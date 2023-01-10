AYM ve “cemaat eşittir terör örgütü” formülü

Anayasa Mahkemesinin 6.1.2023 tarihli Resmî Gazetede yayınlanan 19/20791 sayılı Bilal Celalettin Şaşmaz bireysel başvuru kararı vesilesiyle kamuoyunda “acaba …öcü yargılamalarında nihayet makule doğru gidiliyor mu” türünden bir dalgalanma oldu.

Bu karar Hasan Tahsin Gökcan’ın başkanlığında, üyeler Muammer Topal, Recai Akyel, Yusuf Şevki Hakyemez ve Selahattin Menteş’ten oluşan heyet tarafından oybirliğiyle alındı ve Yunus Heper ve Denizhan Horozgil’in raportörlüğü ile yazıldı.

Bazıları bu “kısmen olumlu” kararın AİHM’den yakında çıkabilecek bazı ihlal kararlarının önünü kesmek ve meselenin biraz daha sürüncemede kalmasını sağlamak maksadıyla alındığını ileri sürdü. Maksadın bu yönde olup olmadığını elbette bilemeyiz ve yüksek hâkimlere “kötü niyet” isnat etmekten elbette kaçınırız ama bu yönde bir sonucun ortaya çıkabileceğini biz de öngörüyoruz. Şöyle ki:

Karara göre başvuru konusu olayda mahkemeler “başvurucunun bazı sohbetlere katılmasını, aynı yönde sosyal ilişkileri olduğunu ifade eden tanık beyanlarını, o tarihte yasal olan ancak daha sonra terör örgütüyle ilgisi nedeniyle kapatılmış bir sendikaya üye olmasını ve FETÖ/PDY üyesi olan bazı kişilerle iletişim hâlinde olduğuna dair HTS kayıtlarını terör örgütüne üye olma suçunun delilleri” olarak kabul etmiş.

AYM ise kararında bu yaklaşımın insan hakları ihlali içerdiğini bildiriyor.

Öncelikle ilk bakışta olumlu olan bu Karar Yargıtay’a 15 Temmuz’dan sonra benimsetilen “cemaat eşittir terör örgütü” formülünü “doğru ve geçerli yargılama formülü” olarak kabul etmeye devam ediyor. Yani AYM asıl mesele yönünden henüz doğru ve olması gereken ilkeyi (böyle bir “terör örgütü”ne bunu bilerek üyeliğin ancak somut suç ile ispatı şartını) yakalayabilmiş değil.

Türkiye’nin bilinen ceza hukuku akademisyenlerinin itiraz ettiği bu genellemeci formül değişmedikçe ve suçun ve cezanın şahsiliği ilkesine dönülmedikçe Yargıtay’dan da AYM’den de AİHM ilke kararlarına uygun ve sağlıklı bir sonucun çıkması kanaatimizce mümkün değil. Yani bu konuda ümit ışığı halen de –gelebilirse- AİHM’den gelecek gibi görünüyor.

Bu yaklaşımda, “cemaat eşittir terör örgütü” denildikten sonra, AYM’in Metin Birdal kararına da atıfta bulunularak, bu “terör örgütü”nün hiyerarşik katlara ayrıldığı kabul ediliyor ve en alttaki birinci ve ikinci tabakalara mensup oldukları “bizzat suç oluşturmayan mensubiyet delilleriyle” ispat edilenlerin “örgütün nihai amacı”nın “darbe yaparak hükümeti ele geçirmek” olduğunu bilemeyecekleri varsayılıyor. Bunların TCK 30’daki hata hükümlerinden yararlanarak beraat etmesi gerektiği kabul ediliyor.

Üçüncü ve dördüncü katmanlarda yer aldıkları yine “suç oluşturmayan cemaate mensubiyet delilleri” yardımıyla ispat edilenler için ise biraz daha tereddütlü de olsa benzer sonuç geçerli sayılıyor.

Daha üst (beşinci, altıncı ve yedinci) katlarda yer alanlar için ise darbe yapma hedefinin bilinmeyebileceğinin hiçbir surette düşünülemeyeceği ve dolayısıyla hata hükümlerinin uygulanamayacağı benimseniyor.

AYM, bu yaklaşımla, “örgütün nihai amacının herkesçe bilinir hâle geldiği olaylardan önce yasal zeminde faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütüne bağlı olduğu düşüncesi ile hareket ederek hataya düşenler ile FETÖ/PDY’nin amaç ve yöntemlerini bilen, örgütlenme piramidinin üst katlarında yer alan örgüt mensuplarının birbirlerinden dikkatli bir şekilde ayrılması yoluna” gidildiğini varsayıyor.

Karardaki şu cümle bu bakış açısını özetliyor:

“Gerçekten de FETÖ/PDY’nin amaç ve yöntemlerini bilen ve örgütün üst katmanlarında yer aldığı sabit olan örgüt mensuplarının örgüt ile ilişkilerinin bu kapsamda kaldığının kabulü mümkün olmamakla birlikte muhatabının yasal zeminde faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olduğu düşüncesi ile hareket ederek kurulan ve sosyal hayatının bir parçası olan ilişkiler özel yaşam kavramı içindedir … ve kişilerin dış dünya ile kurduğu bu tür ilişkiler delil olarak kullanılarak ağır cezalar ile karşılaşmaları onların anayasal hakları üzerinde caydırıcı etki doğurduğu gibi bu şekilde ağır müdahaleler başkalarının ileride temel hak ve özgürlüklerini kullanmaları üzerinde de caydırıcı etkiye neden olur.”

Temel mesele ise şu şekilde: “Üyesi olduklarından bahisle kişilerin cezalandırılmalarına neden olan bir oluşum veya yapılanmanın terör örgütü olduğunu bildiklerinin ortaya konulmaması, ceza hukukunun genel ilkelerine aykırı olduğu gibi önceden suç olarak tanımlanmayan fiilleri işledikleri gerekçesiyle terör örgütüne üye olma gibi ağır suçlardan mahkûm edilmeleri sonucunu da doğurabilir.”

Özetle; AYM bu kararında “hiyerarşide kıdemli cemaat mensupları” denilebilecek kişiler için terör örgütü üyeliğinde kast (bilme) unsurunun varsayımsal olarak veri kabul edilebileceğini söylemek suretiyle “cemaat eşittir terör örgütü” formülünü dolaylı olarak da olsa sürdürüyor.

Ama karar bu yaklaşımın bilhassa muhtemel bir AİHM kararına bağlı olarak değişebileceğine dair bir ipucu da veriyor ve bu çok değerli.