekli geliştiriliyor güncelleniyor, denetleniyor ve düzeltiliyor.

İnternet çağının en önemli icatlarından biri denilebilir.

İşte bu web sitesine iki buçuk sene önce idare tarafından “Türkiye’yi çeşitli terör gruplarıyla aynı düzlemde ve iş birliği halinde göstermeye çalışan yazı ve yorumlar yapıldığı” gerekçesiyle Türkiye’den erişim engeli konulmuş ve ardından da bu yasak AİHM ve AYM yargısına taşınmıştı.

Twitter ve facebook davalarında çok hızlı hareket eden AYM her nedense bu konuda kulağının üstüne yatıp beklemişti.

Konu, bilhassa 15 Temmuz’dan sonra, 15 Temmuz’a, öncesine ve sonrasına dair yurt dışından eklendiği anlaşılan ve içeriği itibariyle problemli de olabilen bazı bilgilerin Türkiye Devletinin resmi görüşünü yansıtmıyor, eleştiriyor ve hatta reddediyor olması idi. Bu kadar. Hakaret yok. Net suçlama yok. Bunlar zaten Wikipedia’nın prensiplerine aykırı.

Yetkililer, erişim engeli uygulamasına, “teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye’ye karşı uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline geldiği” gerekçesiyle başvurulduğunu bildirmişti.

Devasa bilgi deposunun sadece belli kısımlarına ait olan bu sübjektif problem sebebiyle tüm ansiklopediye erişim yasağı getirmek nasıl bir ruh halini yansıtır?

Erişim engeli, anlamsızlığı ve gereksizliği bir yana, gerekçesizliğiyle de vahim bir uygulama idi. Bilgi arayıcılarının kolunu kanadını kırıyordu.

Bu berrak bilgi kaynağına dolaylı erişim yöntemleriyle erişmeye çalışmak mümkündü ama çokları gibi bizi de rahatsız ediyordu.

Anayasa Mahkemesi, AİHM ve Avrupa Konseyinin de baskısı altında kalınca, işi daha fazla savsaklayamadı. Bu erişim engelinin ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine hükmetti ve kaldırılması için düğmeye bastı.

Henüz gerekçeyi görmedik. Ama bu karar bizi şahsen çok sevindirdi. Okuyucularımızın da aynı kanaate sahip olduğu düşünüyoruz.

Bundan sonra ne olacak, nasıl olacak, ayrı mesele. Ama gecikmiş bu kararın siyasete ve iç hukuka ne dediği bizce önemli.

İfade özgürlüğünün hem de bu şekilde kurumsal olarak ve düzenli biçimde ihlali Türkiye’nin hürriyetler yönünden ne kadar geriye götürüldüğünün en önemli işaretlerinden biri idi.

Mevcut gidici iktidarın bu karardan ders çıkaracağını ummak safdillik olur. Bizce iktidar adayı partilerin ve sivil toplumun çıkaracağı ders daha önemli.

Hür doğup hür yaşamak insaniyetin emeli.

İfade hürriyeti düşünce özgürlüğünün de temeli.

Özgürce ifade edemedikten sonra, hür olsan ne yazar!

Söyleyemedikçe dilin, düşün düşünebildiğin kadar…